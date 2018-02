FT buitenland: Robben: "Wil nog één à twee jaar op hoogste niveau spelen" Redactie

17 februari 2018

14u21

Buitenlands Voetbal

Robben: "wil nog één à twee jaar op het hoogste niveau spelen"

Arjen Robben mag dan wel één van de veteranen zijn bij Bayern München, maar van stoppen wil hij voorlopig niet weten. De 34-jarige Nederlander verklaarde aan het internetportaal sportbuzzer.de dat hij graag nog "één tot twee jaar" op het hoogste niveau wil meedraaien. "Dat is mijn doel. Ik voel me op dit moment nog topfit." Vorig jaar maakte de 96-voudig international van Oranje bekend te stoppen bij de nationale ploeg.

Zijn contract bij Bayern mag deze zomer dan wel aflopen, toch is de Nederlandse aanvaller vol vertrouwen: "Ik heb een open en eerlijke communicatie met de club, dus ik maak me geen zorgen. De club heeft een plan met mij, en dan moeten we in samenspraak beslissen of en hoe dat zal doorgaan."

Zoals veel stervoetballers die fin de carrière zijn, kan Robben voor grof geld kiezen in de VS, China of Doha. "Dat is precies het onderwerp dat nu bij mij thuis aan de keukentafel besproken wordt", aldus Robben.