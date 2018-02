FT buitenland: Recordomzet voor Duitse profvoetbal - Vermaelen traint opnieuw voluit Redactie

15 februari 2018

16u40

Vermaelen traint opnieuw voluit

Thomas Vermaelen heeft donderdag bij FC Barcelona voor het eerst meegetraind met de groep, sinds hij ruim drie weken geleden uitviel met een hamstringblessure. Dat maakte Barça bekend op de website van de club.

Vermaelen moest op zondag 21 januari tijdens de competitiewedstrijd tegen Betis na 41 minuten spelen het veld verlaten ten gevolge van een scheurtje in de hamstrings. De Rode Duivel werd vervangen door Samuel Umtiti. Nadat die laatste zich eerder in het seizoen had geblesseerd, kreeg Vermaelen zijn kans in het eerste elftal. Zo speelde hij dertien wedstrijden op rij, waarvan elf in de basis. De Spaanse pers was lovend over de prestaties van de Kapellenaar.

Sinds vandaag traint de 32-jarige Vermaelen dus terug mee met de groep. Of de blessuregevoelige verdediger speelklaar raakt voor het competitieduel tegen Eibar van zaterdag, is nog niet bekend.

Recordomzet voor Duitse profvoetbal

Het Duitse profvoetbal heeft in 2016-17 voor het dertiende opeenvolgende seizoen zijn omzet zien toenemen. Het bedraagt voor het eerst meer dan vier miljard euro. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport van de Duitse Voetballiga (DFL).

Hoewel de prestaties van de Duitse clubs op het Europese toneel de voorbije seizoenen wat minder waren, stellen ze het financieel erg goed. Met een omzet van 4,1 miljard euro hebben de 36 profclubs (18 in Bundesliga en 18 in tweede klasse) het record opnieuw aangescherpt. Er is sprake van een stijging van 4,2 procent in vergelijking met het voorgaande seizoen.

Voor de 18 eersteklassers bedraagt de omzet 3,37 miljard euro. Bayern München alleen is goed voor 640,5 miljoen. Slechts twee eersteklassers zitten in de rode cijfers.