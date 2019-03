FT buitenland. PSG kent geen problemen met Dijon, Thomas Meunier geeft assist - Klopp weet hoe code van Bayern te kraken De voetbalredactie

12 maart 2019

21u30

Bron: Belga 0

PSG kent geen problemen met Dijon, Thomas Meunier komt met assist

Paris Saint-Germain heeft een inhaalwedstrijd van de achttiende speeldag in de Franse Ligue 1 met 0-4 gewonnen bij Dijon. Rode Duivel Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd en was in de blessuretijd nog goed voor een assist.

Marquinhos opende al na zeven minuten de score op aangeven van Angel Di Maria. Kylian Mbappé (40.) maakte er kort voor de rust na een assist van Kurzawa 0-2 van, Di Maria (50.) verzorgde meteen na de pauze de derde Parijse treffer. Daarna gingen de mannen van Thomas Tüchel even op de rem staan, maar invaller Maxim Choupo-Moting (90+2.) kwam in de blessuretijd nog met de 0-4 op aangeven van Meunier, die op rechts iedereen voorbij was gelopen.

Voor PSG, dat uiteraard leider blijft, was het de zesde zege op rij. De voorsprong op eerste achtervolger Rijsel bedraagt nu al zeventien punten en de Parijzenaars hebben nog altijd één inhaalwedstrijd te goed. Dijon is achttiende met 21 punten uit 28 wedstrijden.

Liverpool-coach Klopp weet hoe code van Bayern te kraken: “Moeten vertrouwen uitstralen”

Liverpool probeert zich morgen op het veld van Bayern München te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. In de heenwedstrijd op Anfield hielden beide teams mekaar nog in de tang (0-0). “Bayern is een ploeg van wereldklasse met voetballers van wereldklasse”, loofde Liverpool-coach Jürgen Klopp de Duitse grootmacht. “We moeten als we de bal hebben vertrouwen uitstralen. Zo speel je tegen wereldelftallen.”

Klopp kent Bayern als geen ander. De Duitser was voor Liverpool hem in 2015 aanstelde jarenlang trainer van Borussia Dortmund. Aan het hoofd van de ploeg uit Noordrijn-Westfalen bezorgde hij de Rekordmeister tijdens verschillende wedstrijden kopzorgen.

“Bayern zakte met veel respect naar Liverpool af”, vertelde Klopp dinsdag op een persmoment. “Ze verdedigden heel plichtsbewust, en ontwikkelden niet hun normale aanvallende spel. Ik verwacht dat ze dat morgen wel zullen doen.”

Bij Liverpool is Alisson Becker de vaste man tussen de palen. De Braziliaan, die Simon Mignolet op de bank houdt, kijkt uit naar de wedstrijd-in-de-wedstrijd tegen Bayern-sluitstuk Manuel Neuer. “Manuel is een van de beste doelmannen van de laatste tien jaren”, aldus Alisson. “Misschien zelfs de beste. Het vormt voor mij een droom het tegen hem op te nemen. We zullen morgen erg geconcentreerd moeten voetballen. Het zal belangrijk zijn Robert Lewandowski af te stoppen.”

Arsenal kan donderdag toch over Lacazette beschikken tegen Rennes

Arsenal kan in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Europa League tegen Rennes een beroep doen op zijn Franse aanvaller Alexandre Lacazette. Die was oorspronkelijk geschorst, maar de Londense club laat op zijn website weten dat de UEFA de schorsing herleid heeft naar twee speeldagen. En die zijn ondertussen al achter de rug.

Lacazette moest de heenwedstrijd in Rennes, waar Arsenal met 3-1 de boot inging, missen. Hij zat toen zijn tweede schorsingsdag uit, nadat hij in de heenwedstrijd van de zestiende finales rood kreeg op bezoek bij BATE Borisov na een elleboogstoot. Hij kreeg oorspronkelijk drie wedstrijden schorsing, maar Arsenal ging in beroep en het werden er uiteindelijk twee.

In de Premier League was Lacazette dit seizoen al goed voor twaalf doelpunten en negen assists. Arsenal zal hem dus goed kunnen gebruiken als het in eigen huis alsnog voorbij Rennes wilt geraken. Verdediger Sokratis Papastathopoulos ontbreekt donderdag wel na zijn rode kaart uit de heenwedstrijd.

Bruno Labbadia stopt na het seizoen als coach van Wolfsburg

Bruno Labbadia verlaat Wolfsburg aan het eind van het seizoen. Dat liet de club uit de Duitse Bundesliga, de werkgever van Rode Duivel en doelman Koen Casteels, weten.

