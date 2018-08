FT buitenland: Roma-target dat naar Barça ging, scoort eerste goal tegen... Roma - Kunnen Mourinho & co straks geel en rood krijgen? Redactie

01 augustus 2018

11u55 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Malcom scoort voor Barça maar gaat onderuit tegen... Roma

Opvallende doelpuntenmaker in de Champions Cup. In het AT&T Stadium in Arlington ging FC Barcelona, zonder Thomas Vermaelen, met 2-4 onderuit tegen AS Roma. Bij de rust stond het 1-1, maar na de pauze bracht aanwinst Malcom de Catalanen opnieuw op voorsprong. Het zal pijn gedaan hebben bij Roma, dat Malcom ook wou aantrekken. Ondanks een akkoord tussen Bordeaux en AS Roma trok de Braziliaan in extremis toch naar Barcelona. Met nog drie treffers van Alessandro Florenzi, Bryan Cristante en Diego Perotti verzachtten de Italianen wel nog het leed. Bij Roma was er een basisplaats voor de Nederlandse aanwinst Justin Kluivert. Hij gaf in de eerste helft de assist voor de gelijkmaker van El Shaarawy (1-1).

El primer gol de Malcom con la camiseta del Barça pic.twitter.com/uLznj6qaKM #fcblive Albert Rogé(@ albert_roge) link

Gele en rode kaarten voor trainers in de FA Cup

De Engelse voetbalbond (FA) gaat volgend seizoen experimenteren met de mogelijkheid om managers van clubs een gele of rode kaart te geven bij wangedrag.

In de Premier League worden de nieuwe regels nog niet doorgevoerd, maar de clubs in Engeland krijgen er wel mee te maken in de FA Cup, de League Cup en de strijd om de Super Cup. In de Premier League blijft het bij verbale waarschuwingen voor managers.

De FA hoopt dat de trainers zich door de nieuwe regels beter gaan gedragen langs de zijlijn. Er worden kaarten uitgedeeld voor onfatsoenlijk taalgebruik, onfatsoenlijke gebaren, schoppen tegen of gooien met waterflessen, sarcastische applausjes en het zwaaien met denkbeeldige kaarten.

Wat komend seizoen ook nieuw is, is dat een rode kaart in bijvoorbeeld het toernooi om de FA Cup ook alleen voor een schorsing in dat toernooi zorgt. Voorheen golden in Engeland de schorsingen voor meerdere competities.

Vier maanden gevangenisstraf voor Marokkaanse international Amine Harit

De rechtbank van Marrakech heeft de Frans-Marokkaanse voetballer Amine Harit veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en een boete van 8.600 dirham (780 euro) voor zijn aandeel in een verkeersongeval waarbij één dode viel, zo meldden Marokkaanse media.

De 21-jarige Harit reed eind juni in Marrakech een 28-jarige voetganger aan, die na overbrenging naar het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Harit werd opgepakt en een tijdje later weer vrijgelaten in afwachting van zijn proces. De middenvelder was eind juni naar Marokko teruggekeerd na de uitschakeling van de 'Leeuwen van de Atlas' in de eerste ronde van het WK in Rusland.

Na de wedstrijd tegen Iran werd hij, ondanks de nederlaag van zijn team (0-1), uitgeroepen tot Man van de Match. Harit speelt sinds vorig seizoen voor het Duitse Schalke 04. In mei werd hij uitgeroepen tot beste jongere in de Bundesliga.