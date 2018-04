FT buitenland: Ronaldo doet buitenaardse omhaal over - Hazard scoort twee keer voor Gladbach - Eriksen grote man bij winnende Spurs Redactie

07 april 2018

18u18

07 april 2018

Eriksen trapt Tottenham voorbij Stoke

Tottenham Hotspur heeft op de 33e speeldag van de Premier League de volle buit gepakt bij Stoke City. De partij eindigde op 1-2.

Eriksen (52. en 63.) was bij de Spurs de grote uitblinker met twee goals, Diouf (57.) prikte tussendoor tegen voor de thuisploeg. Jan Vertonghen en Mousa Dembélé speelden de hele partij voor de bezoekers, hun teammaat Toby Alderweireld ontbrak op het wedstrijdblad.

Brighton & Hove Albion en Huddersfield Town hielden elkaar in evenwicht. Een eigen doelpunt van Lössl (29.) en een treffer van Mounié (33.) zorgden voor de 1-1 eindstand. Laurent Depoitre viel bij de bezoekers in de extra tijd in.

Tottenham staat in de stand vierde met 67 punten, Huddersfield is zestiende met 32 punten. Manchester City kan later op de dag (18u30) de titel pakken. Mits een zege in de Manchester Derby tegen United mag City zich zes speeldagen voor het einde van de Premier League voor de vijfde keer Engels landskampioen noemen.

Barcelona kampioen? Dan bouwt Real geen erehaag

De spelers van Real Madrid gaan geen erehaag vormen voor Barcelona als hun Catalaanse concurrent al voor hun onderlinge ontmoeting van 6 mei de landstitel heeft veroverd. "Ik begrijp het principe van een erehaag niet", zei trainer Zinédine Zidane tijdens een persconferentie voor de stadsderby met Atlético. "We gaan het dus niet doen."

Barcelona vormde in 2008 wel een erehaag voor aanvang van de 'Clasico' toen Real al kampioen was. Dat gebeurde vorig jaar december niet toen Real net de wereldtitel voor clubteams had veroverd. "Maar dat komt omdat we niet zelf aan dat kampioenschap hebben meegedaan", stelden ze destijds bij Barcelona.

Barcelona speelt op 6 mei in het eigen Camp Nou tegen Real Madrid. De koploper koestert nu een voorsprong van dertien punten op de laatste winnaar van de Champions League.

Invaller Thorgan Hazard scoort twee keer voor Gladbach

Borussia Mönchengladbach klopte Hertha Berlijn met 2-1. Kalou (40.) zette de bezoekers op 0-1, maar invaller Thorgan Hazard (75. en 79., pen.) wiste de achterstand eigenhandig uit. Hazard was bij de rust ingevallen.

Wolfsburg klopte Freiburg met 0-2. Didavi (2.) opende vroeg de score, en stelde in het slot, op aangeven van Divock Origi, de zege veilig (83.). Koen Casteels keepte bij de Wolven de hele partij. Zijn teammaat Landry Dimata verliet in minuut 74 het veld voor Origi.

Bayern is dan weer zeker van de landstitel na een 1-4-zege in Augsburg. Het team uit München telt 72 punten, twintig meer dan Schalke dat later op de dag Hamburg partij geeft. Mönchengladbach (40 ptn) is achtste, Wolfsburg (29 ptn) pakt belangrijke punten in de degradatiestrijd en staat op de vijftiende stek.

Juventus dankt Dybala

Juventus heeft zich een tikje moeizaam hersteld van de zware thuisnederlaag tegen Real Madrid afgelopen dinsdag in de Champions League (0-3). De Italiaanse koploper versloeg hekkensluiter Benevento met 4-2. De titelhouder gaf in de uitwedstrijd twee keer een voorsprong weg. In de slotfase nam de club uit Turijn alsnog definitief afstand van de nieuwkomer, die normaal gesproken niet meer aan degradatie kan ontsnappen.

Clubtopscorer Paulo Dybala was de gevierde man bij Juventus. De Argentijn scoorde drie keer, waarvan twee keer uit een strafschop, en bracht daarmee zijn competitietotaal op 21 doelpunten. Douglas Costa zorgde in de 82de minuut met een geweldig schot voor de vierde treffer van de bezoekers. Namens de thuisclub kwam Cheick Diabaté twee keer tot scoren.

FANTASTISCH doelpunt van @douglascosta die @juventusfc de drie punten schenkt! 👏#BENJUV 2⃣-4⃣ pic.twitter.com/myY4i7O8hS Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Juventus heeft nu een voorsprong van zeven punten op Napoli. De nummer twee speelt zondag thuis tegen Chievo Verona. De Oude Dame staat woensdag in Madrid voor de loodzware opgave om de achterstand van 0-3 tegen de titelverdediger in de Champions League helemaal weg te werken.

Ronaldo tovert opnieuw

De fenomenale omhaal van Cristiano Ronaldo in het Champions League-duel tegen Juventus was geen toeval, zo blijkt. Op training toverde de Portugees immers nogmaals hetzelfde kunststukje tevoorschijn. Een vleugje magie alsof het hem geen enkele moeite kost.

