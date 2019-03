FT buitenland. Rentree Messi helpt Argentinië niet, Matías Suárez laat zich opmerken - Vetokele naar Africa Cup Redactie

22 maart 2019

23u02

Bron: Belga 0

Rentree Messi helpt Argentinië nog niet

Lionel Messi heeft voor het eerst sinds het wereldkampioenschap van de afgelopen zomer in Rusland weer voor de nationale elf van Argentinië gespeeld. De grote vedette van het internationale voetbal deed dat in het stadion van Atlético Madrid tegen Venezuela in een oefenduel. Als aanvoerder zag hij zijn land met 3-1 verliezen.

Bij rust leidde Venezuela door doelpunten van Salomón Rondón en Jhon Murillo. Na een uur scoorde Lautaro Martinez voor de Argentijnen nadat Matias Suarez (ex-Anderlecht) aan de rust was ingevallen en zich liet opmerken. De gewezen Gouden Schoen vond vaak het samenspel met Messi. Zelf miste Suarez nog de kans op de 2-2, waarna Josef Martinez via een strafschop de 3-1-eindstand op het bord zette.

Na het tegenvallende WK, waar Argentinië in de achtste finale werd uitgeschakeld, liet Messi zijn toekomst als international lange tijd open. Begin dit jaar pas liet bondscoach Lionel Scaloni doorschemeren dat de terugkeer van de speler van Barcelona aanstaande was.

Vetokele plaatst zich met Angola voor eindronde

Met Igor Vetokele zal er komende zomer een halve Belg in actie komen op de Africa Cup in Egypte (21 juni-19 juli). De voormalige Belgische jeugdinternational plaatste zich met Angola voor de eindronde na een 0-1-overwinning in Botswana.

In groep I was enkel Mauritanië al zeker van een ticket voor de Africa Cup. Angola had alles in eigen handen en moest gewoon winnen in Botswana. Het doelpunt van Wilson (21.) was voldoende voor de kwalificatie. Ook Burkina Faso, met Jonathan Pitroipa (ex-Antwerp) op het veld, deed wat het moest doen. Ondanks de 1-0 overwinning tegen Mauritanië stranden de Burkinezen na Angola en Mauritanië op de derde plaats

Op de slotspeeldag in groep E legde Nigeria de Seychellen over de knie met 3-1, waardoor de groepswinst veilig is. “The Super Eagles” gingen met 1-1 de kleedkamers in tijdens de rust. Na de pauze trokken oude bekenden Henry Onyekuru (50.) en invaller Moses Simon (90.+2) de thuisploeg over de streep in Asaba. Met 13 punten is Nigeria zeker van groepswinst. Het tweede ticket is voor Zuid-Afrika of Libië, die elkaar zondag partij geven.

Tunesië maakte in Radès korte metten met voetbaldwerg Swaziland. Met Msakni (KAS Eupen) tussen de lijnen en Azouni (KV Kortrijk) op de bank wonnen de “Adelaars van Carthago” met 4-0. Badri (ex-Moeskroen) nam in minuut 34 de 2-0 voor zijn rekening. Ook Msakni scoorde, maar zijn doelpunt werd onterecht afgekeurd voor buitenspel. Tunesië stoot samen met gastland Egypte door in groep J.

In groep B moest Marokko naar het al uitgeschakelde Malawi van bondscoach Ronny Van Geneugden. De bezoekers waren in de gietende regen de betere partij, maar scoren lukte niet in Lilongwe. Pechvogel Alioui trof drie keer het doelkader. Ondanks het 0-0 gelijkspel verzekerde Marokko zich van de groepswinst. Sofyan Amrabat kwam niet van de bank. Morgen strijden Kameroen en de Comoren onderling voor de tweede plaats.

