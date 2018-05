FT buitenland: Romelu Lukaku: "Jordan speelt eerstkomende zomer misschien in dezelfde competitie als ik" De voetbalredactie

03 mei 2018

Romelu Lukaku: "Jordan speelt eerstkomende zomer misschien in dezelfde competitie als ik"

Is Jordan Lukaku aan zijn laatste wedstrijden bij Lazio bezig? Trekt hij volgend seizoen zelfs naar de Premier League? Zijn broer Romelu Lukaku lichtte alvast een tipje van de sluier in Hoogvliegers, een programma van Geert De Vlieger. "Ik denk dat Jordan binnen…", wikte de spits van Manchester United eerst nog zijn woorden. "Ik denk dat Jordan de eerstkomende zomer misschien in dezelfde competitie zal spelen als ik. Dat is nog niet samen, dat is al tegen elkaar. Dat is stap één. Als Jordan in het noorden woont, dan is hij ofwel mijn buurman, ofwel wonen we samen. Zo simpel is het." Romelu lijkt dus alvast meer te weten.

Weet @RomeluLukaku9 al waar de toekomst van @J_Lukaku94 ligt...? 👀🔮 #Broederliefde pic.twitter.com/63iq92cNDD Play Sports(@ playsports) link

Europese competities kanten zich tegen FIFA-plannen voor nieuwe toernooien

Lars-Christer Olsson, baas van de vereniging van Europese liga's en lid van het Uitvoerend Comité van de Europese Voetbalbond (UEFA), is kritisch voor de plannen van de Wereldvoetbalbond (FIFA) voor twee nieuwe competities. Investeerders uit het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië zouden 20,2 miljard euro bieden om volledige zeggenschap te krijgen over het WK voor clubs en de Nations League, maar Olsson wil meer duidelijkheid.

Wat de FIFA al bevestigd heeft over de mogelijke hervorming van de twee toernooien, is dat ze een zevenkoppige werkgroep gaat samenstellen om de discussie over een nieuwe opzet van het WK voor clubteams en de Nations League in goede banen te leiden. Olsson heeft er zijn bedenkingen bij. "Deze manier van werken doet me denken aan de oude FIFA, waarvan ik hoopte dat we die achter ons hadden gelaten."

De Europese competities moeten volgens de Zweed meer inspraak krijgen en beter op de hoogte gehouden worden. "Wat we zien is een duidelijk gebrek aan consultatie en transparantie, en zelfs manipulatie van het besluitvormingsproces door de FIFA. Een twaalfjarenplan voorstellen vol onzekerheiden en met gebrekkige informatie, is volgens mij vragen om problemen."

In een mededeling maken de Europese competities hun tegenkanting tegen de nieuwe toernooien officieel duidelijk. "We zijn niet klaar om veranderingen door te voeren, want de kalender zit nu al overvol." Alle betrokken partijen worden opgeroepen om "samen een einde te maken aan dit unilateraal initiatief van de FIFA".

Besiktas boycot herneming terugmatch tegen Fenerbahçe

Besiktas heeft, zoals aangekondigd, donderdag de herneming van de terugmatch van de halve finales van de Turkse beker tegen Fenerbahçe geboycot. Daardoor wordt Fenerbahçe normaliter voor de groene tafel tot winnaar van het bekerduel uitgeroepen. In de finale neemt Fenerbahçe het in principe op regen Akhisar, dat in de andere halve finale verrassend Galatasaray uitschakelde.

De ref constateerde dat de spelers van Besiktas niet kwamen opdagen en besliste logischerwijs de wedstrijd niet te laten doorgaan. De spelers van Fenerbahçe warmden zich een kwartier lang op. Nu is het aan de Turkse voetbalbond (TFF) om zich in deze zaak uit te spreken. Normaal gezien wint Fenerbahçe de terugmatch met 3-0, nadat de heenmatch op 0-0 was geëindigd. Als de TFF het reglement volgt, dan wordt Besiktas volgend seizoen uitgesloten van deelname aan het bekertoernooi en moet de club alle bekerinkomsten van dit seizoen terugbetalen.

Op 19 april werd de terugwedstrijd op het veld van Fenerbahçe in de 57e minuut stopgezet nadat Besiktas-coach Senol Günes een projectiel tegen het hoofd had gekregen. Daarop besliste de Turkse voetbalbond om de wedstrijd te laten hervatten op donderdag 3 mei. Dat vanaf de 57e minuut en uit voorzorg achter gesloten deuren. Enkele dagen na de feiten kondigde Günes aan dat hij niet zou terugkeren naar het stadion van Fenerbahçe. Besiktas besliste in beroep te gaan tegen de beslissing, maar de Turkse bond ging hier woensdag niet op in.

FIFA-baas Infantino: "Rusland is helemaal klaar"

Rusland is "helemaal klaar" om van 14 juni tot 15 juli het WK voetbal te ontvangen. Dat zei FIFA-voorzitter Gianni Infantino donderdag. In aanwezigheid van Russisch president Vladimir Poetin, die zijn zegje deed over de veiligheidsmaatregelen, was Infantino vol lof over de Russen.

