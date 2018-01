FT buitenland: Real nipt langs Leganés in beker - Advocaat Neymar laat cheque van 222 miljoen euro inkaderen - Piqué verlengt bij Barcelona De voetbalredactie

18 januari 2018

23u50 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Real verslaat Leganés met kleinste verschil in heenmatch kwartfinale

Real Madrid heeft vanavond Leganés met 0-1 verslagen in de heenmatch van de kwartfinales om de Spaanse Copa del Rey. Marco Asensio maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de 89e minuut. Real trad aan zonder sterkhouders zoals Cristiano Ronaldo en Gareth Bale.

Het team van coach Zinédine Zidane is op de sukkel. Real pakte in de laatste drie competitiewedstrijden slechts één punt. De Koninklijke staat in de Primera Division pas op de vierde stek, met maar liefst negentien punten minder dan leider Barcelona.

De terugwedstrijd gaat volgende week woensdag door in Madrid.

Galatasaray naar kwartfinales Turkse beker, Antalyaspor uitgeschakeld

Galatasaray heeft zich weten te plaatsen voor de kwartfinales van de Beker van Turkije. Zonder Jason Denayer won Gala de return in en tegen Buca met 0-3, nadat de heenwedstrijd ook al op 3-0 was geëindigd. Danilo en Ruud Boffin strandden met Antalyaspor in de achtste finales, Geoffrey Mujangi Bia bekert wel voort met Kayserispor.

Gomis (33.), Oztekin (44.) en Feghouli (53.) scoorden voor Galatasaray. Denayer kwam niet van de bank.

Voor Danilo en Ruud Boffin eindigt het bekerverhaal in de achtste finales. Antalyaspor verloor voor eigen publiek met 0-2 van Kayserispor, dat de heenpartij al met 3-1 gewonnen had. Danilo maakte bij Antalyaspor de match vol, doelman Boffin zat op de bank. Bij Kayserispor kwamen Mujangi Bia en oude bekende Stéphane Badji (ex-Anderlecht) niet in actie.

Advocaat Neymar laat cheque inkaderen

Je regelt als advocaat niet alle dagen een deal van 222 miljoen. Dat weet ook Marco Motta, de Braziliaanse raadsman die de transfer van Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain mee afhandelde. Hij deelde vandaag een beeld op zijn Instagram waarop te zien is hoe hij de cheque laat inkaderen.

Je suis mort. L’avocat de Neymar a encadré le chèque du PSG au Barca. La puissance du trophée. 😂 #psg #neymar #Football #Avocats pic.twitter.com/JpSL85ADEq J-B.Giniès(@ AvocatSportLaw) link

Waanzinnige afkoopsom van Piqué

Gerard Piqué heeft een nieuw contract bij Barcelona beet. De centrale verdediger van de Catalanen heeft nu een overeenkomst lopen tot 30 juni 2022. Niet meteen straf nieuws, maar zijn afkoopclausule is dat wel. Als andere teams Piqué willen losweken bij de blaugrana dan gaan ze 500 miljoen euro op tafel moeten leggen. Dat is namelijk het bedrag dat is overeengekomen omtrent de afkoopclausule. Toch opmerkelijk voor een verdediger van 30 jaar.

[BREAKING NEWS]@3gerardpique has agreed a new @FCBarcelona contract until 2022

Full story 👉 https://t.co/Reo9RsJ3IU

🔵🔴 #Pique2022 pic.twitter.com/wTEJKc6Gd5 FC Barcelona(@ FCBarcelona) link