Vorig jaar in februari kwam de 53-jarige Duitser toe bij Wolfsburg, en hij behoedde de club toen voor degradatie. Dit seizoen staan Casteels en co zelfs verrassend zevende, en toch wordt de samenwerking met Labbadia niet verdergezet. Sportief directeur Jörg Schmadtke gaf eerder openlijk toe dat het niet klikt tussen hemzelf en Labbadia. Op de clubwebsite valt de lezen dat de coach zelf beslist heeft om er de brui aan te geven.

Labbadia was eerder trainer van onder meer HSV, VfB Stuttgart en Bayer Leverkusen. Wie hem moet opvolgen bij Wolfsburg, is nog niet bekend.

Bayern-coach Kovac verwacht spektakel: “Duel met Liverpool is crème de la crème”

Bayern München probeert zich woensdag tegen Liverpool te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. De Duitse grootmacht gaat resoluut voor de kwalificatie, maar moet na de 0-0 in de heenwedstrijd nog vol aan de bak. “Liverpool is met afstand de ploeg die het beste omschakelt”, is Bayern-coach Niko Kovac op zijn hoede voor ‘The Reds’.

“Morgen nemen twee sterke teams het tegen elkaar op”, stak de 47-jarige Kroaat vandaag van wal op een persmoment. “We zullen de crème de la crème van het mondiale voetbal te zien krijgen. Heel de wereld zal toekijken, maar ik ervaar het als een positieve druk. Hoe meer het einde van het seizoen nadert, des te gefocuster mijn spelers zullen zijn. In het voetbal is het onmogelijk om voorspellingen te doen. De vorm van de dag is vaak beslissend en ik hoop dat die in ons voordeel zal uitdraaien.”

Bayern geraakt in eigen land stilaan onder stoom. De Duitse kampioen moest heel het seizoen achtervolgen op Borussia Dortmund, maar heeft Axel Witsel en co intussen aan kop van de stand bijgebeend. Afgelopen weekend hakte het team uit Beieren Wolfsburg nog met 6-0 in de pan. Keeper Manuel Neuer hoopt dat zijn teammaats tegen Liverpool even goed bij schot zijn.

“We spelen thuis en willen hier altijd winnen”, verklaarde de 32-jarige doelman. “De match voelt aan als een finale met twee topteams. Geen van de twee wil een fout maken. We zullen in de verdediging bij de les moeten zijn en er aanvallend meer moeten staan dan op Anfield. Maar ons doel is zoals gezegd simpel: we willen de Allianz Arena in vuur en vlam zetten en gewoon winnen.”

Trainer Cherchesov denkt niet dat Rode Duivels Rusland zullen verrassen

De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov heeft zijn 26-koppige selectie bekendgemaakt voor de duels met de Rode Duivels en Kazachstan in de kwalificaties voor het EK 2020. Hij verwacht niet dat de troepen van Roberto Martínez de Russen zullen verrassen.

België en Rusland openen op donderdag 21 maart hun kwalificatiecampagne in het Koning Boudewijnstadion. Drie dagen later nemen de Russen het in Astana op tegen Kazachstan. De Rode Duivels spelen dan in Nicosia tegen Cyprus. In groep I zijn verder ook Schotland en San Marino ondergebracht. De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor de eindronde van het EK, dat in twaalf speelsteden wordt afgewerkt.

Cherchesov heeft in zijn selectie plaats voor de beloftevolle Fedor Chalov en Ilzat Akhmetov, respectievelijk spits en middenvelder bij CSKA Moskou. Beide spelers hebben nog geen cap achter hun naam. De 20-jarige Chalov voert momenteel met tien doelpunten de topschuttersstand van de Russische eerste klasse aan. Akhmetov werd vorig jaar verkozen tot beste jonge speler in Rusland. Verder werden vertrouwde namen als Artem Dzyuba (Zenit Sint-Petersburg), Fedor Smolov (Lokomotiv Moskou), Aleksandr Golovin (AS Monaco) en Denis Cheryshev (Valencia) geselecteerd. Andrey Lunev (Zenit Sint-Petersburg) wordt in doel verwacht na het afscheid van Igor Akinfeev.

“Ik kan niet zeggen in welke mate het Belgische team veranderd is sinds onze laatste ontmoeting (vriendschappelijke interland op 28 maart 2017 in Sotsji, 3-3, red.)”, stelde Cherchesov. “Ons team is zeker voor 75 procent veranderd. Het is goed je opponent te kennen, maar dat geldt nog meer voor je eigen team.”

