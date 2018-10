FT buitenland: Rudi Garcia blijft Marseille tot 2021 trouw - Sven-Göran Eriksson gaat Filipijnse nationale ploeg coachen Redactie

27 oktober 2018

16u30

Bron: afp 0

Engelse ex-voetballer Glenn Hoddle wordt onwel in tv-studio

De Engelse ex-voetballer Glenn Hoddle is vandaag onwel geworden in de studio’s van televisiekanaal BT Sport, waar hij te gast was. “De gedachten van iedereen hier zijn nu bij jou, Glenn. Veel sterkte”, schreef presentator Jake Humphrey nadien op Twitter. Engelse media melden dat Hoddle, die vandaag zijn 61e verjaardag vierde, met spoed afgevoerd is naar het ziekenhuis. Zijn toestand zou “ernstig” zijn.

Hoddle was als voetballer jarenlang sterkhouder bij Tottenham, Monaco, Swindon en Chelsea. Nadien was hij van 1996 tot 1999 Engels bondscoach. Voorts had hij ook Swindon, Chelsea, Southampton, Tottenham en Wolverhampton onder zijn hoede.

Coach Rudi Garcia blijft Marseille tot 2021 trouw

Rudi Garcia heeft zijn contract als trainer van Olympique Marseille verlengd tot 2021. Dat heeft de club uit de Franse Ligue 1 laten weten.

De 54-jarige Fransman staat sinds oktober 2016 aan het hoofd van l’OM. Vorig seizoen leidde hij zijn ploeg naar de finale van de Europa League, waarin Atlético Madrid met 3-0 te sterk was.

Marseille staat na tien speeldagen op de vierde plaats in de Ligue 1. Zondag ontvangen Les Phocéens op speeldag 11 leider Paris Saint-Germain, dat nog geen punt liet liggen.

Sven-Göran Eriksson gaat Filipijnse nationale ploeg coachen

De Zweed Sven-Göran Eriksson is de nieuwe bondscoach van de Filipijnen. Dat heeft de manager van de Filipijnse nationale ploeg bekendgemaakt. "Eén van de meest legendarische coaches ooit, Sven-Göran Eriksson, wordt bondscoach van de ‘Azkals’ voor de Suzuki Cup en de Azië Cup", verklaarde manager Dan Palami in een video op Twitter, zonder details vrij te geven over het contract. De voorganger van de 70-jarige Eriksson, de Engelsman Terry Butcher, vertrok in augustus. Hij gaf er al na twee maanden, zonder interland, de brui aan.

Eriksson, van 2001 tot 2006 Engels bondscoach, had eerder de nationale ploegen van Mexico en Ivoorkust onder zijn hoede. Sinds 2013 is hij aan de slag in China, hij coachte er Guangzhou R&F, Shanghai SPIG en Shenzhen FC.