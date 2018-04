FT buitenland: Ref die penalty floot voor Real zwaar geviseerd via Twitter - Carrasco opnieuw de boot in - Barça wint van Valencia De voetbalredactie

14 april 2018

17u16 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Vrouw ref Mike Oliver ontvangt bedreigingen via Twitter

De penalty die Real Madrid afgelopen woensdag kreeg tegen Juventus, zindert nog na. Scheidsrechter Mike Oliver floot in het absolute slot van de wedstrijd voor een fout van Benatia op Lucas Vázquez, waarna Cristiano Ronaldo de 'Koninklijke' naar de halve finale van de Champions League schoot. En die beslissing wordt de Engelse ref dus nog steeds niet in dank afgenomen - om het nog zacht uit te drukken. Lucy Oliver, de vrouw van de scheidsrechter, is via Twitter namelijk bedreigd wegens die penalty en nadat ook haar mobiel nummer op het sociale netwerk verscheen, kon ze ook daar op de nodige dreigementen rekenen. De politie, die haar nummer al liet blokkeren, onderzoekt de zaak.

Hieronder enkele van de weinig fraaie tweets in kwestie:

And *still* the abuse of referee Michael Oliver’s wife continues. Time for an apology from @gianluigibuffon for the comments he made post-match. This has to stop. pic.twitter.com/84IM92yzuC Jacqui Oatley(@ JacquiOatley) link

Kampioen Bayern München walst op halve kracht over Thorgan Hazard en Mönchengladbach

Op de 30e speeldag in de Duitse Bundesliga kon Bayern München, dat zich vorige week voor de 27e keer tot kampioen kroonde op het veld van Augsburg, zijn titelfeest voortzetten in het eigen stadion nadat het met een veredeld B-elftal makkelijk won van Borussia Mönchengladbach: het werd 5-1. Thorgan Hazard maakte de wedstrijd vol voor de bezoekers.

Arjen Robben, Franck Ribéry en Robert Lewandowski mochten op de bank van Bayern uitrusten. De rekordmeister was kennelijk nog niet helemaal bekomen van de titelviering, want na 8 minuten stond het al 0-1 voor de bezoekers via een lage krulbal van Josip Drmic. Enkele minuten later waagde Hazard zijn kans, maar zijn poging werd geblokt. De troepen van Jupp Heynckes zetten nog voor de rust orde op zaken: tien minuten voor de pauze schoof Sandro Wagner de gelijkmaker in een leeg doel op aangeven van Thomas Müller. Doelman Yann Sommer probeerde de lage voorzet nog te onderscheppen maar faalde. Vier minuten later zette diezelfde Wagner de thuisploeg op voorsprong met een kopbal, opnieuw ging Sommer niet vrijuit. Even na rust maakte Thiago Alcantara het feestje compleet voor Bayern toen hij een rebound van dichtbij binnenschoot. Ook David Alaba en invaller Lewandowski pikten nog een goaltje mee. Een dolgedraaid Borussia Mönchengladbach blijft in de stand achtste.

Record brengt FC Barcelona nog wat dichter bij de landstitel

FC Barcelona heeft de topper van de 32e speeldag in de Primera Division met 2-1 (rust: 1-0) gewonnen van Valencia. Voor de Catalanen was het al de 39e ongeslagen wedstrijd op rij in La Liga en daarmee doen ze beter dan Real Sociedad dat het vorige record neerzette tussen april 1978 en mei 1979. De laatste competitienederlaag van Barcelona (2-0 tegen Las Palmas) dateert van 8 april 2017. Met 82 punten hebben ze voorlopig een voorsprong van veertien punten op eerste achtervolger Atlético, dat wel nog een wedstrijd minder op de teller heeft. Met nog slechts zes speeldagen voor de boeg lijkt de titel Barça nog moeilijk te kunnen ontsnappen. Zo kunnen ze hun seizoen toch nog glans geven, na de onverwachte uitschakeling in de kwartfinales van de Champions League tegen het AS Roma van Radja Nainggolan. Na een duidelijke 4-1 thuiszege in de heenwedstrijd gingen de Catalanen in de Italiaanse hoofdstad met 3-0 onderuit.

