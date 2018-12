FT buitenland. “PSG wil 75 miljoen betalen voor Frenkie de Jong” - Boca Juniors verliest beroep over winnen ‘Superclasico’ De voetbalredactie

07 december 2018

“PSG wil 75 miljoen betalen voor Frenkie de Jong”

Ajax raakt Frenkie de Jong na dit seizoen zo goed als zeker kwijt aan PSG. De Telegraaf meldt dat de 21-jarige middenvelder de Franse topclub verkiest boven Manchester City. PSG is bereid 75 miljoen euro te betalen voor de Ajacied. Een delegatie van de Parijse topclub was gisteren in Amsterdam en wil de gevraagde afkoopsom van 75 miljoen op tafel leggen. Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, bevestigt het bezoek van de Fransen, maar zegt ook dat er nog geen definitief akkoord is getekend. Meer clubs hebben volgens de Ajax-directeur interesse.

Boca Juniors verliest beroep over winnen ‘Superclasico’

Boca Juniors krijgt definitief niet de Libertadores Cup toegewezen zonder de finale van het toernooi te spelen tegen River Plate. De Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie (Conmebol) heeft het verzoek van de Argentijnse club ook in beroep afgewezen. De uitspraak houdt in dat de twee aartsrivalen uit Buenos Aires zondag in Madrid elkaar bekampen. Boca wilde tot winnaar worden uitgeroepen na de ernstige ongeregeldheden voorafgaand aan de afgelaste return van de ‘Superclásico’ op zondag 25 november. Hooligans van River Plate bekogelden de spelersbus van Boca Juniors. Verschillende spelers raakten gewond. Het was al de tweede afgelasting van de finale. Om nieuw geweld te voorkomen, besloot de Conmebol de finale buiten Argentinië te laten spelen en koos voor Madrid. Ruim 2.500 Spaanse agenten zijn zondag paraat om de wedstrijd zonder problemen te laten verlopen. Het eerste duel tussen de aartsrivalen eindigde op 2-2. De kampioen van Zuid-Amerika doet later deze maand mee aan het WK voor clubs.