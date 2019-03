FT buitenland. “Qatar bood 480 miljoen dollar aan FIFA toen WK 2022 in gevaar was” - Boze supporters verstoren open training van PSG Redactie

10 maart 2019

20u34 2

Boze supporters verstoren open training van PSG

Een honderdtal supporters van Paris Saint-Germain heeft een open training van de Franse topclub in het Parc des Princes verstoord. Bij wijze van protest na de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League gooiden Ultra’s rookbommen op het veld.

Voor de veiligheid werd training verplaatst van Saint-Germain-en-Laye, waar de openingsetappe van Parijs-Nice passeerde, naar het Parc des Princes. Supporters konden de oefensessie bijwonen bij het vertonen van hun abonnement. De Ultra’s lieten zich niet onbetuigd. Er werden vuurpijlen afgestoken en de spelers werden beledigd door hun eigen fans.

Bij het PSG-oefencomplex ‘Camp des Loges’ waren vrijdag al graffitiboodschappen van supporters (“Schaam jullie!” en “Heb respect voor ons”) aangetroffen.

PSG werd woensdag door Manchester United uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Na een 0-2 overwinning op Old Trafford gingen de Parijzenaars met 1-3 onderuit in eigen huis. PSG kon zich al voor het derde jaar op rij niet plaatsen voor de kwartfinales van het kampioenenbal.

Ambiance au Parc des Princes pour l’entraînement des joueurs... (via https://t.co/3TfVevkDBa) pic.twitter.com/RAb5Jg67X5 Instant Foot ⭐⭐(@ lnstantFoot) link

Les Ultras du PSG ont fait passer des messages aux joueurs...



Thiago Silva et Marquinhos ont également été entendus en produisant chacun un discours, avant que Rabiot ne soit bruyamment conspué par les supporters présents sur place.



Edinson Cavani a cependant été ovationné ! pic.twitter.com/t1hGMnHSVJ Instant Foot ⭐⭐(@ lnstantFoot) link

“Qatar betaalde 480 miljoen dollar aan FIFA toen WK 2022 in gevaar was"

De organisatoren van het WK voetbal in Qatar hadden er blijkbaar heel veel voor over om de wereldbeker naar het Midden-Oosten te halen. Volgens de krant Sunday Times betaalde Qatar verdeeld over twee ‘transacties’ liefst 880 miljoen dollar (zo’n 783 miljoen euro) verdoken smeergeld aan de Wereldvoetbalbond FIFA om het WK van 2022 in handen te krijgen. Dat las de Britse zondagskrant in gelekte documenten.

Sunday Times deelt de 880 miljoen dollar op in twee delen. 400 miljoen dollar (ongeveer 356 miljoen euro) werd overgemaakt aan de FIFA 21 dagen voor de bekendmaking dat Qatar het WK van 2022 mocht organiseren. En de resterende 480 miljoen dollar (zo’n 427 miljoen euro) volgde in 2014. Dat geld ontving de FIFA in de vorm van een bod voor de televisierechten van de wereldkampioenschappen van 2026 en 2030 - de nieuwe emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani was eigenaar van staatszender Al Jazeera (en sportzender BeIN). Maar volgens Sunday Times was het toch eerder een betaling om extra goodwill te winnen op het moment dat het Qatarese WK in gevaar leek te zijn.

Die som van 480 miljoen dollar doet wenkbrauwen fronsen. Op dat ogenblik, in 2014, was BeIN nog maar de enige partij die onderhandelde over zowel de uitzendrechten van het WK van 2026 en dat van 2030. Om dan bijna een half miljard, een record, op tafel te leggen voor Wereldbekers die pas twaalf en zestien jaar later zouden worden gespeeld: opvallende zet. Het contract werd uiteindelijk ondertekend door Nasser bin al-Khelaifi, vriend van de emir en...de sterke man bij de Franse topclub Paris Saint-Germain.