OTRA VEZ 😳 @Cristiano pic.twitter.com/NsiFmhcXN0 Real Madrid C.F.(@ realmadrid) link

Team van Carrasco geeft 2-0 uit handen

Dalian Yifang heeft vandaag 2-2 gelijkgespeeld tegen Chongqing Lifan op de vijfde speeldag in de Chinese competitie. Yannick Carrasco leverde de assist af bij Nicolas Gaitan voor het tweede doelpunt van Dalian. Het team van de Rode Duivel kwam zo 2-0 voor, maar incasseerde nog twee doelpunten en moest alsnog een puntendeling toestaan. Voor Dalian Yifang blijft het dus wachten op de eerste zege van het seizoen. Het team van Carrasco blijft met twee punten ook rode lantaarn.

Matige Merseyside Derby levert geen winnaar op

De stadsderby tussen Everton en Liverpool op de 33e speeldag in de Premier League heeft geen doelpunten en dus ook geen winnaar opgeleverd. Door het scoreloos gelijkspel (0-0) en het puntenverlies laat Liverpool de tweede stek liggen, die het bij winst had overgenomen van Manchester United. The Reds blijven derde, Everton hangt in de middenmoot met een negende stek.

Voor de pauze was de beste kans voor Liverpool, thuisdoelman Jordan Pickford had een goeie redding in huis op een poging van Dominic Solanke. In de slotfase van de wedstrijd kregen The Toffees echter voldoende kansen om de drie punten thuis te houden, maar zij morsten met de kansen en dus was de puntendeling logisch.

Bij Liverpool zat vedette Mo Salah niet in de selectie. De Egyptische international liep woensdag in de met 3-0-gewonnen heenwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen het Manchester City van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany een blessure op en wordt wellicht klaargestoomd voor de return van komende week. Bij The Reds zat Simon Mignolet zoals gebruikelijk de hele wedstrijd op de bank.

United blijft dus op de tweede plaats in de aanloop naar de topper van vanavond. Dan gaan de Mancunians in de Manchester Derby op bezoek bij de rivalen van City, die bij een zege voor de vijfde keer in de geschiedenis Engels landskampioen worden.

Minder dan 8.000 Belgische fans met WK-ticket

Sinds de start van de ticketverkoop in september 2017 hebben 7.903 Belgische fans een ticket voor een wedstrijd op het WK in Rusland toegewezen gekregen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Wereldvoetbalbond (FIFA). In februari communiceerde de FIFA dat 8.486 Belgische fans een WK-ticket hadden aangevraagd. Na de eerste drie verkoopfasen moest de FIFA alle tickets nog wel definitief toewijzen. Liefst 1.185 onder hen kregen een negatief antwoord omdat de vraag het aanbod oversteeg.

In de meest recente verkoopfase, die liep van 13 maart tot 3 april, kochten slechts 602 Belgen een kaartje voor de neutrale vakken. Op 18 april begint de laatste verkoopfase. Deze periode loopt tot 15 juli, de dag van de finale, en fans kunnen lastminutedeals op de kop tikken. In deze fase worden enkel zitjes in neutrale vakken verkocht.

Europese voetbalclubs krijgen stresstest

Voetbalclubs die willen deelnemen aan Europese competities zoals de Champions League krijgen vanaf volgend seizoen extra financiële controle als ze een vastgelegde uitgaven- en schuldendrempel overschrijden. De nieuwe stresstests zijn een onderdeel van de nieuwe regels over financiële fair play van de Europese voetbalbond UEFA, zo schrijven de kranten De Tijd en L'Echo vandaag.

De UEFA stelde vast dat het met de huidige regels voor financiële fair play tot twee jaar kan duren voor ze echt in de boeken van een club kan duiken om de break-evenplicht te checken. Daarom is beslist - als onderdeel van een breder pakket maatregelen voor een betere schuldencontrole - een vorm van stresstests in te voeren.

Volgens de kranten komen er twee nieuwe knipperlichtindicatoren die de UEFA toelaten op te treden als er twijfels rijzen over het gedrag van een club. De eerste is de 'maximum transfer deficit' die wordt vastgelegd op 100 miljoen euro. Dat betekent dat er een boekencontrole komt als een club tijdens de zomer- én wintertransferperiode samen 100 miljoen euro meer uitgeeft dan er binnenkomt door uitgaande transfers.

De tweede alarmbel is de 'sustainable debt ratio', de maximale schuldgraad die een club mag hebben. De ratio tussen de nettoschuld en de brutobedrijfswinst (ebitda) mag nog maximaal 7 bedragen. Van die nettoschuld mag wel de winst uit transfers - als de uitgaande transfers meer opbrengen dan de inkomende kosten - worden afgetrokken. De maatregel is niet toepasbaar op schuld onder 30 miljoen euro.

De UEFA kan na elke transferperiode beslissen een verdachte club onder de loep te nemen. "De extra controles zullen gebeuren door de UEFA zelf en niet door haar fairplaywaakhond, de Club Financial Control Body van oud-premier Yves Leterme. De stresstest staat buiten de inbreukprocedure en dient alleen om extra checks in te bouwen. Wie de test doorstaat, gaat vrijuit", stelt Michael Verschueren. De Anderlecht-bestuurder zat vanuit de ECA, de koepel van de Europese profclubs, mee in de cockpit van de hervorming. Daarnaast zullen clubs ook hun resultatenrekening jaarlijks op hun website moeten publiceren en moeten ze individueel bekendmaken hoeveel ze per seizoen uitgeven aan commissies voor makelaars.