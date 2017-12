FT buitenland: "Ronaldo wil weg bij Real" - Celtic en Rangers beuken en schoppen erop los, maar scoren niet De voetbalredactie

Argentijns talent Romero sluit in januari al aan bij PSV

Maximiliano Romero kan in de tweede helft van het seizoen al voor PSV uitkomen. De Argentijnse aanvaller voegt zich in januari bij de selectie van trainer Phillip Cocu, zo meldde zaterdag technisch manager Marcel Brands van de koploper van de Eredivisie.

De achttienjarige Romero gaat tijdens de winterstop met PSV op trainingskamp naar de Verenigde Staten. De Eindhovense club legde naar verluidt tien miljoen euro op tafel om de rechtsvoetige centrumspits bij het Argentijnse Vélez Sarsfield weg te halen.

Celtic en Rangers komen niet tot scoren na potige partij

Bij de 410de editie van de Old Firm tussen Celtic en Rangers was het weer negentig minuten lang rennen, beuken, schoppen, koppen, schieten, vliegen en tackelen, maar gescoord werd er niet op Celtic Park: 0-0.

Van de laatste dertig Old Firms bleven er slechts twee zonder doelpunten. Celtic en Rangers kregen allebei genoeg kansen, maar ook voor het doel was er bij de aanvallers te veel onrust om deze kansen rustig af te ronden. Vooral Alfredo Morelos, de Colombiaanse spits van Rangers, kreeg een flink aantal goede kansen.

Celtic ging twee weken geleden voor het eerst in 70 wedstrijden in Schotland weer eens onderuit: met liefst 4-0 bij Hearts. Toch is Celtic nog altijd koploper in de Schotse Premier League, met negen punten voorsprong op achtervolger Aberdeen. Rangers staat op een derde plaats, met elf punten achterstand op Celtic. De ploeg van Brendan Rodgers werd vorig seizoen ongeslagen kampioen.

"Ronaldo wil voor 100 miljoen weg uit Madrid"

Cristiano Ronaldo leeft bij Real Madrid op gespannen voet met voorzitter Florentino Pérez. Volgens de Britse krant Daily Record wil de Portugese superster komende zomer daarom weg uit de Spaanse hoofdstad. Ronaldo schermt met interesse van Paris Saint-Germain en Manchester United, de Engelse club waar hij tussen 2003 en 2009 al excelleerde.

De 32-jarige Portugees verlengde ruim een jaar geleden zijn contract bij Real Madrid tot de zomer van 2021. Die verbintenis bevat een gelimiteerde afkoopsom van liefst 1 miljard euro. Hoewel de transfermarkt sindsdien op hol sloeg, met duizelingwekkende bedragen voor onder anderen Neymar en Virgil van Dijk, lijkt het uitgesloten dat een club zoveel geld kan ophoesten. Ronaldo zou Pérez daarom volgens Daily Record hebben verzocht om een 'realistische' vraagprijs te hanteren, naar verluidt 100 miljoen euro. Voor zowel PSG als Manchester United is het vermoedelijk geen probleem daaraan te voldoen.

Het verhaal gaat dat Ronaldo boos is op Pérez omdat de voorzitter van Real Madrid niet, zoals beloofd, zijn salaris heeft opgekrikt na een bijzonder succesvol jaar met winst van de Champions League, de Spaanse titel en het WK voor clubs. De Portugees is inmiddels qua basisinkomen weer voorbijgestreefd door Lionel Messi en Neymar. ''Ik ben de beste voetballer ooit'', zei Ronaldo onlangs nadat hij opnieuw de Gouden Bal had gewonnen. ''Sommigen vinden Messi of Neymar beter. Maar niemand is zo'n complete voetballer als ik.''

Atlético-linksback Filipe Luis geblesseerd het nieuwe jaar in

De Braziliaanse verdediger Filipe Luis van Atlético Madrid gaat geblesseerd het nieuwe jaar in. De linksback van de Spaanse topclub liep tijdens de training een hamstringblessure op.

Een MRI-scan bracht lichte schade aan het licht. Onduidelijk is hoe lang Filipe Luis precies aan de kant staat, maar de Braziliaanse international mist in ieder geval de wedstrijden van komende week.

De ploeg van Yannick Carrasco luidt het jaar uit met een oefenwedstrijd in Alexandrië tegen de Egyptische topclub Al Ahly. Dit vriendschappelijke duel is omgedoopt in de 'wedstrijd voor de vrede', waarvan de opbrengst gaat naar de nabestaanden van de slachtoffers die vielen bij de recente aanslagen in Egypte.

