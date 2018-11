FT buitenland. Rooney met nummer 10 én aanvoerdersband in afscheidsinterland tegen VS De voetbalredactie

14 november 2018

Rooney als kapitein én nummer tien

Wayne Rooney draagt morgen tijdens zijn laatste wedstrijd voor de Engelse nationale voetbalploeg het shirt met rugnummer 10. De oud-speler van onder meer Everton en Manchester United krijgt bovendien de aanvoerdersband om zodra hij als invaller binnen de lijnen komt, zei bondscoach Gareth Southgate woensdag.

“De gehele selectie heeft ontzettend veel respect voor Wayne. We vinden dit een passend eerbetoon”, aldus Southgate, die het met de Engelse ploeg in een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Verenigde Staten opneemt.

Rooney komt momenteel in de Amerikaanse competitie uit voor D.C. United. Op Wembley doet hij nog één keer mee met Engeland. Voor Rooney wordt het zijn 120e interland.

Southgate vertelde niet in welke minuut Rooney het veld inkomt. “Dat heb ik al met hem doorgesproken. We vinden het ook belangrijk om ons met ons huidige team zo goed mogelijk voor te bereiden op zondag”, doelde de bondscoach op de thuiswedstrijd tegen Kroatië in de Nations League.

Bayern moet ook James Rodriguez lang missen

Bayern München kan de komende weken niet beschikken over James Rodriguez. De Colombiaan liep op training een letsel aan de linkerknieband op. Rodriguez heeft eerst tien dagen rust voorgeschreven gekregen. Daarna kan hij aan de revalidatie beginnen. De verwachting is dat hij voor de winterstop niet meer in actie komt. De 27-jarige Rodriguez speelde dit seizoen elf wedstrijden voor de ‘Rekordmeister’. Daarin scoorde hij drie keer en deelde twee assists uit. Bayern kampt met veel blessureleed. Kingsley Coman, Thiago, Corentin Tolisso en Arjen Robben waren de afgelopen weken ook al niet inzetbaar.

Football Leaks: “Kanté wilde niet weten van belastingontduiking”

N’Golo Kanté heeft geweigerd om een bedrijf op te zetten in een belastingparadijs om zich op die manier te laten uitbetalen door Chelsea. Dat blijkt uit de nieuwste ‘Football Leaks’.

De Fransman had volgens ‘Mediapart’ op verzoek van de club een bedrijf opgezet in Jersey, maar bedacht zich en gaf bij Chelsea aan niet mee te willen werken. Volgens de gelekte documenten zou Kanté een deel van zijn salaris van vijf miljoen euro uitbetaald krijgen in Jersey, zodat de belastingen ontweken kunnen worden. Chelsea drong aan op deze constructie. Ook de kosten voor de Londense club zouden gedrukt worden: 20 procent van het salaris van Kanté zou uit portretrechten bestaan en de helft daarvan zou richting Jersey gaan. Het zou een belastingvoordeel van één miljoen euro opleveren.

Kante ging in eerste instantie akkoord en zette ook twee bedrijfjes op, nadat Chelsea benadrukte dat het volkomen legaal was. De Fransman wilde na wat bedenktijd geen risico nemen en gaf via zijn adviseur te kennen: “N’Golo is onbeweegbaar. Hij wil gewoon een normaal salaris.”

Het kwam uiteindelijk tot een compromis. De imagorechten, die minder zwaar belast worden dan een regulier salaris, bleven, maar het wordt uitgekeerd via een Brits bedrijf. Daardoor moet er vennootschapsbelasting betaald worden. Deze belasting zou gedeeld worden door de club en de speler zelf.

Ranieri gaat Fulham trainen

Claudio Ranieri moet Fulham weghelpen uit de kelder van de Premier League. Het team uit Londen maakte bekend de 67-jarige Italiaan als coach aan te stellen, nadat het de samenwerking met Slavisa Jokanovic stopzette.

Ranieri trainde in zijn loopbaan een hele waaier aan clubs, waaronder Chelsea, Juventus, AS Roma en Monaco. Zijn opvallendste succes behaalde hij in 2016, toen hij tot ieders verbazing met het nietige Leicester de titel pakte in Engeland. Toch moest hij het seizoen nadien vertrekken bij de kampioen, wanneer Leicester in de gevarenzone stond. Ranieri ging nadien aan de slag bij Nantes, maar stapte daar deze zomer op. Nu krijgt hij bij Fulham een contract voor “meerdere jaren”, zo meldt de club.

Jokanovic stond sinds eind 2015 aan het hoofd van het team uit Londen. Een slechte seizoensstart kost hem echter zijn job. Fulham, met Denis Odoi en Aleksandar Mitrovic in de rangen, staat na twaalf speeldagen allerlaatste met vijf punten. Het kon deze jaargang nog maar een keer winnen.

Zlatan valt opnieuw in de prijzen

Zlatan Ibrahimovic (37) is in de Major League Soccer (MLS) opnieuw in de prijzen gevallen. De spits van LA Galaxy scoorde het ‘doelpunt van het jaar’. Het winnende doelpunt dateert al van eind maart en was de eerste treffer voor Ibrahimovic in zijn nieuwe kleuren. De Zweed nam een botsende bal vanop meer dan 30 meter in één keer op de slof en verschalkte zo de doelman, die enkele meters voor zijn goal stond. LA Galaxy won de wedstrijd uiteindelijk met 4-3 tegen Los Angeles FC, 'Ibra' scoorde de laatste twee goals. Gisteren sleepte Ibrahimovic al de prijs van 'rookie van het jaar’ in de MLS in de wacht. Hij slaagde er niet in LA Galaxy naar de play-offs te leiden, maar blonk met 22 doelpunten en 10 assists in 27 wedstrijden zelf wel uit.

Domenico Di Carlo voor derde keer coach van Chievo

Domenico Di Carlo (54) is de nieuwe coach van Chievo. De hekkensluiter in de Serie A nam gisteren na amper een maand afscheid van de voormalige Italiaanse bondscoach Gian Piero Ventura. Di Carlo trainde Chievo in het verleden al tijdens twee periodes, tussen 2008-2010 en 2011-2012. Hij volgt er Ventura op, die in oktober overnam maar de motor niet aan de praat kreeg. Chievo was het seizoen begonnen met Lorenzo D’Anna als T1. Het staat na twaalf speeldagen op de laatste plaats in de Serie A met nul punten. De club kreeg aan het begin van dit seizoen drie punten in mindering vanwege gesjoemel in de boekhouding.