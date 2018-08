FT buitenland. "Ronaldo begrijpt maar al te goed het verschil tussen La Liga en Serie A" - Barcelona dankt videoref De voetbalredactie

26 augustus 2018

09u30 2 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Allegri: "Ronaldo begrijpt verschil tussen La Liga en Serie A"

Op een eerste goal van Cristiano Ronaldo in de Serie A is het vooralsnog wachten. Coach Massimiliano Allegri toont zich echter heel tevreden over de prestaties van de Portugese superster. "Cristiano is vijftien dagen bij ons. Hij is intelligent en begrijpt dat het Italiaanse voetbal en het Spaanse voetbal totaal verschillend zijn" zei de oefenmeester van Juve gisteren na de 2-0-zege tegen Lazio. Ik ben blij met de manier hoe hij zich aanpast. Daarnaast is hij ook een heel bescheiden jongen."

Dembélé schiet FC Barcelona langs Valladolid

FC Barcelona is aan het begin van het Spaanse voetbalseizoen nog niet in de grootste vorm. De regerend landskampioen won moeizaam met 0-1 van Real Valladolid, nadat het vorig weekeinde in de openingswedstrijd pas laat afstand nam van Deportivo Alavés (3-0).

Ousmane Dembélé maakte in de 57e minuut het enige doelpunt. De Franse aanvaller schoot diagonaal raak nadat Sergi Roberto de bal vanaf de achterlijn met zijn hoofd teruglegde. Valladolid leek in blessuretijd langszij te komen, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt na het raadplegen van de video-scheidsrechter wegens buitenspel af. Real Madrid kan morgen bij winst in de uitwedstrijd op Girona in punten weer naast FC Barcelona komen.

Iseka ziet feestje verpest door videoref

In de Ligue 1 kwamen Aaron Leya Iseka (Toulouse), Baptiste Guillaume (Nîmes) en Stef Peeters (Caen) in actie. Leya Iseka won met Toulouse met 1-0 van Nîmes, dat zo zijn eerste puntenverlies leed. De Brusselaar scoorde vroeg in de wedstrijd, maar zag zijn doelpunt door de VAR afgekeurd worden. Tien minuten voor tijd zorgde Gradel vanop de penaltystip alsnog voor de verlossing. Diezelfde Gradel had voor rust ook al een elfmeter gemist. Leya Iseka werd na 66 minuten naar de kant gehaald, Guillaume na 74 minuten. Bij Toulouse stonden ook John Bostock (ex-Antwerp en Leuven) en Matthieu Dossevi (ex-Standard) in de basis. Toulouse is zesde, Nîmes vierde.

Stef Peeters mocht voor Caen even voor het uur invallen op bezoek bij FC Nantes (1-1). Crivelli (37.) had de bezoekers toen al op voorsprong getrapt, Sala maakte tien minuten voor tijd vanop de stip gelijk. Anthony Limbombe, net overgekomen van Club Brugge, zat nog niet in de selectie bij de thuisploeg, net als de geblesseerde Joris Kayembe. Caen is vijftiende met twee punten, Nantes pakte haar eerste punt en is nu zestiende. Ook Björn Engels zat voor Stade Reims, op bezoek bij Amiens (4-1 nederlaag), nog niet in de kern.

In de Eredivisie kreeg Dante Rigo zijn eerste basisplaats bij PSV. De Eindhovenaren kwamen op bezoek bij PEC Zwolle met de schrik vrij (1-2). Luuk de Jong maakte drie minuten in blessuretijd de winnende treffer. PSV blijft zo alleen op kop in Nederland met het maximum van negen punten.

In NAC-Excelsior stonden met Arno Verschueren (NAC) en Hervé Matthys (Excelsior) twee Belgische verdedigers op het veld. Excelsior besliste het duel in zijn voordeel (0-2). De Rotterdammers zijn voorlopig zevende, NAC is veertiende.

Griezmann geeft Atlético-fans een bedankje in vorm van zege

Antoine Griezmann heeft Atlético Madrid aan de eerste competitiezege geholpen. De Franse aanvaller maakte het enige doelpunt van zijn ploeg in het thuisduel met Rayo Vallecano (1-0).

