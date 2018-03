FT buitenland: PSG zonder geblesseerde Meunier voorbij Angers - WK op de tocht voor Carcela? Rouche niet geselecteerd voor oefenwedstrijden Marokko Redactie

14 maart 2018

15u13 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

PSG wint met tien man, Thomas Meunier ontbreekt met blessure

Paris Saint-Germain heeft een vooruitgeschoven wedstrijd van de 31e speeldag in de Franse Ligue 1 gewonnen. Tegen Angers, waar Baptiste Guillaume mocht invallen, werd het 2-1. Thomas Meunier ontbrak met een blessure. De Parijzenaars vielen al vroeg met tien.

Thomas Meunier kreeg gisteren een trap op training en ontbrak bij PSG. Of hij nog meer wedstrijden zal moeten missen, is nog niet duidelijk. Kylian Mbappé zette PSG al na twaalf minuten op voorsprong. Even later (16.) kreeg Thiago Motta een rode kaart voor natrappen. Ook met tien man lukte het PSG om te scoren. Opnieuw was het Mbappé (25.) die de weg naar het doel vond.

Invaller Karl Toko Ekambi kwam een kwartier voor tijd met de aansluitingstreffer voor Angers. Drie minuten later kwam ook onze landgenoot Baptiste Guillaume invallen, maar aan de score veranderde niets meer. PSG bouwt zijn voorsprong aan kop van het klassement uit tot zeventien punten op Monaco, Angers blijft veertiende.

Juventus klopt Atalanta, Timothy Castagne blijft op de bank

Juventus Turijn heeft in een inhaalwedstrijd van speeldag 26 in de Italiaanse Serie A met 2-0 van Atalanta gewonnen. Timothy Castagne bleef bij de bezoekers de hele wedstrijd op de bank. In de vorige twee wedstrijden van Atalanta mocht hij wel in de basis starten.

Gonzalo Higuain opende de score voor de leider in Italië. De ploegmaats van Castagne vonden geen antwoord, en Blaise Matuidi maakte er negen minuten voor tijd nog 2-0 van. Juventus heeft nu vier punten meer dan het Napoli van Dries Mertens, dat evenveel wedstrijden achter de rug heeft. Atalanta blijft met 41 punten achtste.

Sigurdsson op tijd fit voor WK

IJsland lijkt op het WK in Rusland (14 juni-15 juli) te kunnen rekenen op sterspeler Gylfi Sigurdsson. De IJslandse spelverdeler van Everton raakte vorige zondag tegen Brighton geblesseerd aan de knie en zal zo'n twee maanden out zijn. Zo moet Sigurdsson op tijd fit zijn voor het WK. Sigurdsson is een 55-voudig IJslands international. In de zomer van 2016 bereikte hij met zijn land verrassend de kwartfinales op het EK in Frankrijk. Op weg naar het WK in Rusland won IJsland kwalificatiegroep I, voor Kroatië, Oekraïne en Turkije.

Zege voor Witsel in Aziatische Champions League

Tianjin Quanjian heeft op de vierde speeldag in de Aziatische Champions League een 4-2-zege geboekt tegen het Zuid-Koreaanse Jeonbuk. Voor de Koreanen was het het eerste puntenverlies in de groepsfase. Witsel en co blijven tweede in groep E met zeven punten, twee minder dan Jeonbuk.

Met Witsel 90 minuten tussen de lijnen kwamen de Chinezen voor rust op voorsprong, via Wang Yongpo. Kim Shin-Wook scoorde tegen voor de bezoekers: 1-1 halfweg. Na de pauze kon Adriano voor Jeonbuk nog een treffer van Zhang Cheng ongedaan maken. In het slot van de partij trok Tianjin Quanjian het laken toch naar zich toe. Vedetten Anthony Modeste en Pato legden de eindstand vast op 4-2.

Kane volgende maand weer op training

Er werd gevreesd voor een langere blessure, maar Tottenham komt nu met beter nieuws rond Harry Kane. De Engelse spits moest zondag in de 4-1-zege tegen Bournemouth vervroegd met een blessure naar de kant. "Onderzoeken hebben bevestigd dat Harry Kane zijn laterale ligamenten in de rechterenkel heeft beschadigd. De Engelse spits zal normaal gezien volgende maand weer op training terugkeren bij het eerste elftal", wist Tottenham te vertellen. Ruim op tijd dus om zich voor te bereiden op het WK in Rusland.

TEAM NEWS: Preliminary assessments have confirmed that @HKane has damaged lateral ligaments in his right ankle.



