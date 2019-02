FT buitenland. Qatarese selectie als helden onthaald bij terugkeer in Doha - Feyenoord laat zich verrassen in Rotterdamse derby De voetbalredactie

03 februari 2019



Zege voor debuterende Siebe Horemans (Excelsior) in Rotterdamse derby tegen Feyenoord

Excelsior heeft vandaag de voetbalnamiddag in Nederland geopend met een stunt van formaat in de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. Het team van onze landgenoot Siebe Horemans, die zijn debuut maakte, won in eigen huis met 2-1.

Voor de twintigjarige Horemans, die sinds deze zomer gehuurd wordt van AA Gent, was het zijn eerste optreden in de hoofdmacht van Excelsior. De rechtsachter zag de bezoekers na 54 minuten op voorsprong komen via Van Persie. Excelsior leek rijp voor de slachtbank, maar dat pakte anders uit. Dankzij doelpunten van Messaoud (63.) en invaller Van der Meer (90.) bleven de drie punten op Woudestein.

Excelsior doet een uitstekende zaak in de degradatiestrijd. De tweede club uit Rotterdam klimt naar de twaalfde plaats met 22 punten. Alles blijft echter heel dicht bij elkaar onderaan de Eredivisie. Nummer zestien Emmen, dat op de eerste plek staat die op het einde van het seizoen play-offs met tweedeklassers moet spelen, telt maar één puntje minder. Feyenoord blijft derde (39 ptn) op ruime afstand van leider PSV (52), dat later deze namiddag nog Fortuna Sittard ontvangt, en Ajax (50).

Qatarese selectie als helden ontvangen

De spelers en technische staf van Qatar zijn gisteravond bij de terugkeer in eigen land als helden ontvangen na hun eindzege in de Asian Cup. Tienduizenden mensen stonden de voetballers en hun begeleiders op te wachten in Doha. De selectie werd met een open bus door de straten van de hoofdstad vervoerd.

Qatar versloeg vrijdag in de finale van het Aziatische landenkampioenschap in Abu Dhabi Japan met 3-1. Voor de gastheer van het WK 2022 was het de eerste eindzege in de Asian Cup. Almoez Ali werd topschutter met negen doelpunten, meteen goed voor een nieuw toernooirecord. "Ik ben gelukkig en trots dat ik de mensen in Qatar met mijn goals en de overwinning gelukkig heb kunnen maken", verklaarde de spits. "Veertig jaar konden de mensen in Qatar niet vieren. Nu mogen we vier jaar feest vieren.”