Algerije speelde zonder sterspeler Riyad Mahrez 1-1 gelijk tegen Gambia. De Algerijnen verzekerden zich zo van de eerste plaats in poule D. Benin en Togo beslissen in een onderling duel over de tweede stek, Gambia ligt er na de nederlaag in Algerije definitief uit. Ook Equatoriaal-Guinea sloot zijn kwalificatiecampagne af met een 1-4 overwinning in Soedan. Beide landen konden zich niet meer plaatsen in groep A

Neymar riskeert schorsing van drie speeldagen

De Europese Voetbalconfederatie UEFA heeft de disciplinaire procedure opgestart tegen de Braziliaanse stervoetballer Neymar van Paris Saint-Germain voor beledigingen aan het adres van de scheidsrechter na afloop van de met 1-3-verloren terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Manchester United.

Door die nederlaag werd PSG ondanks een 0-2-zege op Old Trafford alsnog uitgeschakeld en zo werden de achtste finales voor de zoveelste keer het eindstation. Dat leverde frustraties op bij de Braziliaan. De geblesseerde Neymar zag vanaf de tribune dat zijn elftal in blessuretijd een strafschop tegen kreeg, nadat de bal na een schot van Diogo Dalot de elleboog van Presnel Kimpembe had geraakt. Marcus Rashford benutte de penalty en de Manchester United bereikte daardoor alsnog de kwartfinales. “Dit is een schande!”, schreef Neymar na afloop op Instagram. “Ze zetten vier mensen die geen verstand van voetbal hebben daar neer om naar een herhaling in slow motion te kijken. Dit is onmogelijk! Hoe kan die jongen zijn hand achter zijn rug houden?”

De UEFA liet eerder al weten een onderzoek te starten, deze keer werd duidelijk dat het op basis van artikel 15.d is en dus riskeert de Braziliaanse international volgend seizoen een schorsing van drie speeldagen.

Jonathan Walters stopt vanwege aanslepende achillespeesblessure

Burnley-aanvaller Jonathan Walters beslist zelf om met onmiddellijke ingang te stoppen met voetballen. Dat maakte de speler en zijn entourage vandaag bekend. De 35-jarige Ier werd door Burnley, waar ook Steven Defour onder contract staat, dit seizoen nog uitgeleend aan tweedeklasser Ipswich Town. De aanvaller kwam er slechts drie keer in actie. Een aanhoudende achillespeesblessure gaf de doorslag om zijn carrière gedwongen te beëindigen.

Walters heeft voor heel wat Premier League-ploegen gevoetbald, maar speelde nooit bij een topclub. Wel verdedigde hij in zijn carrière onder meer de kleuren van Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Hull City, Stoke City en Burnley. In totaal maakte hij 43 doelpunten in 233 Premier League-duels.

Walters was ook 54-voudig Iers international (14 goals) en verdedigde zijn land op de EK’s van 2012 en 2016.

Ex-Sunderland speler Adam Johnson vervroegd vrij gelaten

Normaal zou Adam Johnson een gevangenisstraf van zes jaar moeten uitzitten voor een kus met een vijftienjarige fan, maar na drie jaar is de ex-Sunderland speler vervroegd vrijgelaten. Johnson speelde ook voor Middelsbrough, Manchester City en kwam twaalf keer uit voor het Engels nationale team.

Johnson had voor het eerst contact met het meisje eind 2014 toen zijn vriendin in verwachting was van hun eerste kind. Hij leerde haar kennen via een vriendschapsverzoek op Facebook dat het meisje hem verstuurde. Johnson herkende haar als Sunderland supporter en accepteerde het verzoek. Ze stuurden elkaar meermaals berichten vooraleer ze afspraken in de speler zijn Range Rover. Hij zou enkele voetbaltruitjes handtekenen voor haar, en dat resulteerde in de kus.

Vanaf dag één van zijn proces gaf Johnson toe het vijftienjarige meisje te hebben gekust, maar niet meer dan dat. Op basis van die getuigenis maakten de rechters Johnson schuldig aan seksuele handelingen met een minderjarige. Een gevangenisstraf van zes jaar was het verdict. Op dezelfde moment maakte Sunderland meteen een einde aan Johnsons contract.

De zedendelinquent moet nu zijn adres- en bankgegevens delen met de politie en de autoriteiten verwittigen als hij het land zou verlaten.

