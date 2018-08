FT buitenland. Raman scoort meteen in Bundesliga - Te veel met transfer bezig: Ciman uit kern gelaten bij Los Angeles FC De voetbalredactie

25 augustus 2018

09u52 2 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Raman meteen trefzeker in Bundesliga

Van een binnenkomer gesproken. Benito Raman toonde zich in zijn eerste Bundesligawedstrijd meteen trefzeker. Tegen Augsburg verwerkte onze landgenoot aan de tweede paal een voorzet tegen de netten - goed voor een 1-0-voorsprong voor Fortuna Düsseldorf. Het doelpunt leidde finaal niet tot puntengewin, want Düsseldorf gaf in de tweede helft de voorsprong nog uit handen (1-2).

Beurswaarde Juventus overschrijdt voor het eerst 1 miljard euro

Hoewel hij zijn eerste officiële doelpunt voor Juventus nog moet maken, is het Ronaldo-effect meteen voelbaar in Turijn. Het aandeel van de Oude Dame werd gisteren op de beurs van Milaan genoteerd op 1,024 euro, het hoogste cijfer sinds 2002. De beurswaarde van Juventus is daardoor voor het eerst boven het miljard euro gestegen.

Volgens de economische website Calcio e Finanza bereikte Juventus een beurswaarde van 1,031 miljard euro, de hoogste sinds Juventus in 2001 naar de beurs trok. "De aandelen begonnen vanaf juni een piek te kennen. Niet toevallig valt dat samen met de eerste geruchten omtrent de overgang van Cristiano Ronaldo", schrijft Calcio e Finanza. De aandelen die nu 1,024 euro waard zijn, kostten op 1 juli slechts 0,660 euro, goed voor een waardestijging van 55,15%.

Ciman mist duel tegen club van Ibrahimovic

Laurent Ciman ontbrak gisteren in de derby tussen zijn club Los Angeles FC en LA Galaxy, de ploeg van Zlatan Ibrahimovic. De verdediger werd door zijn coach Bob Bradley uit de kern gelaten, volgens ESPN vanwege transfermuizenissen. "Er zijn geruchten dat Ciman een aantal aanbiedingen van clubs vanuit de hele wereld op zak heeft. Bradley had de indruk dat hij niet voldoende geconcentreerd was", luidt het.

De 33-jarige Ciman ruilde in december vorig jaar Montreal Impact voor Los Angeles FC. Dit seizoen speelde hij als vaste waarde achterin al 22 competitieduels (drie goals) in de Major League Soccer. Zonder de 20-voudige Rode Duivel haalde LAFC een 1-1-gelijkspel bij Galaxy. Ibrahimovic bracht de thuisploeg na een kwartier op voorsprong en scoorde zo zijn 499ste goal als profspeler. Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zijn de enige nog actieve spelers die de kaap van 500 treffers al hebben gerond.

Coman ligt opnieuw maanden in de lappenmand

Bayern München moet het een aantal maanden zonder Kingsley Coman stellen. De Franse winger heeft gisteravond in het competitieduel tegen Hoffenheim een scheurtje in de ligamenten van de linkerenkel opgelopen, zo bevestigt de Duitse kampioen. Door een soortgelijke blessure miste de 22-jarige Coman deze zomer het WK in Rusland, waar Frankrijk de wereldtitel won. Coman liep de averij kort voor de rust op na een tackle van Hoffenheim-verdediger Nico Schultz. De onfortuinlijke Fransman kon niet meer op zijn linkervoet staan en moest door verzorgers van het veld worden gedragen. Bayern won de openingswedstrijd van de Bundesliga met 3-1.