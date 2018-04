FT buitenland: Real mist twee sleutelspelers tegen Bayern - viervoudig Duits kampioen zakt naar derde klasse Redactie

27 april 2018

21u07

Bron: Belga 4 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Kaiserslautern, vier keer Duits kampioen, zakt naar derde klasse

Kaiserslautern zakt naar de Duitse derde klasse. Het team, dat vier Duitse landstitels won, verloor vandaag op bezoek bij Arminia Bielefeld met 2-3 en kan het behoud in de tweede Bundesliga niet meer verzekeren.

Kaiserslautern won, naast vier landstitels (1951, 1953, 1991 en 1998), ook nog twee Duitse bekers (1990 en 1996). Het team uit Rheinland-Pfalz bereikte in 1999 de kwartfinales van de Champions League en haalde ook tweemaal de halve finales van de UEFA Cup. Zes jaar geleden speelde de ploeg voor het laatst in de Bundesliga.

Real mist Isco en Carvajal voor return tegen Bayern

Real Madrid kan volgende week dinsdag in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League tegen Bayern München niet rekenen op Isco en Carvajal. Dat heeft Real-coach Zinédine Zidane gezegd. Het duo viel woensdag tijdens de heenmatch in Duitsland uit, die het Spaanse team met 1-2 won.

"Het is altijd spijtig om twee spelers als Isco en Carvajal te verliezen", verklaarde de Franse trainer. "Maar we kunnen er niets aan doen. We zullen dag per dag bekijken hoe ze recupereren, maar we gaan met niemand risico's nemen."

Isco liep een verstuiking op aan het acromioclaviculaire gewricht van de linkerschouder. Carvajal sukkelt dan weer met een spierblessure aan het linkerdijbeen. Real maakte niet bekend hoe lang het tweetal buiten strijd zal zijn.

Real verdedigt dinsdag in eigen huis een 1-2-zege uit de heenmatch. De Koninklijke kan de Champions League voor de derde keer op een rij winnen.

Brandstoftekort veroorzaakte crash van voetbalploeg Chapecoense

Een tekort aan brandstof ligt aan de basis van de vliegramp waarbij in november 2016 bijna heel de selectie van de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense het leven liet. Dat blijkt uit een rapport van de Colombiaanse autoriteiten.

Op 29 november 2016 stortte het vliegtuig met de selectie van Chapecoense aan boord neer terwijl het op weg was naar het Colombiaanse Medellin, voor de finale van de Copa Sudamericana. Bij de ramp stierven 71 mensen, onder wie negentien spelers en de coach van Chapecoense. Slechts zes personen, bij wie drie voetballers, konden het navertellen.

Braziliaans wonderkind: "Hoop ooit samen met Neymar bij Real Madrid te spelen"

Vinicius Junior heeft zich in een interview met The Guardian voor het eerst uitgelaten over zijn toekomst bij Real Madrid. De 17-jarige speler van Flamengo tekende in juli vorig jaar een pre-contract bij Real voor maar liefst 45 miljoen euro.

Nadat De Koninklijke Neymar naar hun grote concurrent Barcelona zag vertrekken, nam Real geen risico met Vinicius Junior. De jonge aanvaller wordt in Brazilië gezien als de nieuwe Neymar. “Ik besef dat ik nog niets bereikt heb”, vertelt het toptalent. “Ik wil één van de beste spelers in Europa worden en het WK winnen zodat mijn familie trots kan zijn.”

Volgens de FIFA regels mag Vinicius Junior op 12 juli, wanneer hij achttien wordt, aansluiten bij Real Madrid. Al lijkt het waarschijnlijk dat hij nog minstens een jaar uitgeleend wordt aan zijn huidige club Flamengo. De jonge Braziliaan kijkt nu al uit naar de trainingen met Ronaldo, Casemiro en Marcelo. Maar hij hoopt ook op een dag samen te spelen met een andere Braziliaan. “Als God het wil zullen Neymar en ik ooit samen spelen bij Real”, klinkt het. “Het is mijn grootste droom omdat hij mijn idool is. Als ik ooit de kans zou krijgen met hem te spelen zal ik heel gelukkig zijn."

Vinicius Junior geeft toe dat de druk is toegenomen sinds zijn transfer naar Real Madrid is aangekondigd. “Het is een grote verandering in mijn leven. De supporters verwachten nog meer van mij. Ik praat veel met mijn vader over het feit dat zelfs Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar soms een slechte match spelen. Dus waarom zou ik dan geen slechte match mogen spelen?”

Bayern zonder Robben tegen Frankfurt

Bayern München speelt zonder Arjen Robben tegen Eintracht Frankfurt. De Nederlandse aanvaller kampt met een lichte spierblessure, woensdag opgelopen tijdens het eerste duel met Real Madrid in de halve finales van de Champions League (1-2). Trainer Jupp Heynckes hoopt dat Robben dinsdag inzetbaar is in de return in Madrid, maar die kans lijkt klein.

