FT buitenland. Roger Lemerre (77) volgt Georges Leekens op bij Etoile Sportive du Sahel - Arsenal treurt om ex-voorzitter De voetbalredactie

28 december 2018

13u44 0

Lemerre volgt Leekens op

De Franse veteraan Roger Lemerre is de nieuwe trainer van het Tunesische Etoile du Sahel. Lemerre volgt er Georges Leekens op, die eind november na amper anderhalve maand aan de deur werd gezet. De 77-jarige Fransman tekende een contract voor anderhalf jaar. Met de Franse nationale ploeg won Lemerre in 1998 in eigen land de wereldtitel (als assistent van Aimé Jacquet) en in 2000 de Europese titel (als hoofdcoach). In 2002 werd hij ontslagen na de snelle uitschakeling op het WK in Zuid-Korea en Japan. Daarna coachte Lemerre de nationale teams van Tunesië (2002-2008) en Marokko (2008-2009). Vervolgens zat hij op de bank bij clubs in Turkije, Algerije en Tunesië. Het Franse Sedan (2016) was zijn laatste werkgever.

Arsenal treurt om ex-voorzitter

Arsenal treurt om het heengaan van voormalig voorzitter Peter Hill-Wood. De oud-bankier leidde de Gunners tussen 1982 (in opvolging van zijn vader en grootvader) en 2013. Hij werd 82 jaar. Onder het voorzitterschap van Hill-Wood boekte Arsenal tal van successen, waaronder landstitels, FA Cups en Europacup II, met George Graham en later Arsène Wenger op de bank. Om de ex-voorzitter te eren zullen de spelers van Arsenal zaterdag met een zwarte rouwband aantreden tegen Liverpool. In de eerstvolgende thuismatch, op 1 januari tegen Fulham, zal in het Emirates Stadium een minuut stilte worden gehouden.