Michael Garcia, voormalig ethisch onderzoeker bij de FIFA, beet zich vast in de materie, maar de jurist voelde flink wat tegenkanting binnen de wereldvoetbalbond tijdens zijn onderzoek rond de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022. Hans-Joachim Eckert, voorzitter van FIFA’s ethische commissie, bracht het rapport van Garcia uiteindelijk naar buiten en de onderzoeker kon zich niet vinden in de getrokken conclusies. Zijn beroep werd echter telkens van tafel geveegd.

Volgens de ethische commissie waren de bidprocedures niet zuiver verlopen, maar de vergrijpen zouden niet van die aard zijn dat Rusland (2018) en Qatar (2022) de organisatie moest worden ontnomen. De Zwitserse autoriteiten zijn in oktober 2017 wel een onderzoek gestart om enkele transacties uit te pluizen, maar veel leverde dat nog niet op. Sunday Times vroeg BeIn en de FIFA om te reageren, maar beide partijen weigerden dat.

Monaco speelt met invaller Chadli gelijk tegen Bordeaux, ook Engels en Foket rapen puntje

Monaco heeft op de 28ste speeldag van de Franse Ligue 1, met invaller Nacer Chadli, 1-1 gelijkgespeeld tegen Bordeaux. Reims, met Björn Engels en Thomas Foket, speelde op bezoek bij Dijon eveneens 1-1 gelijk.

Na een afwezigheid van negen wedstrijden mocht Chadli bij Monaco voor de tweede keer op rij invallen. Vorige week vijf minuten, nu elf. De eindscore lag op dat moment al even vast. Radamel Falcao (48.) had de Monegasken kort na de rust op voorsprong gebracht, Jimmy Briand (65.) maakte gelijk van op de stip. Voor Monaco, dat zeventiende staat, is het al de zesde wedstrijd op rij zonder nederlaag. Bordeaux is dertiende.

In Dijon-Reims was het Arber Zeneli (9.) die de bezoekers al vroeg op voorsprong bracht, maar Naim Sliti (13.) wachtte amper vier minuten om de gelijkmaker te verzorgen. Reims blijft verdienstelijk zesde, Dijon is achttiende. Baptiste Guillaume ten slotte mocht negen minuten voor affluiten invallen voor Nîmes, dat met 2-1 onderuit ging bij Amiens. Nîmes blijft elfde, Amiens schuift op naar de zestiende plaats.

Lewandowski veegt doelpuntenrecord Pizarro van de tabellen

In het duel op de 25e speeldag in de Duitse Bundesliga tussen Bayern München en het Wolfsburg van doelman Koen Casteels zette Robert Lewandowski deze namiddag na 37 minuten de 2-0 ruststand voor de thuisploeg op het scorebord. Dat was zijn 196e treffer in de Bundesliga en daarmee heeft de Poolse international het recordaantal doelpunten gescoord door een buitenlander verbroken.

Het vorige record stond op naam van de Peruviaan Claudio Pizarro, die vorige maand voor Werder Bremen zijn 195e tegen de netten prikte op 40-jarige leeftijd, wat hem toen ook meteen het record van oudste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga opleverde. Vorige week kwam Lewandowski al op gelijke hoogte en het was dan ook enkel nog een kwestie van tijd vooraleer de Poolse doelpuntenmachine het record daadwerkelijk van de tabellen zou vegen. Dat gebeurde uitgerekend tegen Wolfsburg, de club waartegen hij in het najaar van 2015 al eens vijf doelpunten in negen minuten liet noteren.

Robert Lewandowski maakte in 2010 zijn intrede in de Bundesliga. Hij transfereerde van de Poolse club Lech Poznan naar Borussia Dortmund, waar hij in 4 jaar tijd 74 keer raak trof. Bij Bayern München is hij ondertussen al goed voor 122 doelpunten en daarmee staat hij in de clubranking op de derde plaats, na Karl-Heinz Rummenigge (162) en topschutter aller tijden Gerd Müller (365).