The England striker sustained the injury following a challenge in our 4-1 win over Bournemouth on Sunday and is expected to return to First Team training next month. pic.twitter.com/q4sOSJHhPT Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Carcela niet geselecteerd voor oefenwedstrijden Marokko

Opdoffer voor Mehdi Carcela. De Belg met Marokkaanse roots schitterde afgelopen weekend dan wel tegen Oostende, hij werd niet opgenomen in de selectie van bondscoach Hervé Renard. Carcela kreeg geen plek bij de 28 opgeroepen spelers. Marokko neemt het op 23 maart op tegen Servië en op 27 maart tegen Oezbekistan. Carcela zakte nochtans weer af naar Sclessin om meer speelminuten te verzamelen en zich zo in de kijker te spelen voor de nationale ploeg van Marokko. Met als ultiem doel dus geselecteerd te worden voor het WK in Rusland. Marokko werd in groep B ingedeeld en zal tegen Portugal, Spanje en Iran spelen.

FIFA: "Griekse voetbal staat niet ver van Grexit"

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft in niet mis te verstane bewoordingen laten weten hoe het aankijkt tegen de talrijke recente incidenten binnen het Griekse voetbal. Uitspraken als "het Griekse voetbal staat op de rand van de afgrond" en "een Grexit is niet meer zo ver weg" passeerden de revue. Zondag nog stapte de voorzitter van PAOK Saloniki, gewapend met een pistool, op de scheidsrechter af. De Griekse competitie is sindsdien geschorst.

"Zulk gedrag heeft er toe geleid dat we hier nu in Athene zijn om de zaak te onderzoeken", legde Herbert Hübel, voorzitter van het veiligheidscomité van de FIFA, dat momenteel de Griekse zaak behandelt, uit. Hübel had woensdag een onderhoud met de Griekse minister van Sport, Yiorgos Vassiliadis, en de voorzitter van de Griekse voetbalbond, Evengelos Grammenos.

"Het Griekse voetbal staat op de rand van de afgrond", vervolgde Hübel. "Een Grexit (een verwijdering van Griekenland uit de FIFA), leek lange tijd ver weg, maar is dat nu niet meer. Er moeten beloftes komen en alle partijen moeten de wapens neerleggen. Een match moet gewonnen worden op het veld, niet door wapens, bedreigingen of chantage."

De voorzitter van de Griekse voetbalbond maakte op de persconferentie bekend dat alle partijen zichzelf tot vrijdag 23 maart geven om zich te engageren tegen geweld en de veiligheid in het voetbal te verzekeren. De garanties zullen doorgegeven worden aan het ministerie van Sport, dat op zijn beurt zal beslissen wanneer de competitie zal hervat worden.

PAOK Saloniki, waarvan voorzitter Ivan Savvides zich al uitvoering heeft verontschuldigd, wordt bedreigd met degradatie. De Griekse procureur belast met het dossier, vroeg woensdag om sancties. Voor de Russisch-Griekse zakenman dreigt een schorsing van drie tot vijf jaar, waarin hij het stadion niet mag betreden, en een boete van 50.000 euro.

FIFA verkoopt binnen eerste dag derde verkoopsfase 356.700 WK-tickets

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vandaag bekendgemaakt 356.700 WK-tickets te hebben verkocht tijdens de eerste dag van de nieuwe verkoopsfase, volgens het principe 'first come, first serve'. De tijdens deze fase verkochte tickets zijn enkel voor de 'neutrale' vakken.

De meeste tickets werden verkocht aan Russische fans (197.036), gevolgd door Amerikanen (14.845), Argentijnen (14.564), Colombianen (13.994), Mexicanen (13.505), Brazilianen (9.691), Peruvianen (9.493), Australiërs (5.500), Duitsers (5.476), Chinezen (5.459) en Indiërs (4.166).

In de eerste verkoopfase, die vorig najaar afliep, werden 735.168 tickets verkocht. De tweede verkoopfase, die tot 31 januari liep, bracht 568.448 tickets aan de man. In totaal verkocht de Wereldvoetbalbond dus al 1.660.316 WK-tickets.

Het WK in Rusland start later dit jaar op 14 juni en eindigt op 15 juli.

Speler Shakhtar Donetsk flikkert ballenjongen over reclameborden

AS Roma had gisterenavond genoeg aan een doelpunt van Edin Dzeko om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Shakhtar Donetsk had er dan ook alle baat bij om het spel snel te hervatten. Wanneer de club uit Oekraïne een vrije trap kreeg, spurtte Facundo Ferreyra naar een ballenjongen die dan weer helemaal niet gehaast leek. Ferreyra flikkerde de ballenjongen in al zijn haast zelfs helemaal over de reclameborden.

AS Roma vs Shakhtar



Facundo Ferreyra pushes ball boy over the board as he grabs ball...



Did they ball boy flop though 😳😂 pic.twitter.com/eAb9EivHYG Two For The Money(@ DgenLocks) link

