FT buitenland. Real Madrid en FC Barcelona treffen elkaar in halve finale Copa del Rey

Real Madrid en FC Barcelona treffen elkaar in halve finale Copa del Rey

01 februari 2019

14u47

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal In de halve finale van de Spaanse voetbalbeker komt het tot een Clasico tussen Real Madrid en titelhouder FC Barcelona. Beide topteams werden bij de loting in Sevilla aan elkaar gekoppeld.

De heenwedstrijd wordt volgende week (vermoedelijk woensdag 6 februari) in het Camp Nou van Barça gespeeld. De terugmatch volgt drie weken later (waarschijnlijk 27 februari) in het Santiago Bernabeustadion. Meteen daarna, op 2 maart, wacht nog een competitieduel in Madrid tussen de twee rivalen.

De tweede halve finale wordt een duel tussen Valencia en Betis. Vorig seizoen veroverde Barcelona de Copa del Rey dankzij een ruime 5-0-zege in de finale tegen Sevilla. Voor Messi en co was het de vierde Spaanse beker op rij, de 30e uit de clubgeschiedenis.