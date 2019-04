FT buitenland. PSV is koppositie kwijt - Sevilla-coach heeft leukemie, maar blijft op post - Horrortackle Rooney Redactie

07 april 2019

PSV is koppositie kwijt na 3-3-gelijkspel bij Vitesse

PSV is niet langer koploper in de Nederlandse Eredivisie. De Eindhovenaren speelden zondag bij Vitesse met 3-3 gelijk. PSV heeft nu 71 punten, evenveel als Ajax, dat zaterdag al met 1-4 won bij Willem II. Het doelsaldo van de Amsterdammers is echter beter: +74 tegenover +65. Na zondag staan nog vijf speeldagen op het programma.

Thulani Serero bracht Vitesse in de 13e minuut op voorsprong in Arnhem. Kort voor rust maakte Hirving Lozano gelijk. De Mexicaan versierde slim een strafschop en benutte die zelf.

Na rust nam Martin Ødegaard in de 59e minuut met een fraai wegdraaiend schot de 2-1 voor zijn rekening. Opnieuw toonde PSV veerkracht. Luuk de Jong tikte de bal na een voorzet van Denzel Dumfries in de 70e minuut binnen: 2-2.

Invaller Tim Matavz leek het duel met een rake kopbal in de 83e minuut te beslissen, maar in blessuretijd benutte Lozano opnieuw een strafschop. Maikel van der Werff kreeg rood voor de overtreding die hij daarbij maakte. Met een man meer wist PSV het winnende doelpunt niet meer te maken. Dante Rigo bleef bij de Eindhovenaren de hele wedstrijd op de bank.

Sevilla-coach Joaquin Caparrós heeft leukemie, maar blijft op post

Sevilla-trainer Joaquin Caparrós heeft chronische leukemie. Enkele weken geleden werd geconstateerd dat het lichaam van van de 63-jarige Spanjaard te veel witte bloedcellen aanmaakt. “Maar het belet me niet om normaal mijn werk te doen”, verklaarde de trainer na de winst op Real Valladolid, met voorzitter José Castro Carmona en technisch directeur Monchi aan zijn zijde.

Caparrós zit nog maar enkele weken weer op de bank bij Sevilla. Half maart nam hij de taken over van de ontslagen hoofdtrainer Pablo Machín. Monchi, die opstapte bij AS Roma, keerde daarop terug als sportief directeur bij Sevilla. Met Caparrós op de bank won Sevilla drie van zijn vier competitiewedstrijden. De Andalusiërs staan vijfde in La Liga, met uitzicht op kwalificatie voor de Champions League.

Caparrós had vorig seizoen ook al kortstondig de leiding over het eerste elftal na het ontslag van Vincenzo Montella. Van 2000 tot 2005 was de 63-jarige Spanjaard ook hoofdtrainer bij Sevilla.

Mirallas gaat met Fiorentina onderuit tegen voorlaatste in de stand

Kevin Mirallas verloor thuis met Fiorentina met 0-1 van Frosinone, de voorlaatste in de stand.

Mirallas mocht de volledige wedstrijd spelen, maar kon net zoals zijn ploegmaats een late nederlaag niet voorkomen. De wedstrijd leek op een scoreloos gelijkspel af te stevenen, tot Daniel Ciofani de bal vanuit de draai mooi buiten het bereik van Alban Lafont binnen schoot, 0-1.

In de Ligue 1 kreeg Nantes vroeg in de wedstrijd een domper te verwerken bij Toulouse. Andrei Girotto pakte rood in de 17e minuut. Niet veel later kreeg Toulouse er nog een penalty bovenop, maar Max Gradel liet het na om deze te benutten (26.). In de tweede helft kwam Toulouse dan toch op voorsprong, nadat Issiaga Sylla de bal op hoekschop binnenkopte (55.). 1-0 was meteen ook de eindstand. Anthony Limbombe mocht in de 66e minuut invallen bij Nantes, Aaron Leya Iseka werd na 68 minuten gebracht bij Toulouse.

Bij Reims stonden zowel Björn Engels als Thomas Foket de volledige wedstrijd op het veld tegen nummer twee Lille. Het waren de bezoekers die via een kopbal van José Fonte op voorsprong kwamen (56.). In de 78 minuut kwam Reims terug langszij: Remi Oudin werd er mooi tussendoor geloodst door Tristan Dingome en werkte proper in de hoek af, 1-1. Door het gelijkspel van Lille kan Paris Saint-Germain, dat later op de avond thuis speelt tegen Strasbourg, kampioen worden.

In Nederland kreeg Fortuna Sittard, met Marco Ospitalieri 90 minuten tussen de lijnen, een 5-0 pandoering van PEC Zwolle. De goals werden verzorgd door Vito van Crooij (33.), Younes Namli (50.), Lennart Thy (53. en 64.) en Mike van Duinen (61.). Ook de andere Belg, Allesandro Ciranni, mocht na 38 minuten invallen bij Sittard.

Horrortackle Rooney bestraft met rood na ingrijpen VAR

Wayne Rooney heeft zich gisteravond van zijn slechtste kant laten zien in de Amerikaanse MLS. De ploeg van de Engelse vedette - D.C. United - werd in eigen huis zoek gespeeld tegen Los Angeles FC (0-4). De frustratie die dat opleverde bij Rooney (33), resulteerde in een schandalige tackle kort na rust.

De scheidsrechter van dienst, Robert Sibiga, bestrafte Rooney opvallend genoeg eerst met geel. Na het zien van de videobeelden twijfelde hij echter geen seconde meer: rood. Het slachtoffer van de vliegende tackle was Diego Rossi, een Uruguayaans talent dat al twee keer had gescoord in dat duel. Rooney’s poging hem uit de wedstrijd te schoppen, slaagde niet. Rossi kon de wedstrijd gewoon uitspelen en bleek zelfs in staat om zijn hattrick compleet te maken.

Los Angeles FC staat, mede door de zege, bovenaan in de Western Conference. Rooney blijft met zijn ploeggenoten steken op de derde stek in de Eastern Conference.

ROONEY SEES RED! 📕 #DCvLAFC https://t.co/g2jvLPoF51 Major League Soccer(@ MLS) link

Carrasco en Dalian Yifang gaan onderuit

Het Dalian Yifang van Yannick Carrasco heeft thuis met 1-2 verloren van Tianjin Teda in de Chinese Super League.

Johnathan (15.) opende de score voor de bezoekers. Zeven minuten na rust lukte Nyasha Mushekwi de gelijkmaker. In de 82ste minuut bezorgde opnieuw Johnathan Tianjin Teda de volle buit. Carrasco stond de hele match op het veld.

Na vier speeldagen is Dalian Yifang twaalfde in de stand met twee punten. Tianjin Teda staat op de achtste plaats met zes punten. Het Shandong Luneng van Marouane Fellaini, dat vrijdag 1-1 gelijkspeelde bij Shenzen, is vierde met acht punten. Mousa Dembélé verloor zaterdag met Guangzhou R&F de derby tegen Guangzhou Evergrande met 2-0. Dembélés team is met twee punten terug te vinden op de dertiende stek.