FT buitenland: Robin van Persie scoort eerste goal voor Feyenoord sinds terugkeer - Morten Olsen stopt als trainer

Van Persie scoort weer voor Feyenoord: "Hier droom je van"

Als invaller was Robin van Persie namens Feyenoord met een absolute wereldgoal verantwoordelijk voor de eindstand (3-0) tegen FC Groningen. Na de wedstrijd was hij dan ook als een kind zo blij.

"Mooi hoor dit'', sprak Van Persie na afloop. "Van zulke dingen droom je en dan gebeurt het ook nog. Dat is echt leuk. Ik was er ook echt blij mee. Maar ook van die één-tweetjes en dan lekker doorbewegen. Dat is een serieus niveau, ook bij ons op de training.''

Van Persie moet het vooralsnog met invalbeurten doen, en dat is voorlopig wel even voldoende. "Prima zelfs. Ik ben er lang uit geweest en we doen het gewoon stap voor stap. Vanavond alweer wat langer dan daarvoor. Dus of ik me op de bank heb zitten verbijten? Nee, helemaal niet. FC Groningen stond trouwens goed.''

PSG en Marseille ontmoeten elkaar in de kwartfinales

De clasico tussen PSG en Olympique Marseille wordt de topper van de kwartfinales van de Coupe de France. Die affiche werd vanavond geloot. PSG, dat al elf keer de beker won en de laatste drie jaar succesvol was, ontvangt Marseille op 28 februari in het Parc des Princes. Marseille kan wraak nemen voor de finale van 2016, waarin het met 4-2 de duimen moest leggen voor PSG.

Zoals het lot het wil, vindt de topper drie dagen later plaats dan het competitieduel tussen de twee ploegen. Enkel in het duel tussen Caen en Lyon spelen er nog twee Ligue 1-teams tegen elkaar in de kwartfinales. Derdeklasser Les Herbiers ontvangt tweedeklasser Lens, terwijl derdeklasser Chambly het opneemt tegen de winnaar van het duel tussen derdeklasser Grenoble en Strasbourg, dat in de eerste klasse uitkomt.

FA beschuldigt West Brom-aanvaller Rodriguez van vermeend racisme

De Engelse voetbalbond (FA) heeft Jay Rodriguez (West Bromwich Albion) ervan beschuldigd racistische commentaren te hebben geuit op het voetbalveld. Rodriguez zou zich denigrerend uitgelaten hebben over het ras en de huidskleur van Gaëtan Bong, tijdens de wedstrijd tegen Brighton van 13 januari.

"Er is een sterk vermoeden dat Rodriguez in beledigende woorden verwees naar de etnische origine, huidskleur of ras van Gaëtan Bong," verklaarde de FA in een communiqué. West Bromwich-coach Alan Pardew zegt verrast te zijn door de beschuldigingen. "Ik heb het incident niet zien gebeuren, maar ik ken Jay goed. Daarom kan ik enkel zeggen dat ik het allemaal maar moeilijk te geloven vind," aldus Pardew.

Rodriguez zelf ontkent de beschuldigingen en noemt ze "onwaar". De speler heeft nog tot 16 februari om op de beschuldigingen te antwoorden.

'Depressieve' Mahrez mist duel met gedroomde nieuwe club

Riyad Mahrez mist zaterdag het competitieduel met Manchester City, de club waar hij afgelopen transferperiode graag naartoe had gewild. De Algerijn heeft sinds de transferdeadline niet meer getraind bij Leicester City, dat niet mee wilde werken aan een overgang naar de koploper in de Premier League.

"Ik hoop dat Riyad zijn hoofd kan vrijmaken en terug kan komen. Hij is een fantastische speler die van voetbal houdt. Tijd dat hij weer de bal aanraakt", aldus manager Claude Puel, die niet wilde ingaan op vragen of Mahrez toestemming heeft gekregen om de trainingen te missen. "Dat blijft intern"

Volgens Britse media is Mahrez depressief sinds het afketsen van de transfer. Voormalig Leicester-speler Dennis Wise had stevige kritiek op Mahrez. "Hij heeft zijn ploeggenoten laten stikken. Het wordt tijd dat hij weer gaat voetballen", aldus Wise tegenover Sky.

Crystal Palace moet een maand zonder Wilfried Zaha

Crystal Palace, de broodheer van Rode Duivel Christian Benteke, zal het een maand zonder zijn aanvaller Wilfried Zaha moeten stellen. De Ivoriaanse aanvaller blesseerde zich vorige week aan de knie tijdens de wedstrijd tegen Newcastle.

De 25-jarige Zaha blesseerde zich op de eerste speeldag ook al aan de knie, toen Crystal Palace tegen Huddersfield speelde. De buitenspeler was toen een maand out.

Zaterdag, naar aanleiding van de 27e speeldag van de Premier League, staat het duel met Everton te wachten. De "Eagles" zijn momenteel 14e en hebben 27 punten.

Morten Olsen stopt als trainer

Morten Olsen zal in de toekomst niet meer actief zijn als trainer. Dat heeft de 68-jarige Deen, die al jaren in België woont, vandaag aan de Duitse krant Bild gezegd. Olsen voetbalde in ons land voor Cercle Brugge, RWDM en Anderlecht.

"Ik ben 68 jaar en zal nooit meer trainer zijn", verklaarde Olsen. "Na meer dan veertig jaar in de voetbalwereld is het tijd voor andere dingen. Het is gedaan met het trainersleven. Ik heb vele jaren 24 uur per dag en zeven dagen per week voor deze job geleefd, maar dat is voorbij. Ik ben nu op pensioen."

Olsen maakte als verdediger grote sier bij Cercle Brugge (1972-1976), RWDM (1976-1980) en Anderlecht (1980-1986). Tijdens zijn trainersloopbaan was hij van 2000 tot 2015 bondscoach van Denemarken. Voordien stond hij aan het hoofd van onder meer Keulen en Ajax.