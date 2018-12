FT buitenland. Robben verlaat Bayern na seizoen: “En nu? De aanbiedingen zullen wel komen” De voetbalredactie

02 december 2018

17u15

Arjen Robben (34) verlaat Bayern München aan het einde van dit seizoen. Dat maakt de Nederlander nu zelf bekend.

“Ik heb een paar weken geleden deze beslissing genomen”, zegt Robben, die in 2009 door de Zuid-Duitse club werd overgenomen van Real Madrid. “Ik denk dat dit het juiste is om te doen, en om het nu kenbaar te maken. Ik krijg natuurlijk ook mee dat de discussie begint te ontstaan over ‘de oudjes’ bij Bayern enzo. De fans weten nu hoe ik erin sta.”

Robben won bij Bayern zo ongeveer alles wat een voetballer kan winnen. Hij veroverde zeven keer de landstitel, vier keer de DFB Pokal en tweemaal de DFB-Supercup. De Champions League-winst in 2013 vormde het absolute hoogtepunt. Robben tekende in de finale tegen Borussia Dortmund in de 89ste minuut voor de winnende treffer. Dat jaar legde Bayern ook de hand op de UEFA Super Cup en de wereldbeker voor clubteams.

“Het is wel een hele stap”, aldus Robben, van wie het contract na dit seizoen afloopt. “Ben tien jaar bezig bij de club en heb hier prachtige jaren gehad. We gaan ook nog voor een geweldig slot tot aan de zomer. Het is gewoon bijzonder dat ik op mijn leeftijd nog steeds op dit topniveau kan spelen en nog zo’n wedstrijd als dinsdag tegen Benfica op de mat kan leggen. Wat ik na Bayern nog ga doen? Daar moet ik over nadenken. De aanbiedingen zullen wel komen. We gaan het zien straks.”