FT buitenland. PSG kan weer op Meunier rekenen - Ajax gaat vrijuit na rellen in Athene

PSG kan weer op Meunier rekenen - Ajax gaat vrijuit na rellen in Athene

22 februari 2019

15u01

Bron: Belga 0

Thomas Meunier is hersteld van zijn hersenschudding. Volgens Thomas Tuchel, zijn coach bij PSG, kan de Rode Duivel zijn comeback maken in het competitieduel tegen Nîmes. "Thomas zal er zeker weer bij zijn tegen Nîmes", bevestigde Tuchel daags voor de match van zaterdag (17u) in het Parc des Princes. Competitieleider PSG ontvangt dan op speeldag 26 middenmotor Nîmes.

De 27-jarige Meunier liep een hersenschudding op tijdens de competitiematch tegen Bordeaux op 9 februari. Daardoor miste de rechterflankverdediger onder meer de fraaie zege (0-2) van de Parijzenaars tegen Manchester United in de achtste finales van de Champions League.

Ajax gaat vrijuit na rellen in Athene, AEK krijgt wel sanctie

Ajax krijgt geen straf voor de rellen in Athene voor en tijdens de groepswedstrijd in de Champions League tegen AEK, op 27 november 2018. De Europese voetbalbond UEFA heeft de aanklachten tegen de Nederlandse topclub laten vallen. AEK werd wel zwaar bestraft voor het wangedrag van de supporters.

Griekse fans bestookten de aanhangers van Ajax in het uitvak met vuurwerk. Ze gooiden zelfs een molotovcocktail richting de 1.200 supporters uit Amsterdam. De mobiele eenheid in het stadion greep nauwelijks in.

AEK moet de komende twee Europese thuiswedstrijden zonder publiek spelen en een boete van 80.000 euro betalen. Als het in de komende twee seizoenen nog eens misgaat, dan wordt de Griekse kampioen van 2018 zelfs voor een jaar uitgesloten van Europees voetbal.

Ajax won in het Olympisch Stadion van Athene met 0-2 en verzekerde zich daarmee van een plek in de achtste finales van de Champions League.

Oliemagnaat Alexander Dyukov is nieuwe voorzitter Russische voetbalbond

Oliemagnaat Alexander Dyukov werd vandaag unaniem tot nieuwe voorzitter van de Russische voetbalbond verkozen. Hij was de enige kandidaat en kreeg een mandaat voor twee jaar. De 51-jarige Dyukov is de CEO van Gazprom Neft, één van ‘s werelds grootste oliemaatschappijen. Sinds 2008 was hij ook voorzitter van Sint-Petersburg, die post laat hij nu aan een ander. Voorlopig is Elena Ilyukhina waarnemend voorzitter. Met Dyokov als voorzitter vierde Sint-Petersburg drie landstitels, veroverde het twee keer de beker en won het de Europa League en de Europese Super Cup.

Bij de voetbalbond is Dyukov de opvolger van Vitaly Mutko. Die diende midden december zijn ontslag in, nadat hij vorig jaar in aanloop naar het WK al tijdelijk een stap opzij zette en zich terugtrok uit het WK-organisatiecomité. In het rapport McLaren werd de 60-jarige Mutko aangeduid als een van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015. De voormalige minister van Sport werd daarvoor eind vorig jaar door het Internationaal Olympisch Comité levenslang verbannen van de Olympische Spelen.

“We moeten één front vormen”, verklaarde Dyukov na zijn verkiezing. “We staan voor een moeilijke opdracht, maar dat maakt het des te interessanter om die tot een goed einde ten brengen. Ik ben er zeker van dat we deze uitdaging aankunnen.”

Eén van de doelstellingen van de nieuwe voorzitter is om Rusland opnieuw in de top tien van de FIFA-ranking te krijgen. Ondanks een succesvol WK (kwartfinale) staat het land nog maar op de 50e plaats. “Onaanvaardbaar”, stelt Dyukov. “We moeten er alles aan doen om ons nationale elftal weer in de top tien te krijgen. Ik weet dat dat mogelijk is. Maar alleen als er op alle vlakken positieve hervormingen doorgevoerd worden.”