Carrasco blinkt uit met twee goals en assist

Glansrol voor Yannick Carrasco in China. De Rode Duivel scoorde voor Dalian Yifang twee keer tegen het Guangzhou R&F van Mousa Dembélé. Carrasco tekende ook nog eens voor een assist in het doelpuntenrijke 3-3-gelijkspel. Net als Dembélé maakte hij de negentig minuten vol. Beide teams tellen in de stand twee punten.

קרסקו משלים צמד, מהפך ביואה שיו שאן, 2-1 לדאליין pic.twitter.com/ele9NOII99 Roy Tadmor(@ RoyTLuo) link

ג'נג לונג שנכנס כמחליף, כובש בבכורה שלו בדאליין , 3-2 והיתרון שוב של האורחים pic.twitter.com/mC51s8ELyQ Roy Tadmor(@ RoyTLuo) link

Geen Draxler bij Duitsland

De Duitse bondscoach Joachim Löw zal voor de oefeninterland tegen Servië (20/03) en de opener van de kwalificatiecampagne richting EK 2020 in Nederland (24/03) niet kunnen rekenen op Julian Draxler. De middenvelder van Paris Saint-Germain is enkele weken out met een hamstringblessure.

"Ik sta enkele weken aan de kant met een hamstringblessure", schreef de 25-jarige Duitser op Instagram. "Maar de teleurstelling na de uitschakeling in de Champions League is veel erger."

Het razendambitieuze PSG werd afgelopen week gewipt in de achtste finales van het Kampioenenbal tegen Manchester United. De Fransen wonnen over het Kanaal met 0-2, maar gaven in eigen stadion de kwalificatie na een 1-3 nederlaag uit handen.

De afwezigheid van Draxler is ook voor Löw een domper. Duitsland is na een mislukt WK in Rusland, met een exit in de groepsfase, en een degradatie naar de B-divisie in de Nations League op zoek naar een nieuw elan. Löw zet in een poging het tij te keren helemaal in op verjonging en maakte afgelopen week bekend routiniers Thomas Müller, Jérôme Boateng en Mats Hummels voortaan niet meer op te roepen. Het trio van Bayern München was jaren een vaste waarde bij de Mannschaft en veroverde in 2014 de wereldbeker in Brazilië.

Herkozen voorzitter Oceanische voetbalbond mikt op twee OFC-landen op WK met 48

Lambert Maltock is verkozen tot voorzitter van de Oceanische voetbalbond OFC. De Vanuataan oefende de functie al uit vanaf midden vorig jaar. Hij deed sindsdien de ambtstermijn van zijn voorganger David Chung uit, die moest opstappen na een corruptieschandaal. Maltock zal de OFC de komende vier jaar leiden.

Maltock wil vooral inzetten op een transparanter bestuur van de OFC. Ook sprak hij zijn wens uit om op het WK in 2026, waar 48 landen aan zullen deelnemen, twee Oceanische vertegenwoordigers te hebben. Momenteel heeft Oceanië, op een WK met 32, geen rechtstreeks ticket in handen.

“We hebben het potentieel en willen met twee landen deelnemen aan de eindronde in 2026", richtte Maltock zich tot FIFA-baas Gianni Infantino, die ook aanwezig was in Auckland. “We mogen niet opgeven en moeten tonen dat we die twee plaatsen verdienen. We willen Oceanië op de voetbalkaart zetten en geloven dat het mogelijk is.”

Jesus Corona blijft Porto trouw

Jesus Corona heeft zijn contract bij FC Porto met twee seizoenen verlengd tot 2022. Corona voetbalt sinds 2015 voor Porto. De 26-jarige Mexicaan was tot dusver in 157 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 29 assists. Voordien verdedigde de rechtsbuiten de kleuren van Twente in Nederland en Monterrey in zijn thuisland.

Met Porto veroverde Corona vorig jaar de landstitel. Deze jaargang moet het team van coach Sérgio Conceição voorlopig Benfica met twee punten meer voor zich dulden in de stand.