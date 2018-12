FT buitenland. Roger Lemerre (77) volgt Georges Leekens op bij Etoile Sportive du Sahel - Arsenal treurt om ex-voorzitter - Nainggolan viert terugkeer in Inter-selectie De voetbalredactie

28 december 2018

Radja Nainggolan viert terugkeer in Inter-selectie

Radja Nainggolan zit opnieuw in de kern van Inter Milaan voor de verplaatsing van zaterdag naar Empoli. De voormalige Rode Duivel werd voor de topper op de tweede kerstdag tegen Napoli (1-0 zege) disciplinair geschorst door zijn eigen coach, Luciano Spalletti, omdat hij herhaaldelijk te laat op training kwam.

De dertigjarige Nainggolan maakte afgelopen zomer de overstap van AS Roma naar Internazionale. Sindsdien kwam hij tot vijftien officiële duels (en drie goals) voor de Nerazzurri. De afwezigheid van Nainggolan tegen Napoli werd volledig overschaduwd door de rellen voor de aftrap, waarbij een dodelijk slachtoffer viel. Verder lieten de thuissupporters zich van hun slechtste zijde zien door de Senegalese verdediger van Napoli, Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk), meermaals racistisch te bejegenen.

Door de zege tegen Napoli nadert Inter de Napolitanen in de stand. Napoli is tweede met 41 punten, Inter derde met 36 punten. Leider Juventus staat ongenaakbaar aan kop van de Serie A met vijftig punten.

Jaap Stam is nieuwe trainer van PEC Zwolle

Jaap Stam (46) is aangesteld als trainer van de Nederlandse eredivisieclub PEC Zwolle. De voormalige international van Oranje is de opvolger van de eerder deze maand ontslagen John van ‘t Schip. Hij ondertekende een contract voor anderhalf jaar.

Stam is geen onbekende in Zwolle. De oud-verdediger begon er zijn carrière als voetbalprof en ook zijn eerste jaren in het trainersvak bracht hij door bij PEC Zwolle als assistent. De laatste club die hij trainde was de Engelse club Reading. Hij hielp die club in 2017 bijna aan promotie naar de Premier League, maar na mindere resultaten in de jaargang daarop werd hij in maart van dit jaar ontslagen bij die club. Stam speelde 67 wedstrijden in het Nederlands elftal en was actief op het EK 1996, WK 1998, EK 2000 en EK 2004.

“PEC Zwolle is een club naar mijn hart en het voelt dan ook goed om terug te zijn. De club ben ik de afgelopen jaren blijven volgen en het is mooi om te zien wat voor groeispurt er is gemaakt. Ik zie het als een prachtige uitdaging om de komende anderhalf jaar tot een succes te maken, te beginnen met de tweede seizoenshelft waar we vanaf volgende week volle bak en met elkaar de schouders onder gaan zetten”, liet Stam vrijdag optekenen.

Voordat Stam naar Engeland vertrok, was hij trainer van Jong Ajax. Bij de Amsterdams club speelde hij ook zijn laatste wedstrijden als prof. Hij kan bogen op een indrukwekkende carrière als voetballer. Stam speelde onder meer ook voor PSV, Manchester United, Lazio en AC Milan. Met PSV werd hij landskampioen en won de KNVB-beker. Bij Manchester United vierde hij zelf drie keer de titel in de Premier League. Ook won de ‘Rots uit Kampen’ met die club in 1999 de Champions League.

Onder Stam wil PEC Zwolle weer de weg omhoog vinden. Dit seizoen liep het totaal niet onder Van ‘t Schip en de clubleiding besloot hem na de bekernederlaag tegen AZ (5-0) te ontslaan. Zwolle is afgezakt naar de zestiende plaats in de competitie.

Lemerre volgt Leekens op

De Franse veteraan Roger Lemerre is de nieuwe trainer van het Tunesische Etoile du Sahel. Lemerre volgt er Georges Leekens op, die eind november na amper anderhalve maand aan de deur werd gezet. De 77-jarige Fransman tekende een contract voor anderhalf jaar. Met de Franse nationale ploeg won Lemerre in 1998 in eigen land de wereldtitel (als assistent van Aimé Jacquet) en in 2000 de Europese titel (als hoofdcoach). In 2002 werd hij ontslagen na de snelle uitschakeling op het WK in Zuid-Korea en Japan. Daarna coachte Lemerre de nationale teams van Tunesië (2002-2008) en Marokko (2008-2009). Vervolgens zat hij op de bank bij clubs in Turkije, Algerije en Tunesië. Het Franse Sedan (2016) was zijn laatste werkgever.

Arsenal treurt om ex-voorzitter

Arsenal treurt om het heengaan van voormalig voorzitter Peter Hill-Wood. De oud-bankier leidde de Gunners tussen 1982 (in opvolging van zijn vader en grootvader) en 2013. Hij werd 82 jaar. Onder het voorzitterschap van Hill-Wood boekte Arsenal tal van successen, waaronder landstitels, FA Cups en Europacup II, met George Graham en later Arsène Wenger op de bank. Om de ex-voorzitter te eren zullen de spelers van Arsenal zaterdag met een zwarte rouwband aantreden tegen Liverpool. In de eerstvolgende thuismatch, op 1 januari tegen Fulham, zal in het Emirates Stadium een minuut stilte worden gehouden.