Peter Beardsley moet zich verantwoorden voor racisme

De Engelse voetbalbond FA is een procedure begonnen tegen voormalig international Peter Beardsley. Toen hij nog de U23 van Newcastle trainde, zou de gewezen aanvaller zich tegenover meerdere spelers racistisch hebben uitgelaten. Newcastle zette de 58-jarige Beardsley begin deze maand aan de deur. Zelf ontkent hij de beschuldigingen. Hij heeft tot 12 april om de FA van antwoord te dienen.

Rellen in Atheense derby kosten Panathinaikos drie punten

De Griekse voetballiga heeft Panathinaikos drie punten afgetrokken. De club moet ook een boete van 94.500 euro betalen en zijn volgende twee thuismatchen zonder publiek afwerken. Panathinaikos, dat nog in beroep kan gaan, krijgt de sancties nadat de Atheense derby tegen Olympiacos van afgelopen weekend moest worden stopgezet vanwege rellen met hooligans in en rond het stadion. Door de puntenaftrek zakt Panathinaikos naar de negende plaats in het klassement. Olympiacos is tweede achter leider PAOK.

Kompany kan beste buitenlandse speler ooit worden uit Premier League

Een jury met Alan Shearer, Ruud Gullit, Chris Sutton en Rory Smith stelde op vraag van de BBC een lijst samen met dertien genomineerden die kans maken om de beste niet-Engelse of Ierse voetballer uit de geschiedenis van de Premier League te worden. Manchester City aanvoerder Vincent Kompany is de enige Belg die de titel op zijn naam kan schrijven.

Bij de start van de Engelse topcompetitie waren er slechts dertien buitenlanders actief. Anno 2019 is dat aantal gegroeid tot 300. Over al die jaren stonden 2.016 niet-Engelse of Ierse spelers op een Premier Leagueveld. De éne al succesvoller dan de andere. Kompany mag zich dus op de borst kloppen om samen met David De Gea, Christiano Ronaldo, Thierry Henry en Eric Cantona deel uit te maken van de genomineerden.

Ook ex-Beveren speler Yaya Touré maakt kans op de benoeming. De Engelse analisten leggen op de website van de BBC uit waarom een speler de shortlist heeft gehaald. “Vincent Kompany is een fantastische leider. Ik stond tegenover hem toen hij nog bij Anderlecht speelde. Op zeventienjarige leeftijd hield hij mij uit de wedstrijd”, zegt Sutton.

Tot vanavond kan je zelf nog stemmen op de website van de BBC, morgen wordt in hun programma Football Focus bekendgemaakt wie de titel achter zijn naam krijgt.

Manchester United en FC Barcelona voeren heuse ticketoorlog

Iets minder dan drie weken voor de heenwedstrijd in de clash van de kwartfinales van de Champions League tussen Manchester United en FC Barcelona zijn de vijandelijkheden tussen beide teams al gestart. Zo kwam ManU onlangs te weten dat Barcelona voor de terugwedstrijd van een week later in Nou Camp de Engelse fans liefst 118,7 euro wil laten betalen voor een ticket. Als reactie daarop verhoogden ook de Mancunians de ticketprijzen voor de bezoekende fans in de heenwedstrijd op Old Trafford tot hetzelfde bedrag. De verhoogde inkomsten die zo gegenereerd worden, vloeien deels terug naar de Engelse fans die de verplaatsing naar de Catalaanse hoofdplaats maken. In plaats van 118,7 euro per ticket moeten ze net iets meer dan 87 euro betalen, de rest neemt Manchester United voor zijn rekening.

“Wij zijn van oordeel dat onze fans in Barcelona geconfronteerd werden met excessieve toegangsprijzen”, laat de club in een mededeling weten. “Vervolgens hebben we de moeilijke beslissing genomen ook onze toegangsprijzen voor de bezoekende fans te verhogen. Met de verhoogde inkomsten zullen we onze eigen fans compenseren.”

Het verhaal doet terugdenken aan Anderlecht tegen Bayern München in de groepsfase van de Champions League van vorig seizoen. Paars-wit had de Duitse bezoekers 100 euro per ticket laten betalen, waarna zij tijdens de wedstrijd in het Astridpark een spandoek ontrolden met als opschrift: “Is your greed now finally satisfied? (Is jullie hebzucht nu eindelijk vervuld?)”. Daar bleef het echter niet bij want ook de UEFA moeide zich en besloot dat de Belgische recordkampioen per bezoekend ticket 30 euro moest terugbetalen, goed voor een bedrag van om en bij de 27.000 euro.

