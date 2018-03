FT buitenland: Romelu Lukaku kan vandaag knappe kaap ronden in de Premier League Voetbalredactie

Bron: Eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Lukaku: op naar nummer 100

Zijn 'century' is bijna een feit. Op Old Trafford, in de topper tegen Liverpool, kan Romelu Lukaku op zijn 24ste de kaap van 100 Premier League-goals ronden. Daarmee zou hij toetreden tot een select clubje van 27 spelers. Een monsterkiller zoals leeftijdsgenoot Kane of Agüero is hij (nog?) niet, maar met een gemiddelde van een kleine 20 goals per seizoen draait hij wel op het tempo van Rooney - een doelpunt om de twee wedstrijden. Alleen zal hij zijn aantal tegen de top zes nog fors moeten opkrikken om ooit in het rijtje topspitsen aller tijden te worden gezet. De beste Belgische schutter in de Premier League is Lukaku al een tijdje. De voorbije jaren heeft hij het gat op Christian Benteke en Eden Hazard (beiden 68 goals) geleidelijk aan uitgediept. (KTH)

Seedorf nog steeds op zoek naar zege

De Nederlander Clarence Seedorf heeft als nieuwe trainer van RC Deportivo nog altijd niet gewonnen. De oud-international ging met zijn kwakkelende ploeg op bezoek bij subtopper FC Girona met 2-0 onderuit.

Seedorf haalde tot dusver in zes competitieduels slechts twee punten. Deportivo staat op de negentiende plek, op twee punten van de veilige zeventiende plaats, die nu in handen is van Levante.