“België is momenteel de nummer één op de FIFA-ranking en ze werden derde op het voorbije WK”, vervolgde de Russische bondscoach. “Het is duidelijk met wie en op welke manier ze spelen. We zijn de Rode Duivels momenteel aan het bestuderen. We verwachten geen specifieke verrassingen. Maar de mate waarin beide teams zich voorbereiden op het duel zal bepalend zijn.”

De Russen, die op het voorbije WK voor eigen publiek in de kwartfinales werden uitgeschakeld na penalty’s tegen Kroatië, zullen heel wat moeten reizen op de eerste twee speeldagen. “In logistiek opzicht wordt het een lastige periode. Er zijn minder dan drie dagen tussen de wedstrijden in Brussel en Astana. Dat zal zeker invloed hebben op onze trainingen. Maar dat kunnen we niet veranderen en moeten we aanvaarden”, besloot Cherchesov.

Vrijdag maakt Roberto Martinez zijn selectie bekend voor de confrontaties met Rusland en Cyprus.

Russische selectie

Doelmannen: Marinato Guilherme (Lokomotiv Moskou), Andrey Lunev (Zenit Sint-Petersburg), Anton Shunin (Dynamo Moskou).

Verdedigers: Maxim Belyaev (Arsenal Tula), Georgy Dzhikiya (Spartak Moskou), Ilya Kutepov (Spartak Moskou), Vyacheslav Karavayev (Vitesse/Ned), Fedor Kudryashov (Istanboel Basaksehir/Tur), Andrey Semenov (Akhmat Grozny), Kirill Nababkin (CSKA Moskou), Mario Fernandez (CSKA Moskou), Georgy Shchennikov (CSKA Moskou).

Middenvelders: Ilzat Akhmetov (CSKA Moskou), Yury Gazinsky (Krasnodar), Aleksandr Golovin (AS Monaco/Fra), Roman Zobnin (Spartak Moskou), Vladislav Ignatyev (Lokomotiv Moskou), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Alexei Ionov (Rostov), Daler Kuzyaev (Zenit Sint-Petersburg), Magomed Ozdoev (Zenit Sint-Petersburg), Denis Cheryshev (Valencia/Spa).

Aanvallers: Artem Dzyuba (Zenit Sint-Petersburg), Fedor Smolov (Lokomotiv Moskou), Fedor Chalov (CSKA Moskou).

Vermaelen maand langer out

Het houdt niet op voor Thomas Vermaelen. De contractuur in het rechterbeen houdt de 33-jarige verdediger van FC Barcelona een maand langer aan de kant. De Rode Duivel viel midden februari uit nadat hij slechts enkele weken fit was. Sinds onze landgenoot in 2005 een vaste stek bemachtigde in de A-kern van Ajax, stond hij meer dan 1.200 dagen - ofwel iets meer dan drie jaar - aan de kant met een blessure.

Gelijkspel voor Marouane Fellaini in AFC Champions League

Het Chinese Shandong Luneng, met Marouane Fellaini de hele wedstrijd op het veld, heeft thuis 2-2 gelijkgespeeld tegen titelverdediger Kashima Antlers uit Japan op de tweede speeldag in groep E van de AFC Champions League.

De voormalige Italiaanse international Graziano Pellè (20., 41.) trof tweemaal raak voor Shandong Luneng, hij maakte zo de goals van Sho Ito (10., 14.) ongedaan. Het is het tweede gelijkspel voor de Chinese club in de variant op de Champions League voor Aziatische en Australische teams, na een 2-2-draw vorige week bij Gyeongnam FC, de Zuid-Koreaanse vicekampioen. Op de derde speeldag speelt Shandong Luneng gastheer voor het Maleisische Johor DT.

Fellaini, die onlangs zijn afscheid als international aankondigde, trad voor de derde keer aan in het shirt van Shandong Luneng. De 31-jarige middenvelder verliet Manchester United in de wintermercato.

Concurrent Svilar onalledaags in de fout

Een keeper die blundert, het kan al eens gebeuren. Maar wat Odisseas Vlachodimos gisteravond overkwam, is toch uniek. De Benfica-doelman stak de armen in de lucht toen hij dacht dat een vrije trap ongevaarlijk naast zou vliegen. Een verkeerde inschatting, want het leer belandde keurig in het hoekje. Wat het nog wat erger maakte: drie minuten na de aansluitingstreffer lukte Belenenses de 2-2-gelijkmaker, waardoor de Portugese leider duur puntenverlies incasseerde. Mile Svilar - die Vlachodimos al een heel seizoen voor zich moet dulden - keek toe vanop de bank.