Atlético speelt woensdag voor de Spaanse beker tegen Lleida. Drie dagen later volgt het competitieduel met Getafe.

Mertens gaat als koploper de jaarwisseling tegemoet

Een doelpunt om 2017 uit te zwaaien was hem niet gegund. Dries Mertens toonde zich gisteren bedrijvig tijdens de 0-1-overwinning van Napoli op Crotone, maar een eerste competitiegoal sinds 29 oktober scoren, lukte de Rode Duivel niet. 't Was telkens net niet.

Niet dat Mertens dat zó erg vond. Het belangrijkste was immers dat Napoli zijn positie als koploper in de Serie A kon verstevigen. Tegen Crotone was dat eigenlijk geen moeilijke opgave: de thuisploeg kon nooit dreigen, waardoor Napoli na de treffer van Hamsik nooit in de problemen kwam. Het mocht zelfs een mirakel heten dat de score niet hoger opliep.

In de Italiaanse competitie telt Napoli na negentien speeldagen vier punten meer dan eerste achtervolger Juventus. De uittredende landskampioen speelde wel één wedstrijd minder. Dinsdag speelt Napoli reeds opnieuw: dan is Atalanta de tegenstander in de beker. (PJC)

Meunier twee weken uit roulatie

De schade valt mee. Thomas Meunier viel vorige week tijdens de 3-1-zege van PSG tegen Caen uit met een blessure aan de enkel, maar uit onderzoek blijkt dat hij geen ernstige letsels heeft opgelopen. In principe zal de Rode Duivel dus gewoon beschikbaar zijn tijdens het eerste officiële duel in 2018 van de Parijzenaars: op 7 januari tegen Rennes. Eerder dit seizoen onderging Meunier een operatie aan de enkel. (PJC)

"Romelu is fysiek een monster, maar hij is moe"

Romelu is moe, maar José Mourinho kan hem geen rust gunnen. De spits, in de vuurlinie na een vormdip, miste in de Premier League nog geen minuut en start ook vandaag tegen Southampton en op nieuwjaarsdag tegen ex-club Everton. Zijn trainer blijft hem intussen tot in het onmogelijke verdedigen.

"De mensen moeten Romelu niet dankbaar zijn, maar ik ben dat wel", zei Mourinho. "Hij heeft 20 wedstrijden op rij 90 minuten gespeeld. Dat is ongelooflijk. Voor elke speler. Een verdediger of defensieve middenvelder kan zijn energie nog controleren. Een spits minder. Daarom ben ik hem dankbaar."

Daarop kreeg Mourinho een vraag over de vier tegengoals waarin Lukaku was betrokken. "Is hij ongelukkig in de eigen zestien? Ja, hij was in beeld, maar niet direct. Dat is het gevolg van een speler die dringend aan rust toe is. Maar de jongen doet het fantastisch. Ik heb geen aanmerkingen. Ik kan hem niet laten rusten. De jongen is moe. Fysiek is hij een monster, maar hij is geen machine. Hij voelt de tol. Zlatan is pas terug na een zware blessure. Het is niet makkelijk. Als de omstandigheden het toelaten, kunnen we beiden uitspelen, maar we hebben beiden aan hun beste niveau nodig."

Transferrecord voor Engelse clubs?

De miljoenentransfer van Virgil van Dijk, duurste verdediger ter wereld, heeft de toon gezet. Officieel is de markt nog niet open - dat gebeurt pas op 1 januari -, maar alles wijst erop dat de Engelse clubs in januari wellicht ook het wintertransferrecord van 2011 zullen verbreken. Niet onlogisch ook gezien de grotere inkomsten die de clubs sinds de ingang van het nieuwe tv-contract in 2016 opstrijken. Sinds 2008 zagen de clubs hun omzet meer dan verdubbelen. Vandaar ook de grotere financiële slagkracht op de markt. In de zomer gooien de Premier Leagueclubs doorgaans fors met centen, in de winter zijn ze iets voorzichtiger. De gekke winter, met de transfer van Fernando Torres van Chelsea naar Liverpool en vervolgens het sneeuwbaleffect, werd voorlopig nog niet geëvenaard. Dat kan nu zomaar gebeuren. De teller staat momenteel al op 89 miljoen euro en Van Dijk is de duurste winteraanwinst ooit.

RV Virgil Van Dijk trekt naar Liverpool.