Tegen Valencia kwam de koploper op voorsprong via Luis Suarez, na de pauze zorgde Samuel Umtiti al snel voor de dubbele voorsprong. Van op de stip milderden de bezoekers via Dani Parejo in de slotfase nog tot 2-1, maar verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Valencianen niet meer.

Bij Valencia mocht de Braziliaanse Belg Andreas Pereira na 69 minuten invallen, Rode Duivel Thomas Vermaelen kwam bij de thuisploeg niet van de bank.

Miangue en Cagliari winnen van Udinese

De Belgische verdediger Senna Miangue begon met Cagliari thuis tegen middenmotor Udinese op de 32e speeldag in de Italiaanse Serie A. De 21-jarige Miangue werd in de 67e minuut gewisseld. Beide ploegen scoorden in de eerste helft, maar konden de netten na de rust niet doen trillen tot de thuisploeg zes minuten voor tijd alsnog het laken naar zich toe trok: eindstand 2-1. Door de zege klimt Cagliari van de 16e naar een voorlopige 14e plek in het klassement, vlak achter Udinese.

Mangala en Stuttgart niet voorbij Hannover 96

Op de 30e speeldag in de Duitse Bundesliga nam het Stuttgart van Orel Mangala het op tegen middenmotor Hannover 96. De 20-jarige Mangala mocht na de rust invallen op de rechtsbackpositie. Tien minuten later zette Erik Thommy de thuisploeg op voorsprong met een pegel in de rechterhoek vanop zo'n 18 meter. Diep in de blessuretijd van de tweede helft scoorden de bezoekers de gelijkmaker via Niclas Füllkrug, die het luchtduel met Holger Badstuber won en de bal in een boogje over de keeper in doel kopte. Eindstand 1-1: Stuttgart zakt een plaatsje in het klassement en staat nu voorlopig tiende.

Tunesische voetballer Lassad Nouioui krijgt hartstilstand tijdens training in Spanje

De Tunesische voetballer Lassad Nouioui is tijdens een training bij zijn club, de Spaanse derdeklasser CD Toledo, ingestort. de 32-jarige ex-speler van onder meer Celtic en Deportivo de La Coruna kreeg een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Zijn toestand is momenteel stabiel, communiceerde zijn club. Nouioui moet nog twee dagen voor tests in het ziekenhuis blijven.

Nouioui speelde van 2009 tot 2012 voor de Spaanse eersteklasser Deportivo de La Coruna en aansluitend één jaar bij het Schotse Celtic Glasgow. Daarna verzeilde hij via het Portugese Arouca in Japan, bij FC Tokio, waar hij enkele maanden later weer vertrok om in zijn thuisland neer te strijken, bij de eersteklasser Club Africain. In februari van dit jaar keerde de aanvaller terug naar Spanje. Hij was vier keer Tunesisch international, de laatste keer in februari 2012.

Toledo heeft de Spaanse bond gevraagd om de competitiewedstrijd van zondag tegen Real Madrid Castilla af te gelasten.

Tolède: Lassad Nouioui, né à Marseille, a fait un malaise cardiaque à… https://t.co/tTLrNHQfr4 pic.twitter.com/euPnrHL7oM OM Live News(@ RdP_OM) link

Carrasco en Dalian Yifang verliezen opnieuw

Dalian Yifang heeft ook haar zesde wedstrijd in de Chinese Super League niet kunnen winnen. De promovendus, met Rode Duivel Yannick Carrasco negentig minuten tussen de lijnen, verloor met 2-0 bij Shandong Luneng en blijft zo laatste in de tussenstand.

Twee doelpunten van de Braziliaan Diego Tardelli (31. en 80.) volstonden voor de thuisploeg, die in de stand naar de derde plaats wipt. Dalian Yifang blijft laatste. Het kon in haar eerste zes wedstrijden nog niet winnen (vier nederlagen, twee draws) en telt twee punten.