Truienaars Tomiyasu en Kamada verliezen met Japan van Colombia

STVV-spelers Takehiro Tomiyasu en Daichi Kamada hebben vandaag met Japan een oefenduel tegen Colombia verloren. Radamel Falcao maakte na 64 minuten vanop de stip de enige goal in Yokohama. Tomiyasu speelde centraal achterin de volledige wedstrijd. Middenvelder Kamada viel elf minuten voor tijd in en verdiende zo zijn eerste cap voor Japan.

Ruud Brood volgt Van der Gaag op bij NAC Breda

Ruud Brood (56) is de nieuwe hoofdtrainer van NAC Breda. De oud-middenvelder van de Nederlandse club is de opvolger van Mitchell van der Gaag, die maandag vanwege teleurstellende resultaten opstapte. Met nog acht wedstrijden te gaan, staat NAC op de laatste plaats in de Eredivisie. De achterstand op nummer zeventien FC Emmen is acht punten.

Brood neemt Regilio Vrede mee als assistent-trainer. Rob Penders en Maurice Verberne, die tijdelijk de leiding hadden na het vertrek van Van der Gaag, maken nu geen deel meer uit van de staf. “Mijn liefde voor NAC heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken”, zegt Brood op de NAC-website. “Ik heb er voorheen met veel plezier gevoetbald en gewerkt. Op het moment dat de club aanklopte voelde ik dan ook direct dat ik het moest doen. Na gesprekken met de directie, aandeelhouders en RVC, zijn we tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veranderingen door te voeren binnen de organisatie, met name op technisch vlak. Ik realiseer mij dat het een enorme uitdaging is, maar ik ben strijdbaar genoeg om er samen met Regilio en iedereen bij de club alles aan te doen om in de resterende wedstrijden alles uit de groep te halen wat er in zit.”

Koeman haalt Hans Hateboer bij Nederlandse selectie

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman heeft Hans Hateboer opgeroepen voor de thuiswedstrijd van het Nederlands elftal zondag tegen Duitsland in de EK-kwalificatie. Hij heeft de rechtsback van Atalanta uit Bergamo nodig omdat Kenny Tete gisteren tegen Wit-Rusland (4-0) een hamstringblessure heeft opgelopen.

Tete mocht na 68 minuten invallen en raakte binnen een minuut geblesseerd. Hij is niet inzetbaar tegen Duitsland. Tete kwam in het veld voor Denzel Dumfries, die liesklachten had. Het is nog onduidelijk of de verdediger van PSV wel tegen Duitsland kan spelen. De rechtsback van het Nederlands elftal staat zondag tegenover Leroy Sané, één van de gevaarlijkste spelers van de Duitsers.

De keuze van Koeman voor Hateboer is enigszins opmerkelijk. De rechtsback maakte geen deel uit van de voorselectie voor de duels met Wit-Rusland en Duitsland. Toch krijgt hij de voorkeur boven Daryl Janmaat, die wel in de voorselectie zat.

De 25-jarige Hateboer kwam drie keer eerder voor Oranje uit. Hij kreeg op 16 oktober 2018 voor het laatst speeltijd in een vriendschappelijk duel tegen de Rode Duivels. Aan de rust verving hij Dumfries. De wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion eindigde op 1-1 na goals van Dries Mertens (5.) en Bruggeling Arnaut Danjuma (27.).

Oostenrijk mist David Alaba tegen Israël

Deze zondag, 24 maart, kan Oostenrijk geen beroep doen op David Alaba in het EK-kwalificatieduel tegen Israël in Haifa. De linkerflankspeler van Bayern München sukkelt met een spierprobleem, laat de Oostenrijkse bond weten.

Donderdagavond stond Alaba nog 90 minuten op het veld tegen Polen. De Oostenrijkers verloren hun eerste kwalificatiededuel in groep G met 0-1. Israël speelde thuis 1-1 gelijk tegen Slovenië.