"Jullie zijn er werk van aan het maken om dit het beste WK voetbal uit de geschiedenis te laten worden", zei Infantino in Sotsji, één van de speelsteden. "De feedback van de FIFA-experten is extreem positief. Dat bewijst dat Rusland helemaal klaar is om het WK te ontvangen, en de wereld welkom te heten in een zomer vol festiviteiten in dit prachtige land."

Poetin beloofde op zijn beurt "een kampioenschap op het allerhoogste niveau". Ook veiligheid zal bij de organisatie een sleutelrol spelen. "De veiligheidsdiensten moeten de nodige procedures uiterst voorzichtig en tactvol toepassen", benadrukte de Russische president, die ook op sportief vlak iets verwacht van de Russen. "We hopen allemaal dat onze spelers zich kunnen mengen, en dat ze alles zullen geven. Hopelijk spelen ze zonder compromissen, zoals de fans het graag hebben."

Mourinho over enkelblessure Lukaku: "Wachten op meer scans, maar ziet er positief uit"

Romelu Lukaku zal morgen zeker niet van de partij zijn wanneer Manchester United op bezoek gaat bij Brighton & Hove Albion op de 37e speeldag in de Premier League. Dat heeft coach José Mourinho vandaag bekendgemaakt op een persconferentie. De finale van de FA Cup op 19 mei tegen Chelsea op Wembley moet wel lukken voor de Rode Duivel. "Ik hoop het. Het ziet er positief uit, ja", stelde de Portugees. "Maar morgen is hij er zeker niet bij. We moeten meer scans afwachten."

De topscorer van Manchester United hinkte zondag in de competitietopper tegen Arsenal (2-1) na 50 minuten met een enkelblessure naar de kant. Hij revalideert in Antwerpen bij Lieven Maesschalk.

Mourinho had het op het persmoment ook over Marouane Fellaini, die einde contract is. De middenvelder, sinds 2013 bij de Red Devils, bekritiseerde deze week zijn club voor het talmen om zijn contract te verlengen. "Hij weet dat ik wil dat hij blijft, en ook de club wil dat hij blijft. Hij heeft een voorstel, nu is het aan hem om te beslissen of hij het al dan niet aanvaardt. Ik blijf vol vertrouwen. Hij heeft het hier naar zijn zin, met een coach die in hem gelooft", besloot Mourinho.

Romelu Lukaku (ankle) is currently recovering in Antwerp, Belgium. Physios Lieven Maesschalck & Bert Driesen (@movetocure) will try to get him fit in time for the Cup Final - which is a realistic goal. #mufc pic.twitter.com/iUhXgBVrVa Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

De overkoepelende organisatie van Europese voetbalcompetities (EPFL) heeft grote bezwaren tegen het voorstel van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om twee nieuwe toernooien in het leven te roepen.

De belangenvereniging ziet niets in een uitgebreide versie van het WK voor clubteams en de komst van een mini-WK met acht toplanden in plaats van de Confederations Cup. Het zijn de eerste protesten tegen Infantino's plannen die, zo beweert hij, ondersteund worden door een groep nog niet nader genoemde investeerders.

"Dit proces herinnert me aan de manier waarop de 'oude FIFA' handelde. Ik dacht dat we dat achter ons gelaten hadden", reageerde Lars-Christer Olsson namens de verenigde topcompetities. "We hebben hier opnieuw te maken met een gebrek aan transparantie. Ons wordt niets gevraagd. Het is een manier om een beslissing erdoor te drukken over een plan voor 12 jaar met tal van onzekerheden en een gebrek aan uitleg."

Marco Verratti geopereerd aan adductoren

PSG kan in de bekerfinale en de laatste competitiewedstrijden van het seizoen geen beroep doen op Marco Verratti. De Italiaanse middenvelder onderging vanmorgen in Parijs een ingreep aan de adductoren.

"De operatie is probleemloos verlopen. Deze datum werd gekozen zodat hij het seizoen 2018-2019 in de best mogelijke omstandigheden kan voorbereiden", laat PSG weten.

Verratti sukkelde zowat het hele seizoen met de adductoren. Omdat de club van Thomas Meunier al zeker is van een nieuwe titel in de Ligue 1 en Italië niet naar het WK gaat, mist de 25-jarige Verratti alleen de finale van de Franse beker. De Parijzenaars nemen het op 8 mei in het Stade de France op tegen derdeklasser Les Herbiers.

Van Gastel langer assistent bij Feyenoord

Jean-Paul van Gastel blijft de komende twee jaar assistent-trainer bij Feyenoord. Van Gastel zette vandaag zijn handtekening onder een nieuw contract bij de Nederlandse bekerwinnaar. De rechterhand van hoofdcoach Giovanni van Bronckhorst was ook al assistent van Ronald Koeman en Fred Rutten bij het eerste elftal. "Ik kom nog elke dag met veel plezier en liefde naar Feyenoord, waar ik mezelf al jaren kan ontwikkelen en elke dag iets mag toevoegen aan de verdere groei van deze prachtige club", reageert Van Gastel op zijn nieuwe contract. "Het geeft mij steeds weer een gevoel van trots als ik kijk naar de stappen die op alle terreinen gemaakt zijn nadat de club in een moeilijke periode zat. Ik ben vooral erg tevreden over de vele jeugdspelers die de afgelopen jaren gedebuteerd hebben in Feyenoord 1."

