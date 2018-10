FT buitenland. Real Madrid zonder Ramos en Bale naar Moskou De voetbalredactie

01 oktober 2018

Real Madrid mist dinsdag in het Champions League-duel bij CSKA Moskou niet alleen Marcelo en Isco. Ook aanvoerder Sergio Ramos en Gareth Bale moeten passen. Ramos en Bale hielden blessures over aan de stadsderby zaterdag tegen Atletico (0-0). De Spaanse verdediger liep een snee boven zijn wenkbrauw op, de Welshman moest in de rust worden gewisseld vanwege spierklachten. Real raakte vorige week al Marcelo en Isco kwijt. De Braziliaanse linksback liep een kuitblessure op in het competitieduel tegen Sevilla. Isco moest een operatie ondergaan vanwege een blindedarmontsteking.

Trainer Julen Lopetegui heeft twintig spelers meegenomen naar de Russische hoofdstad Moskou, onder wie de jonge verdediger Sergio Reguilon en de Braziliaanse aanvaller Vinicius Junior. Real begon de groepsfase met winst tegen AS Roma (3-0), CSKA speelde 2-2 gelijk bij Viktoria Plzen.