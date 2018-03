FT buitenland: RC Genk-doelman Vukovic opgeroepen voor Australië - Geen verjaardagscadeau voor Mignolet - Seizoen voorbij voor Lucas Schoofs De voetbalredactie

06 maart 2018

Buitenlands Voetbal

NAC kan dit seizoen niet meer rekenen op Lucas Schoofs

NAC Breda kan dit seizoen geen beroep meer doen op Lucas Schoofs. De Belgische middenvelder liep afgelopen week op training een enkelblessure op. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat het om een forse blessure gaat, waarvan het herstel enkele maanden gaat duren. De verwachting is dat Schoofs, die in januari op huurbasis overkwam van AA Gent, dit seizoen niet meer kan voetballen. De 21-jarige Belg veroverde al snel na zijn komst een basisplaats in het elftal van Stijn Vreven, de trainer met wie hij eerder samenwerkte bij Lommel United. NAC heeft Schoofs voor anderhalf jaar gehuurd, wat betekent dat hij ook volgend seizoen in Breda speelt.

Geen rugnummer 13 meer bij Fiorentina en Cagliari

Fiorentina en Cagliari hebben het rugnummer 13 ingetrokken na het tragische overlijden van Davide Astori, zo maakte Fiorentina bekend. De 31-jarige Astori was de huidige aanvoerder van Fiorentina en ex-speler van Cagliari. Bij beide clubs speelde hij met het rugnummer 13. Astori overleed zaterdagnacht in een hotel in Udine, vermoedelijk na hartfalen. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op zijn lichaam, de begrafenis vindt donderdag plaats.

In honour of Davide #Astori's memory, @CagliariCalcio and #ACFFiorentina have decided to retire the No.13 shirt. #DA13⚜️ pic.twitter.com/fwuiCXjzL4 ACF Fiorentina(@ acffiorentina) link

Mignolet moet niet hopen op speelkans

Jurgen Klopp beslist pas vandaag over zijn opstelling, maar ook op zijn dertigste verjaardag verwacht Simon Mignolet tegen Porto geen nieuwe kans van zijn trainer. Ondanks het feit dat Liverpool na de forfaitscore in de heenmatch al in de volgende ronde staat. "Ik ga niet roteren om te roteren", zei Klopp. "Misschien ga ik één, twee of drie spelers wisselen, maar daar ben ik nog niet uit." Het rotatiesysteem onder zijn keepers, dat hij voor de winterstop uitprobeerde toen Mignolet nog nummer één was, lijkt immers opgeborgen. Over ritme voor al zijn doelmannen hoor je Klopp niet meer orakelen. "Je kan de doelmannen niet de hele tijd wisselen zoals veldspelers. Dat weten ze sinds hun vijfde of hun zesde", zei Klopp vrijdag. Met zijn verklaringen roteert hij wel. Over zijn keepers heeft hij het afgelopen jaar diverse tegenstrijdige verklaringen gedaan. (KTH)

Genk-doelman Vukovic opgeroepen voor Australië

Bert van Marwijk heeft zijn eerste selectie als bondscoach van Australië bekendgemaakt. Tot de groep van 29 behoort ook RC Genk-doelman Danny Vukovic. Van Marwijk nam vier spelers in zijn selectie op die nog nooit een interland speelden voor de 'Socceroos': Andrew Nabbout, Dimitri Petratos, Aleksandar Susjnar en ook Vukovic. Voor de rest houdt de Nederlander vast aan de groep die onder de vorige bondscoach Ange Postecoglou de kwalificatie voor het WK afdwong. Ook veteraan en Australisch topschutter Tim Cahill is er weer bij, ook al komt hij nauwelijks in actie bij zijn Engelse club Millwall.

"Ik heb sinds mijn aanstelling meer dan 100 Australische spelers bekeken, in binnen- en buitenland. Ik ben blij met deze voorlopige groep en in de komende oefenwedstrijden krijgen deze spelers de kans zich te bewijzen voor het WK in Rusland", lichtte Van Marwijk zijn selectie toe.

Australië oefent op 23 maart in Oslo tegen Noorwegen en speelt op 27 maart in Londen tegen Colombia.