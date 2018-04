FT buitenland: Salah lijkt fit te geraken voor clash met City - Messi inspireert jonge Man U-spelertjes Redactie

10 april 2018

08u45 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Salah traint

Liverpool zal geen risico nemen, maar Mo Salah trainde gisteren mee. De topschutter is nog niet helemaal hersteld van zijn lichte liesblessure, maar de medische staf stoomt hem wel klaar. The Reds zijn sterker met dan zonder. Op City kunnen ze hem goed gebruiken. "Als hij twijfelachtig is, zal ik hem niet opstellen", zei Jürgen Klopp. De coach van Liverpool maakte een erg ontspannen indruk. "Het is duidelijk wat ons perfect scenario is: we scoren er vijf en dan wordt het heel moeilijk voor City. Maar ik denk dat het niet erg realistisch is. City is en blijft een fantastische ploeg." (KTH)

Messi inspireert jonge Man United-spelertjes

Een foto van Lionel Messi in de kleedkamers van het jeugdcomplex van Manchester United: op het eerste zicht misschien wat vreemd, maar de boodschap die de 'Mancunians' ermee willen overbrengen op hun jeugdspelers is niet mis te verstaan.

Op het beeld, dat vereeuwigd werd in 2014, is te zien hoe de kleine Argentijn (toen 26) zijn schoenen poetst na een oefenwedstrijd met de Argentijnse nationale ploeg tegen Kroatië op Upton Park – de thuisbasis van West Ham United. Niet meteen wat je zou verwachten van een van de beste spelers ter wereld en dus is het ook duidelijk wat de club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini ermee wil zeggen: werk hard en blijf, net zoals Messi, met de voeten op de grond.

