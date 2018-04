FT buitenland: RB Leipzig moet Laimer vier tot zes weken missen De voetbalredactie

06 april 2018

RB Leipzig kan dit seizoen vermoedelijk geen beroep meer doen op Konrad Laimer. De Oostenrijkse verdediger liep gisteravond in het Europa League-duel tegen Marseille een blessure in de linkerdij op en is vier tot zes weken uitgeschakeld. Laimer, een 20-jarige rechtsachter, moest een kwartier voor tijd worden gewisseld. RB Leipzig won de wedstrijd voor eigen publiek met 1-0 en nam zo een optie op de halve finale.