FT buitenland: Ruime zeges voor Real en Barça, Messi wéér record rijker, Vermaelen maakt comeback - Monaco geeft 1-3 weg, Tielemans halfweg vervangen Redactie

24 februari 2018

22u50

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Barça verplettert Girona, Messi weer record rijker

FC Barcelona heeft de Catalaanse derby tegen Girona met ruime 6-1-cijfers gewonnen. De ploeg van trainer Ernesto Valverde verwende de fans in Camp Nou met fraaie aanvallen en prachtige doelpunten. Luis Suarez was bij liefst vijf treffers betrokken. De spits uit Uruguay maakte zelf een hattrick en leverde twee assists. Messi nam twee doelpunten voor zijn rekening en heeft nu tegen 36 verschillende clubs in La Liga gescoord. De Argentijnse vedette is daarmee weer een record rijker. Messi deelde het record met Raul en Aritz Aduriz, die tegen 35 verschillende clubs op het hoogste niveau in Spanje trefzeker waren. Goed nieuws kwam er ook van Thomas Vermaelen. De Rode Duivel maakte in de tweede helft zijn comeback na blessureleed en viel in voor Piqué.

Thomas Vermaelen maakt zijn comeback! 🇧🇪 Hij valt in voor Gerard Piqué. #BarçaGirona pic.twitter.com/cckh9vBkr9 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Luis Suarez werkt zijn hattrick af, 6-1! 💥 #BarçaGirona pic.twitter.com/tioLlhLBrO Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Monaco geeft 1-3-voorsprong weg bij Toulouse, Tielemans halfweg vervangen

Op de 27ste speeldag in de Ligue 1 heeft Monaco 3-3 gelijkgespeeld op het veld van Toulouse. Monaco, ongeslagen in de laatste elf wedstrijden, begon met Youri Tielemans in de basis. Al in de 8ste minuut duwde Lopes de 0-1 voorbij doelman Lafont. Sangare maakte in de 24ste minuut gelijk voor Toulouse. Na de rust kwam Tielemans de kleedkamer niet meer uit. Vleugelspeler Ghezzal kwam in zijn plaats het veld op, waardoor het waarschijnlijker lijkt dat het om een tactische wissel ging dan om een blessure bij de Rode Duivel. Lopes scoorde vlak na rust zijn tweede van de avond. In de 72ste minuut zette Jovetic de 1-3 op het scorebord. Zes minuten later scoorde Delort vanop de stip de aansluitingstreffer voor Toulouse. In de 87ste minuut sleepte Yaya Touré een puntje uit de brand voor de thuisploeg: 3-3.

Huddersfield en Liverpool aan de winst

Op de 28ste speeldag in de Premier League heeft het Huddersfield van Laurent Depoitre met 1-2 gewonnen van rode lantaarn West Bromwich Albion. Huddersfield kwam in de tweede helft op voorsprong na doelpunten van Rajiv van La Parra en Mounie. West Brom, zonder de geblesseerde Nacer Chadli, kon tegenscoren via Dawson, maar verder geraakte het niet. Depoitre verving in de 77ste minuut Pritchard.

Simon Mignolet zat opnieuw op de bank in het duel tussen Liverpool en West Ham United. De Reds kwamen op voorsprong via een doelpunt van Can, die een hoekschop van Salah binnenkopte. Na de pauze scoorde Salah zijn 23ste competitiedoelpunt, waardoor hij in de topschuttersstand op gelijke hoogte komt met Harry Kane. Firmino zette de 3-0 op het bord. Antonio scoorde tegen voor de bezoekers. Mane maakte er nog 4-1 van.

Ruime thuiszege voor Real

Real Madrid heeft een ruime thuiszege geboekt tegen Alaves: 4-0. Cristiano Ronaldo (2), Gareth Bale en Karim Benzema scoorden voor de 'Koninklijke'. Ronaldo was in de laatste zes competitiewedstrijden betrokken bij twaalf doelpunten. Hij scoorde tien keer en bracht tweemaal een ploegmaat succesvol in stelling. Real bleef voor het eerst in tien duels zonder tegentreffer. Het verkleinde de achterstand op Barcelona tot elf punten. Barça speelt vanavond in Camp Nou nog tegen Girona.

Bayern blijft steken op 0-0, Gladbach wint in slotfase

Bayern München heeft na tien zeges op rij een keer niet gewonnen. De 'Rekordmeister' speelde op eigen veld 0-0 gelijk tegen Hertha Berlijn. Tot grote frustratie leidt het waarschijnlijk niet bij coach Jupp Heynckes. Zelfs als achtervolger Borussia Dortmund maandag wint van FC Augsburg, is het verschil nog altijd 17 punten. Frankfurt verzuimde Dortmund in elk geval voor twee dagen in te halen. Het nummer drie verloor bij VfB Stuttgart met 1-0.

Borussia Mönchengladbach behield de aansluiting met de subtop door bij Hannover te winnen met 0-1. Christoph Kramer scoorde in de slotfase, na fraai voorbereidend werk van Mario Gomez. Gladbach, met Thorgan Hazard 84 minuten tussen de lijnen, had de voorgaande vier wedstrijden verloren.

Spits scoort terwijl doelman staat te drinken

Ingolstadt-spits Stefan Kutschke heeft vanmiddag het wellicht makkelijkste doelpunt uit zijn carrière gemaakt. In het duel in de Duitse tweede klasse tegen Duisburg werd hij niet gehinderd door de doelman, die op dat moment zijn drinkfles nam. Doelman Mark Flekken was het tweede doelpunt van zijn team aan het vieren, maar had niet door dat de treffer afgekeurd was wegens buitenspel. Flekken wandelde naar zijn drinkfles, opgesteld achterin het doel. Intussen kopte verdediger Gerrit Nauber de bal terug naar zijn doelman. Kutschke maakte handig gebruik van de onoplettendheid en tikte de 1-1 binnen. De flater van Flekken brak Duisburg niet zuur op, want uiteindelijk haalden de blauw-witten het nog met 2-1.

Duisburg goalkeeper Mark Flekken takes a drinking break and Stefan Kutschke equalises for Ingoldtadt! pic.twitter.com/cpnZB5zGHU Photos of Football(@ photosofootball) link

Patrick De Wilde assistent van Leekens bij Hongarije

Georges Leekens (68), bondscoach van de Hongaarse nationale ploeg, heeft de Hongaarse voetbalbond kunnen overtuigen om Patrick De Wilde (53) aan te stellen als zijn assistent.

Leekens werkte eerder al kort (eind 2016-begin 2017) samen met De Wilde bij de Algerijnse nationale ploeg. In 2016 vervulde De Wilde enkele maanden de rol van T1 bij KV Kortrijk. Voorheen was hij onder meer technisch directeur bij OH Leuven en had hij verschillende functies bij buitenlandse clubs. Met Zoltan Szelesi heeft Leekens bij Hongarije ook al een Hongaarse assistent.

Eind oktober 2017 werd Leekens aangesteld als bondscoach van Hongarije. Hij tekende in Boedapest een contract voor twee jaar, met een optie op een half jaar extra. Na de niet-kwalificatie voor het WK van komende zomer in Rusland moet Leekens de Hongaren naar het EK van 2020 loodsen.