FT buitenland. Ronaldo mag ziekenhuis verlaten - Ajax-coach Ten Hag al onder druk - Simeone in tribune tijdens Europese Supercup

14 augustus 2018

13u00 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Ronaldo mag ziekenhuis verlaten

De Braziliaan Ronaldo heeft het ziekenhuis op het Spaanse eiland Ibiza reeds mogen verlaten, zo maakte de ziekenhuisdirectie vandaag bekend. De 41-jarige voormalige aanvaller werd vrijdagavond opgenomen. Volgens de lokale pers had Ronaldo een longontsteking, de Braziliaan zelf sprak op Twitter van een ernstige griepaanval. Aan het einde van het weekend was hij al aan de beterhand. Vanochtend verliet hij het ziekenhuis langs een achterdeur, om zo de aanwezige fotografen en journalisten te ontwijken.

O Fenomeno is met vakantie op Ibiza, waar hij een huis heeft. De tweevoudig winnaar van de Gouden Bal en topscorer van het wereldkampioenschap in 2002 stopte in 2011 met voetballen. Naast PSV, waar hij helemaal doorbrak, kwam hij in Europa uit voor Barcelona, Inter, AC Milan en Real Madrid. Met Brazilië won Ronaldo in 1994 (zonder te spelen) en 2002 het WK. In 98 interlands scoorde hij in totaal 62 keer.

Facebook zendt Spaanse competitiewedstrijden live en gratis uit in Zuid-Azië

Sociaalnetwerksite Facebook heeft een opmerkelijke deal gesloten met La Liga, de hoogste klasse in het Spaanse voetbal. Vanaf dit seizoen worden alle wedstrijden in de Primera Division immers live en gratis uitgezonden op Facebook in acht Zuid-Aziatische landen, zo maakte La Liga vandaag bekend.

"Dit is de start van een nieuw tijdperk", klinkt het in een mededeling. "De 380 competitiewedstrijden zullen beschikbaar zijn voor Facebook-gebruikers in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, de Malediven, Sri Lanka en Pakistan voor een periode van drie seizoenen."

Volgens de Spaanse pers zou La Liga met de overeenkomst 90 miljoen euro opstrijken. In juni werden de uitzendrechten voor de Primera Division al voor een recordbedrag verkocht aan de Spaanse groep Mediapro. Een deal van 4,48 miljard euro voor vijf seizoenen, oftewel 896 miljoen euro per jaar. Dat is een stijging van dertig procent in vergelijking met de vorige overeenkomst.

Jonge Evertonfan krijgt shirt en barst in tranen uit

Een fan van de Engelse voetbalclub Everton kreeg na de match tegen Wolverhampton Wanderers het spelerstruitje van Richarlison de Andrade en barstte in tranen uit. De Braziliaan trok zijn voetbalshirt voor de ogen van de fan uit en gaf het haar af, tijdens een omhelzing. Het meisje was zo ontroerd dat ze huilend achterbleef op de tribune.

Geschorste Simeone in tribune

Geen fanatieke Diego Simeone langs de zijlijn straks. De Argentijn heeft nog steeds een schorsing lopen nadat hij in de heenmatch van de EL-halve finale tegen Arsenal uitvloog tegen de ref. Simeone kreeg toen vier matchen schorsing opgelegd. De wedstrijd tegen Real wordt zijn derde. (VDVJ)

Van alle basisspelers krijgt wellicht enkel Modric rust. De Kroaat sloot als laatste aan bij Real na een slopend WK. Hij kwam slechts 15 minuten in actie tijdens de voorbereiding. (VDVJ)

Ajax-coach Ten Hag nu al onder druk

Veel is er ook bij Ajax niet nodig om een trainer onder vuur te nemen. De Nederlanders gingen in de tweede voorronde vlot voorbij Sturm Graz, maar gaven op Sclessin een 0-2 weg en haperden zaterdag opnieuw tegen Heracles (1-1). Erik ten Hag (48) is nog maar een kleine acht maanden de coach van de Amsterdammers, maar de ex-verdediger van Twente ligt al onder vuur. Als Ajax vanavond faalt, kan hij snel op de schietstoel belanden en de stoel van waarop hij gisteren de pers te woord stond, zat al erg ongemakkelijk. "Druk is er altijd. Die wordt door de buitenwacht nog opgevoerd. Dat is logisch." Ten Hag wees zijn spelers op wat er in Luik misging. "Gemakzucht en speculeren. We lieten het na om een derde doelpunt te maken en kwamen zo nog in de problemen. Ik had ze nochtans gewaarschuwd voor wat er enkele jaren geleden tegen Rapid Wien gebeurde, maar we trapten toch in het valletje." De belangen zijn groot vanavond. "Het belang van deze match op een schaal van 1 tot 10? 10, zoals elke wedstrijd. Ik verwacht geen heel open match. Wij zullen anticiperen op wat Standard van plan is." (KDZ)

Grote affiche in klein Tallinn: laatste wapenfeit Platini

Alsof Real en Atlético op de Bosuil zouden spelen. Het curieuze toneel voor de Europese Supercup is dit jaar de 'Le Coq Arena' in de Estse hoofdstad Tallinn. Dat biedt plaats aan amper 15.000 toeschouwers. Oorspronkelijk waren dat er zelfs 4.500 minder, maar speciaal voor het event moest de capaciteit verhoogd worden. Een kost die de overheid van Estland er met de glimlach bijneemt in het kader van de 100ste verjaardag van het land. Voor de Europese Supercup is het dan weer de zoveelste 'exotische' stop sinds het in 2012 wegtrok uit Monaco. Eerder waren Tsjechië, Wales, Georgië, Noorwegen en Macedonië al gastland. De keuze voor Tallinn was overigens het laatste wapenfeit van toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini. Hij wou, met het oog op het EK 2020, hoog aangeschreven wedstrijden naar alle hoeken van het Europese continent brengen. (VDVJ)