Griezmann is Atlético Madrid trouw gebleven, ondanks veel interesse van onder meer FC Barcelona. Hij kan bij de supporters van Atlético Madrid niet veel fout meer doen. De fans trakteerden hem al voor het duel op een ovationeel applaus toen hij de wereldbeker liet zien die hij met de Franse ploeg op het WK in Rusland veroverde.

Atlético Madrid opende afgelopen week de competitie met een gelijkspel tegen Valencia (1-1). Rayo Vallecano verloor ruim van Sevilla: 1-4.

Mönchengladbach pakt zege ondanks penaltymisser Hazard

Borussia Mönchengladbach heeft zijn seizoen in Duitsland op gang getrapt met een 2-0-zege tegen Bayer Leverkusen. Rode Duivel Thorgan Hazard miste voor rust een strafschop voor de Fohlen, maar zag Hofmann (55. pen) en Johnson (58.) na de pauze toch voor de driepunter zorgen. Hazard speelde de hele wedstrijd. Bij Leverkusen mocht Leon Bailey (ex-Racing Genk) starten, Isaac Kiese Thelin - door Anderlecht verhuurd aan Bayer - viel in het slot in.

Yannick Carrasco speelde op de twintigste speeldag van de Chinese Super League 1-1 gelijk tegen Chongqing Lifan. De Rode Duivel speelde de hele wedstrijd en zag Mushekwi (ex-Oostende) halfweg de eerste helft zijn ploeg op voorsprong brengen. Ding Jie maakte na rust voor de thuisploeg nog gelijk. In de tussenstand blijft Dalian Yifang dertiende (op zestien teams). Chongqing Lifan is vijftiende en voorlaatste.

Doelmannen Simon Mignolet (Liverpool), Silvio Proto (Lazio Roma) en Kevin Begois (FC Groningen) bleven op de bank bij hun teams. Voor Divock Origi (Liverpool) en Jordan Lukaku (Lazio) was er opnieuw geen plaats naast hun coach. Liverpool won dankzij een treffer van sterspeler Mo Salah met 1-0 van Brighton. Bij Brighton kwamen Mathew Ryan (ex-Club Brugge en Genk) en Anthony Knockaert (ex-Standard) aan de aftrap. De geblesseerde José Izquierdo (ex-Club Brugge) was er niet bij. Liverpool wordt door de zege voorlopig alleen leider.

Lazio verloor de topper bij kampioen Juventus - waar Ronaldo opnieuw niet scoorde, maar wel een assist gaf - met 2-0. Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) en Adam Marusic (ex-Kortrijk en Oostende) stonden wel aan de aftrap bij de Romeinen.

FC Groningen tot slot haalde het in Nederland bij promovendus De Graafschap met 0-1.

Angers kan PSG en Thomas Meunier niet verrassen

Paris Saint-Germain heeft op de derde speeldag van de Franse Ligue 1 zijn derde zege van het seizoen geboekt. De landskampioen klopte Angers met 3-1.

Cavani (12.) zette PSG vroeg op rozen, maar Mangani (21.) tekende snel op strafschop voor de gelijkmaker. In de tweede helft stelde de thuisploeg orde op zaken. Sterspelers Mbappé (51.) en Neymar (66.) zetten de 3-1 eindstand op het scorebord. Thomas Meunier maakte bij PSG de negentig minuten vol.

PSG voert de stand in Frankrijk aan met een perfect rapport van negen punten uit drie matchen. Angers pakte nog geen punten en blijft onderin hangen.

Ook Mbenza en Depoitre kunnen Huddersfield niet de zege bezorgen

Huddersfield Town en Cardiff City hebben zich op de derde speeldag van de Premier League in evenwicht gehouden. De partij in het The John Smith's Stadium eindigde op 0-0. Het is voor Huddersfield het eerste punt van het seizoen.

Beide ploegen hielden mekaar negentig minuten lang in de tang. Bij de thuisploeg vielen Isaac Mbenza (68.) en Laurent Depoitre (80.) in de tweede helft in, maar ook zij konden het gaatje niet vinden. Na rood voor Hogg in minuut 63 moest Huddersfield het vervolg van de wedstrijd met een man minder afwerken.