Voor verdediger Jérôme Boateng zit het seizoen er bij Bayern al op. De Duitser, die tegen Real een forse spierblessure opliep, gaat er alles aan doen om tijd fit te zijn voor het WK. Javi Martinez viel tegen de Madrilenen uit nadat hij een tik tegen zijn hoofd had gehad. De Spaanse middenvelder ontbreekt tegen Frankfurt, maar gaat zaterdag wel weer trainen en kan in de return meedoen. Heynckes houdt David Alaba, Thomas Müller en James Rodriguez allemaal aan de kant tegen de nummer zeven van de Bundesliga.

Bayer Leverkusen betaalt grof geld voor 17-jarige Braziliaan

Bayer Leverkusen heeft de zeventienjarige Braziliaanse aanvaller Paulinho gekocht. Dat meldt de Duitse subtopper op zijn website. Leverkusen betaalt 20 miljoen euro aan het Braziliaanse Vasco Da Gama.

Paulinho, voluit Paulo Henrique Sampaio Filho, ondertekende een vijfjarig contract bij Bayern Leverkusen. Duitse media melden dat Leverkusen zo'n 20 miljoen overmaakt aan de Braziliaanse club Vasco Da Gama. Paulinho maakte op zestienjarige leeftijd zijn debuut voor Vasco Da Gama en werd toen al het hof gemaakt door meerdere Europese clubs.

Paulinho is momenteel geblesseerd met een gebroken arm, maar wordt opnieuw fit verwacht wanneer hij op 15 juli bij Leverkusen aankomt. Hij koos voor de Duitse club omdat er heel wat Braziliaanse spelers furore hebben gemaakt. "Emerson, Lucio, Jorginho, Ze Roberto en Juan waren fantastische voetballers. En zij begonnen allemaal hun internationale carrière bij Bayer Leverkusen", zegt Paulinho op de website van de club. "Bayer Leverkusen heeft een heel goede reputatie in mijn geboorteland. Iedereen kent Leverkusen als de Europese club waar veel Brazilianen gelukkig waren."

🗣️ Rudi #Völler: "Jonas #Boldt convenceu #Paulinho com uma grande capacidade de negociação, e eu estou muito feliz por continuarmos a buscar nossa especial tradição brasileira no Bayer 04 Leverkusen." 🇧🇷🇩🇪#B04 #Bayer04Leverkusen pic.twitter.com/HoYVOiXC33 Leonardo Tezoto(@ LeonardoTezoto) link

Unai Emery stopt als coach van PSG

Unai Emery (46) verlaat PSG na dit seizoen. Dat heeft de Spaanse coach aangekondigd op een persconferentie.

Emery vertelde de spelers van Paris Saint-Germain, bij wie Rode Duivel Thomas Meunier, vanochtend dat hij na dit seizoen vertrekt. De knoop werd doorgehakt na een gesprek met eigenaar Nasser Al-Khelaïfi en sportief directeur Antero Henrique. PSG won met overmacht de landstitel in Frankrijk, maar werd in de Champions League al in de achtste finale uitgeschakeld door Real Madrid.

Emery trad in juni 2016 als opvolger van Laurent Blanc aan bij PSG, na een succesvolle periode bij het Spaanse Sevilla. Waar Emery volgend seizoen naartoe trekt, is onbekend. "Ik ga hier met opgeheven hoofd weg en bedank de spelers en supporters voor de twee mooie jaren", vertelde hij.

Emery won vorig seizoen de Coupe de France en de Coupe de la Ligue, maar in de competitie was AS Monaco te sterk voor de Parijzenaars. Dit seizoen won PSG met overmacht de landstitel en (opnieuw) de Coupe de la Ligue, maar werd het in de Champions League al in de achtste finale uitgeschakeld door Real Madrid. Emery kan met PSG ook nog de Coupe de France winnen. In de finale neemt PSG het daarin op tegen derdeklasser Les Herbiers.

Corrupte Braziliaanse bondsvoorzitter Del Nero krijgt levenslange schorsing

De Wereldvoetbalbond FIFA legt de voorzitter van de Braziliaanse voetbalfederatie CBF Marco Polo Del Nero een levenslange schorsing op. Hij krijgt de sanctie omdat hij zich heeft laten omkopen.

De 77-jarige Del Nero leidt de machtige CBF sinds april 2015 maar daar komt nu dus een einde aan. Het interne rechtsorgaan van de FIFA besloot de bobo levenslang te bannen van alle voetbalgerelateerde activiteiten. Hij is veroordeeld omdat hij zich liet omkopen door sportmarketingbedrijven in ruil voor lucratieve tv-rechten voor Zuid-Amerikaanse toernooien zoals de Copa America en de Copa Libertadores.

Del Nero moet ook boete van een miljoen Zwitserse frank betalen (835.000 euro).