FT buitenland. Ranieri opnieuw aan de slag in Premier League - Ibrahimovic krijgt prijs voor ‘doelpunt van het jaar’ in MLS De voetbalredactie

14 november 2018

12u11 0

Claudio Ranieri moet Fulham weghelpen uit de kelder van de Premier League. Het team uit Londen maakte bekend de 67-jarige Italiaan als coach aan te stellen, nadat het de samenwerking met Slavisa Jokanovic stopzette.

Ranieri trainde in zijn loopbaan een hele waaier aan clubs, waaronder Chelsea, Juventus, AS Roma en Monaco. Zijn opvallendste succes behaalde hij in 2016, toen hij tot ieders verbazing met het nietige Leicester de titel pakte in Engeland. Toch moest hij het seizoen nadien vertrekken bij de kampioen, wanneer Leicester in de gevarenzone stond. Ranieri ging nadien aan de slag bij Nantes, maar stapte daar deze zomer op. Nu krijgt hij bij Fulham een contract voor “meerdere jaren”, zo meldt de club.

Jokanovic stond sinds eind 2015 aan het hoofd van het team uit Londen. Een slechte seizoensstart kost hem echter zijn job. Fulham, met Denis Odoi en Aleksandar Mitrovic in de rangen, staat na twaalf speeldagen allerlaatste met vijf punten. Het kon deze jaargang nog maar een keer winnen.

Zlatan valt opnieuw in de prijzen

Zlatan Ibrahimovic (37) is in de Major League Soccer (MLS) opnieuw in de prijzen gevallen. De spits van LA Galaxy scoorde het ‘doelpunt van het jaar’. Het winnende doelpunt dateert al van eind maart en was de eerste treffer voor Ibrahimovic in zijn nieuwe kleuren. De Zweed nam een botsende bal vanop meer dan 30 meter in één keer op de slof en verschalkte zo de doelman, die enkele meters voor zijn goal stond. LA Galaxy won de wedstrijd uiteindelijk met 4-3 tegen Los Angeles FC, 'Ibra' scoorde de laatste twee goals. Gisteren sleepte Ibrahimovic al de prijs van 'rookie van het jaar’ in de MLS in de wacht. Hij slaagde er niet in LA Galaxy naar de play-offs te leiden, maar blonk met 22 doelpunten en 10 assists in 27 wedstrijden zelf wel uit.

Zlatan wins MLS Goal of the Year with this ROCKET 🔥



(via @MLS)pic.twitter.com/LuoGTDInKL Bleacher Report(@ BleacherReport) link

Domenico Di Carlo voor derde keer coach van Chievo

Domenico Di Carlo (54) is de nieuwe coach van Chievo. De hekkensluiter in de Serie A nam gisteren na amper een maand afscheid van de voormalige Italiaanse bondscoach Gian Piero Ventura. Di Carlo trainde Chievo in het verleden al tijdens twee periodes, tussen 2008-2010 en 2011-2012. Hij volgt er Ventura op, die in oktober overnam maar de motor niet aan de praat kreeg. Chievo was het seizoen begonnen met Lorenzo D’Anna als T1. Het staat na twaalf speeldagen op de laatste plaats in de Serie A met nul punten. De club kreeg aan het begin van dit seizoen drie punten in mindering vanwege gesjoemel in de boekhouding.