Wereldreiziger Ogunjimi strijkt neer bij Wit-Russische bekerwinnaar

Aanvaller Marvin Ogunjimi heeft zaterdag een nieuwe club aan zijn toch al erg exotische spelerscarrière toegevoegd. De 30-jarige Ogunjimi tekende een contract van één seizoen bij Dinamo Brest, de Wit-Russische bekerwinnaar. Eind maart liet de zevenvoudig Rode Duivel zijn contract bij de Nederlandse tweedeklasser MVV Maastricht nog ontbinden.

Ogunjimi was in Maastricht dit seizoen goed voor veertien officiële optredens (en één goal). De Mechelaar kende de voorbije jaren een enigszins afwijkend carrièrepad. Na te zijn doorgebroken bij Racing Genk volgde in januari 2012 een miljoenentransfer naar het Spaanse Mallorca. Daar kon hij in het eerste half jaar zijn stempel niet drukken, waarop eveneens weinig succesvolle uitleenbeurten volgden aan Standard, Beerschot en OH Leuven.

Vanaf juni 2014 begon Ogunjimi aan zijn odyssee doorheen exotische voetballanden. Na het Noorse Strömgodset volgden het Zuid-Koreaanse Suwon, het Thaise Ratchaburi Mitr Pol, het Albanese Skënderbeu en het Kazachse Okzhetpes. In augustus vorig jaar streek hij in Maastricht neer. Maar nu trekt hij toch opnieuw naar het oosten, met een transfer naar Dinamo Brest.

Brest won vorig seizoen de Wit-Russische bekercompetitie en vorige maand de plaatselijke Supercup. Het nieuwe kampioenschap is er pas twee speeldagen ver. Dinamo trekt later zaterdag (om 17u00) naar landskampioen BATE Borisov voor haar derde partij. Het nieuwe team van Marvin Ogunjimi verzamelde vier punten in haar eerste twee wedstrijden.

Fysiotherapeut Venezolaanse voetbalploeg doodgeschoten

In Venezuela is geschokt gereageerd op de brutale moord op Jesús Guacarán. De 30-jarige fysiotherapeut van de nationale voetbalploeg werd in zijn hoofd geschoten toen hij een apotheek verliet, meldt El Impulso.

Guacarán was ook fysiotherapeut bij de U20-ploeg en de lokale club Deportivo Lara. De dader vluchtte op een scooter, zonder iets te zeggen of iets te stelen van het slachtoffer. Er is nog altijd onduidelijkheid over waarom Guacarán vermoord is.

Verschillende spelers, onder wie Salomon Rondon, hebben hun verdriet al geuit via sociale media. Rondon voetbalt bij West Bromwich Albion in de Premier League.

¡¡Qué dolor e impotencia volver a comprobar que la vida no cuesta nada en mi país!! Gracias por tanto, Guaca, siempre te recordaré con la alegría que transmitías. Mis condolencias y mi más sentido pésame a sus familiares. pic.twitter.com/WZI7vFJlfS Salomón Rondón(@ salorondon23) link

Ciman en LA FC pakken driepunter bij Vancouver Whitecaps

Los Angeles FC heeft gisteren zijn vijfde wedstrijd in de Major League of Soccer (MLS) winnend afgesloten. Het team van Rode Duivel Laurent Ciman won bij de Vancouver Whitecaps met 0-2. Ciman stond de hele partij centraal in een driemansdefensie.

De doelpunten van Los Angeles vielen na rust door toedoen van de Mexicaan Carlos Vela (59.) en de Uruguayaan Diego Rossi (70.). Ciman en co klimmen in de tussenstand van de Western Conference naar een voorlopige derde stek, met negen punten na vijf wedstrijden. Vancouver is tweede (met 10 ptn uit 7 duels). De leidersplaats is voor Sporting Kansas City (met 13 ptn uit 6 duels).

FC Dallas en Roland Lamah, zevende in de Western Conference, trekt komende nacht (1u30 Belgische tijd) nog naar New England Revolution.