A melhor descrição vai para o insta pic.twitter.com/glbT7aMlgw LIGA PORTUGUESA DA DEPRESSÃO(@ ligaptdadepre) link

Odisseas Vlachodimos with the howler of the year #SLB pic.twitter.com/RdZPzYIQ6I amadí(@ amadoit__) link

Pelés favoriete ploegmaat Coutinho overleden

De Braziliaanse voormalige international Coutinho is gisteren op 75-jarige leeftijd overleden. Voetballegende Pelé omschreef Coutinho als zijn favoriete ploegmaat bij Santos. De Braziliaanse club maakte het overlijden bekend. Volgens TV Globo is de doodsoorzaak een hartinfarct. “Een legende van ons voetbal is heengegaan”, twitterde Coutinho’s goede vriend Cafu, de aanvoerder van de Braziliaanse ploeg die in 2002 de wereldtitel veroverde.

Op 14-jarige leeftijd debuteerde Coutinho bij Santos, waarvoor hij van 1958 tot 1968 aantrad. Hij maakte uiteindelijk 368 doelpunten in 457 matchen voor de topclub. Pelé scoorde 1.091 keer voor Santos. Beiden speelden van 1958 tot 1967 samen voorin, ze pakten 19 prijzen met de club.

Recent verklaarde Pelé dat Coutinho één van de belangrijkste redenen was voor zijn succes. “Ik moet hem bedanken voor 50 procent van de doelpunten die ik maakte voor Santos. Die goals kamen er door onze een-tweetjes en omdat hij me goed kende”, zei de voetbalgrootheid.

Coutinho - voluit Antonio Wilson Vieira Honorio - verzamelde slechts 15 caps voor Brazilië, onder meer door blessureleed. Zo liep hij vlak voor het WK van 1962 een blessure op. Hij bleef bij de selectie en won zo de wereldtitel zonder te spelen.

City compenseert slachtoffers misbruik

Manchester City heeft een compensatieregeling opgesteld voor de slachtoffers van kindermisbruik in het verleden bij de Engelse club. De Engelse kampioen maakte geen financiële details bekend, maar volgens Britse media gaat het om miljoenen euro’s aan schadevergoedingen. “We herhalen ons oprechte medeleven aan iedereen die deze onvoorstelbare ervaringen heeft moeten doorstaan”, liet de clubleiding weten.

Twee oud-medewerkers van de club hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van jonge voetballers. Voormalig jeugdcoach Barry Bennell werd in 2018 tot 30 jaar cel veroordeeld. Ook een andere voormalige jeugdtrainer, John Broome, stond onder zware verdenking, meldde City na een onafhankelijk onderzoek. Hij overleed in 2010. De slachtoffers van deze twee kindermisbruikers komen volgens City in aanmerking voor een financiële compensatie.

Verenigde Arabische Emiraten bestraft voor schoenenregen

De Verenigde Arabische Emiraten moeten één thuismatch achter gesloten deuren afwerken en een boete van 150.000 dollar (ongeveer 133.400 euro) betalen nadat hun supporters in de halve finale van de Asian Cup tegen Qatar schoenen en andere voorwerpen op het veld gooiden. Dat heeft het disciplinaire orgaan van de Aziatische voetbalconfederatie gisteravond bekendgemaakt. Het gastland van de Asian Cup moet zijn komende thuiswedstrijd in de kwalificaties voor de Asian Cup van 2023 zonder toeschouwers spelen.

Die sanctie komt er nadat de eigen fans zich eind januari tijdens de met 4-0 verloren wedstrijd tegen Qatar misdroegen door onder meer schoenen en flessen naar de Qatarese spelers te gooien. In de Golfstaten wordt het werpen van een schoen naar iemand beschouwd als een grote belediging.

In 2017 knipten de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Bahrein en Egypte de diplomatieke en economische banden door met Qatar, dat er onder meer van beschuldigd wordt extremistische bewegingen te steunen. Die gespannen situatie in het Midden-Oosten was voelbaar op het veld. Zo werd het Qatarese team uitgejoeld tijdens het afspelen van hun volkslied.

In de finale haalde Qatar het uiteindelijk met 3-1 van Japan, de eerste grote titel voor de organisator van het WK in 2022.