FT buitenland. Real Madrid neemt de maat van Ronaldo-loos Juventus in Champions Cup Redactie

05 augustus 2018

08u51

Bron: ANP/Belga 1 Buitenlands Voetbal Ook over de grens staat het nieuwe seizoen voor de deur. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Voetbalbond van Iran in financiële problemen

De voetbalbond van Iran verkeert in financiële problemen. Zo kan bondscoach Carlos Queiroz niet betaald worden en heeft de bond geen geld voor de voorbereiding op het Aziatisch kampioenschap van begin volgend jaar in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is volgens bondsvoorzitter Mehdi Tadsch het gevolg van de economische sancties die de Verenigde Staten tegen Iran hebben genomen.

"We moeten Queiroz nog ruim 600.000 euro betalen, maar we kunnen het geld vanwege de sancties niet overmaken", verklaarde Tadsch. De voetbalbond hoopt met hulp van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken tot een oplossing te komen.

Iran was deze zomer van de partij op het WK in Rusland. De ploeg van Queiroz begon met een zege tegen Marokko, maar werd met vier punten toch uitgeschakeld. Het contract van de Portugese trainer liep onlangs af. Volgens Tadsch is Queiroz inmiddels in onderhandeling met de voetbalbond van Zuid-Korea.

Real Madrid neemt de maat van Ronaldo-loos Juventus in Champions Cup

Real Madrid heeft Juventus met 3-1 verslagen op het toernooi om de International Champions Cup. Grote afwezige bij het duel tussen de twee topclubs op Amerikaanse bodem was Cristiano Ronaldo, die deze zomer overstapte van Real naar Juventus. De Portugees werkt in Turijn toe naar de start van de Italiaanse competitie.

De nieuwe club van Ronaldo kwam al vroeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Dani Carvajal. Gareth Bale bracht de stand in evenwicht met een fraaie treffer met zijn linkervoet. In de tweede helft trok Real Madrid, de winnaar van de Champions League, de wedstrijd naar zich toe via twee treffers van Marco Asensio.

Barça ten onder tegen AC Milan

FC Barcelona sloot de voorbereidingstrip door de Verenigde Staten af met een nederlaag tegen AC Milan. De Portugese spits André Silva bezorgde de Italianen diep in blessuretijd de winst: 1-0.

"We domineerden de wedstrijd van begin tot eind, maar we hebben onze kansen niet benut en lieten ons op het einde nog verrassen", zei Valverde na het duel in Californië.