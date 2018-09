FT buitenland. Rodriguez moet dan toch geen monsterboete betalen Redactie

18 september 2018

08u32 1

El Mundo: Spaanse belastingdienst laat boete voor James Rodriguez vallen

De Colombiaan James Rodriguez moet van de Spaanse belastingdienst niet langer een boete van 11,65 miljoen euro betalen. Dat schrijft de krant El Mundo dinsdag. De 27-jarige speler van Bayern München draait wel nog op voor vier miljoen euro aan "technische" kosten.

Rodriguez verhuisde in de zomer van 2014 voor 80 miljoen euro van Monaco naar Real Madrid. In de daaropvolgende jaren zou hij voor 6,35 miljoen euro fraude gepleegd hebben met portretrechten. Maar volgens El Mundo bracht de verdediging van de Colombiaan nieuwe elementen aan, waarna de belastingdienst de boete liet vallen. James moet wel nog vier miljoen aan kosten betalen.

Jaroslav Silhavy moet Tsjechië weer succes bezorgen

Jaroslav Silhavy is de nieuwe bondscoach van Tsjechië. Dat heeft de voetbalbond FACR van het land vandaag laten weten. De 56-jarige Silhavy volgt Karel Jarolim op, die eerder deze maand vertrok na tegenvallende resultaten.

Silhavy heeft een contract ondertekend tot na de kwalificatieperiode voor het EK 2020. De ex-verdediger moet Tsjechië opnieuw naar een groot toernooi leiden. Daar slaagde Jarolim, in 2016 aangesteld, voor het WK 2018 in Rusland niet in. Tsjechië eindigde in zijn kwalificatiepoule achter het ongenaakbare Duitsland en Noord-Ierland.

Als trainer was hij sinds 2008 actief bij clubs in eigen land. Met Slovan Liberec (2012) en Slavia Praag (2017) behaalde hij de titel. Hij was van 2001 tot en met 2009 hiernaast ook T2 van de nationale ploeg. Zijn eerste opdrachten worden de Nations League-wedstrijden tegen Slovakije en Oekraïne, in oktober. Tsjechië is hier in de B-divisie actief en verloor zijn eerste partij met 1-2 van Oekraïne.

Jack Wilshere (West Ham) geopereerd aan enkel

West Ham zal het voor onbepaalde tijd zonder Jack Wilshere moeten stellen. De 26-jarige Engelse middenvelder onderging een kleine operatie aan de enkel en zal nu even aan de kant staan. Dat heeft zijn team laten weten.

"We gaan ervan uit dat hij na een korte rustperiode zijn revalidatie kan beginnen", verduidelijkte Richard Collinge, hoofd van de medische staf van het team uit Londen. "Jack is er al op gefocust om zo snel mogelijk weer te trainen en te spelen."

Wilshere kwam deze zomer over van Arsenal. Hij speelde tijdens de vier eerste Premier League-wedstrijden van West Ham, maar ontbrak afgelopen weekend op bezoek bij Everton, waar het team zijn eerste punten van het seizoen pakte (1-3). Wilshere liep de blessure op training op.

Tottenham laat Alderweireld thuis

Meer uitleg wilde Pochettino niet kwijt. Toby Alderweireld reisde net als Kieran Trippier niet mee naar Milaan voor de clash met Inter. "Een technische beslissing", noemde de coach het. Aandringen voor een langere verklaring had geen zin. "Je kan die woorden opzoeken in een woordenboek. Tactisch? Dat is wat er op het veld gebeurt. Dit is eerder tactisch naast het veld."

Nadat zijn coach hem vorig seizoen abrupt aan de kant had geschoven, na een weigering om bij te tekenen, heroverde Alderweireld begin dit seizoen zijn basisplaats. Enkel tegen Liverpool zaterdag maakte hij niet altijd een even frisse indruk. De technische beslissing van Pochettino komt niet helemaal ongelegen. Alderweireld werd tijdens de internationale break vader van een dochtertje. Meer tijd dus om uren door te brengen met vrouw en nieuwe spruit. Jan Vertonghen en Moussa Dembélé vlogen wel mee naar Milaan. Door blessures mist Tottenham straks ook doelman Lloris en Dele Alli. Serieuze aderlatingen. (KTH)

Champions League op VIER en Q2

Vanaf dit seizoen bieden de tv-zenders tweemaal per avond een Champions League-wedstrijd aan. Op vraag van de rechtenhouders, die zo beter de (grote) Aziatische markt kunnen aansnijden. In België heeft VIER de rechten op de aantrekkelijkste dinsdagwedstrijd verworven. Q2 zendt de beste woensdagmatch uit. (NVK)