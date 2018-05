FT buitenland: PSG-voorzitter: "2000 procent zeker dat Neymar blijft" - Duitse legende: "Heeft het wel zin om Neuer mee te nemen naar WK?" De voetbalredactie

13 mei 2018

10u16

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Roberto Mancini vertrekt bij Zenit Sint-Petersburg

Roberto Mancini zit vandaag voor het laatst op de bank bij Zenit Sint-Petersburg. Het contract van de 53-jarige Italiaan wordt in onderling overleg ontbonden, zo bevestigt de Russische topclub op zijn website.

De thuismatch tegen Khabarovsk op de 30e en laatste speeldag wordt Mancini's laatste opdracht als coach van Zenit, dat op een teleurstellende vijfde plaats staat, op tien punten van kampioen Lokomotiv. Mancini kwam in juni 2017 naar Sint-Petersburg. Onder zijn leiding won Zenit slechts 21 van zijn 44 wedstrijden.

De weg ligt voor Mancini nu open om bondscoach van zijn land te worden. Italiaanse kranten meldden begin mei al dat hij een akkoord voor twee jaar zou hebben met de Italiaanse federatie. Italië zit zonder bondscoach sinds het vertrek van Giampiero Ventura in november na het mislopen van de WK-kwalificatie in de barrages tegen Zweden. In afwachting van een opvolger werd Luigi Di Bagio, oud-speler van Inter en AS Roma, ad interim aangesteld. Carlo Ancelotti bedankte voor de job. Ook Antonio Conte (Chelsea) en Claudio Ranieri (Nantes) zouden op de shortlist van de bond staan.

Oliver Kahn heeft grote vraagtekens bij WK-deelname van Neuer

Dinsdag maakt de Duitse bondscoach Joachim Löw zijn voorselectie voor het WK bekend. Het is afwachten of Manuel Neuer wordt opgeroepen. Het sluitstuk van Bayern München is al sinds september out met een voetbreuk en werkt sindsdien aan een comeback. Oliver Kahn, een van zijn voorgangers in het doel van Bayern en de Mannschaft, betwijfelt in een interview met Bild am Sonntag alvast of het wel een goed idee is Neuer te selecteren voor Rusland.

"Je moet je afvragen of het wel zin heeft een speler, die meer dan een half jaar geblesseerd was, naar een wereldkampioenschap mee te menen. Het is een zware beslissing voor de verantwoordelijke", zegt Kahn over de knoop die Joachim Löw moet doorhakken. (lees onder de foto verder)

Titelverdediger Duitsland begint de WK-voorbereiding op 23 mei. Ten laatste op 4 juni moet de bondscoach zijn definitieve selectie met drie keepers en twintig veldspelers doorgeven aan de FIFA.

"Alleen Manuel Neuer kan voor zichzelf uitmaken of een WK-deelname nog zinvol en mogelijk is", vervolgt Oliver Kahn. "Maar dat hij vandaag nog niet speelt, is toch een teken dat hij nog geen 100 procent is."

Neuer hoopte dit seizoen nog te kunnen keepen in de Bundesliga, maar dat lukte niet meer. Mogelijk hoort hij tot de selectie van Bayern voor de bekerfinale van volgend weekend tegen Eintracht Frankfurt. De eerstvolgende interland staat op 2 juni in Klagenfurt tegen Oostenrijk op het programma.

Mocht Neuer afhaken voor het WK, dan houdt Löw Marc-André ter Stegen achter de hand. De doelman van Barcelona was vorig jaar al de Duitse nummer 1 tijdens de (gewonnen) Confederations Cup in Rusland. Kahn gelooft in de kwaliteiten van Ter Stegen. "Hij is een heel goeie keeper. Je kan erop vertrouwen. Met hem moeten we ons geen zorgen maken", besluit de 48-jarige Kahn, die 86 keer tussen de palen van de Mannschaft stond. Duitsland speelt op het WK in groep F tegen Mexico (17 juni), Zweden (23 juni) en Zuid-Korea (27 juni).

PSG-voorzitter Al-Khelaifi: "2000 procent zeker dat Neymar blijft"

Neymar wordt in de Spaanse media nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar de Primera Division. Volgens sommige bronnen zou Real Madrid een monsterbod voorbereiden op de voormalige Barcelona-aanvaller. Voor PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi zijn het loze geruchten en zal de Braziliaanse ster, die al maanden revalideert van een voetbreuk, ook volgend seizoen in het Parc des Princes voetballen.

"Ik ben er 2000 procent zeker van dat hij (Neymar) zal blijven. De Spaanse kranten zijn er al sinds oktober over bezig. Ik antwoord niet op geruchten, daar heb ik geen tijd voor. Maar ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij een speler van Paris Saint-Germain zal blijven", verklaarde Al-Khelaifi gisteren na de 0-2 nederlaag tegen Rennes.

Over de opvolging van Unai Emery, die de Franse kampioen verlaat, volgt snel duidelijkheid, zo beloofde de PSG-preses. "Morgen, misschien, of overmorgen maken we bekend wie de nieuwe trainer zal worden. Wie het wordt, ga ik nu nog niet zegggen. Jullie spelen met ons, wij spelen met jullie."

Vooral de Duitser Thomas Tuchel, ex-trainer van Borussia Dortmund, wordt als kandidaat naar voor geschoven.

De opvolger van Emery krijgt als voornaamste taak succes boeken in de Champions League. Dit seizoen speelden Thomas Meunier en co andermaal geen hoofdrol op het kampioenenbal. In de achtste finales bleek Real Madrid een maat te groot voor de Parijzenaars.

Mikael Forssell bergt voetbalschoenen op

Mikael Forssell, een van Finlands meest succesvolle voetballers, zet een punt achter zijn carrière. Dat maakte hij bekend in een videoboodschap op Twitter.

"Ik heb deze dag lang voor mij uitgeschoven maar nu heb ik beslist te stoppen als profvoetballer", kondigde de 37-jarige aanvaller aan. Hij voegde eraan toe in de sport te willen blijven als trainer of manager. Forssell volgde er al opleidingen voor. "Het zou een droom zijn", vertelde de Fin.

Forssell werd in 1997 prof in eigen land bij HJK, waar Chelsea hem een jaar later wegplukte. Voor de Blues scoorde hij, verspreid over meerdere seizoenen, vijf keer in 33 competitiematchen. Na uitleenbeurten aan Crystal Palace, Borussia Mönchengladbach en Birmingham verhuisde hij in 2005 definitief naar die laatste club. Daarna droeg hij nog het shirt van Hannover, Leeds, zijn opleidingsclub HJK en Bochum. Het Finse HIFK was zijn laatste ploeg.

De Fin verzamelde 86 caps en scoorde daarin 29 doelpunten.