Voor Huddersfield is het het eerste punt van het seizoen. Het laat nu Fulham en West Ham achter zich als rode lantaarns zonder punten. Fulham ontvangt zondag nog wel Burnley. Cardiff telt twee punten.

Raman meteen trefzeker in Bundesliga

Van een binnenkomer gesproken. Benito Raman toonde zich in zijn eerste Bundesligawedstrijd meteen trefzeker. Tegen Augsburg verwerkte onze landgenoot aan de tweede paal een voorzet tegen de netten - goed voor een 1-0-voorsprong voor Fortuna Düsseldorf. Het doelpunt leidde finaal niet tot puntengewin, want Düsseldorf gaf in de tweede helft de voorsprong nog uit handen (1-2).

Welkom in de Bundesliga, @RamanBenito! 💪😍#F95FCA 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/zHdGVLyQ1d Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Wolfsburg hield in zijn opener de punten thuis tegen Schalke 04, vorig seizoen de nummer twee. Doelman Koen Casteels zag hoe Brooks (33.) zijn team op voorsprong bracht. Bentaleb (85.) leek met een penaltygoal Schalke een punt te gaan bezorgen, tot invaller Ginczek (90.+4) in de absolute slotfase toesloeg en de 2-1 eindstand op het bord zette. De bezoekers speelden na rood voor verdediger Nastasic de laatste 25 minuten met een man minder.

Beurswaarde Juventus overschrijdt voor het eerst 1 miljard euro

Hoewel hij zijn eerste officiële doelpunt voor Juventus nog moet maken, is het Ronaldo-effect meteen voelbaar in Turijn. Het aandeel van de Oude Dame werd gisteren op de beurs van Milaan genoteerd op 1,024 euro, het hoogste cijfer sinds 2002. De beurswaarde van Juventus is daardoor voor het eerst boven het miljard euro gestegen.

Volgens de economische website Calcio e Finanza bereikte Juventus een beurswaarde van 1,031 miljard euro, de hoogste sinds Juventus in 2001 naar de beurs trok. "De aandelen begonnen vanaf juni een piek te kennen. Niet toevallig valt dat samen met de eerste geruchten omtrent de overgang van Cristiano Ronaldo", schrijft Calcio e Finanza. De aandelen die nu 1,024 euro waard zijn, kostten op 1 juli slechts 0,660 euro, goed voor een waardestijging van 55,15%.

Ciman mist duel tegen club van Ibrahimovic

Laurent Ciman ontbrak gisteren in de derby tussen zijn club Los Angeles FC en LA Galaxy, de ploeg van Zlatan Ibrahimovic. De verdediger werd door zijn coach Bob Bradley uit de kern gelaten, volgens ESPN vanwege transfermuizenissen. "Er zijn geruchten dat Ciman een aantal aanbiedingen van clubs vanuit de hele wereld op zak heeft. Bradley had de indruk dat hij niet voldoende geconcentreerd was", luidt het.

De 33-jarige Ciman ruilde in december vorig jaar Montreal Impact voor Los Angeles FC. Dit seizoen speelde hij als vaste waarde achterin al 22 competitieduels (drie goals) in de Major League Soccer. Zonder de 20-voudige Rode Duivel haalde LAFC een 1-1-gelijkspel bij Galaxy. Ibrahimovic bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong en scoorde zo zijn 499ste goal als profspeler. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn de enige nog actieve spelers die de kaap van 500 treffers al hebben gerond.

Coman ligt opnieuw maanden in de lappenmand

Bayern München moet het een aantal maanden zonder Kingsley Coman stellen. De Franse winger heeft gisteravond in het competitieduel tegen Hoffenheim een scheurtje in de ligamenten van de linkerenkel opgelopen, zo bevestigt de Duitse kampioen. Door een soortgelijke blessure miste de 22-jarige Coman deze zomer het WK in Rusland, waar Frankrijk de wereldtitel won. Coman liep de averij kort voor de rust op na een tackle van Hoffenheim-verdediger Nico Schultz. De onfortuinlijke Fransman kon niet meer op zijn linkervoet staan en moest door verzorgers van het veld worden gedragen. Bayern won de openingswedstrijd van de Bundesliga met 3-1.