FT buitenland. Richting Argentijnse kraker in Copa Libertadores? River Plate plaatst zich alvast voor finale

31 oktober 2018

River Plate eerste finalist in Copa Libertadores

De Argentijnse topclub River Plate heeft zich als eerste club geplaatst voor de finale van de Copa Libertadores. Dat is de Latijns-Amerikaanse tegenhanger van de UEFA Champions League. Het team uit Buenos Aires schakelde met Grêmio de titelverdediger uit in de halve finales door met 1-2 te zegevieren in Brazilië. Grêmio had de heenmatch met 0-1 gewonnen, maar strandt dus op basis van de buitenshuis gemaakte doelpunten.

Grêmio leek lange tijd op weg naar een nieuwe finale na de 1-0 van Leonardo in de 36e minuut. In de slotfase zorgde River Plate echter nog voor een onwaarschijnlijke ommekeer. Rafael Borré kopte in de 82e minuut de gelijkmaker tegen de netten. Na ingrijpen van de videoref mocht Gonzalo Martínez in de blessuretijd (95') nog een strafschop trappen. Hij faalde niet, waardoor River Plate voor het eerst sinds 2015 in de finale van de Copa Libertadores staat. Toen pakte de Argentijnse topclub ook de eindzege.

In de finale neemt River Plate het mogelijk op tegen stadsrivaal Boca Juniors, dat het vandaag opneemt tegen het Braziliaanse Palmeiras. Boca Juniors won de heenmatch met 2-0. In dat geval zouden voor het eerst in de geschiedenis van de Copa Libertadores twee Argentijnse teams in de finale staan.