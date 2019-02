FT buitenland. PSG kan weer op Meunier rekenen - Ajax gaat vrijuit na rellen in Athene Redactie

22 februari 2019

15u01

Bron: Belga 0

Thomas Meunier is hersteld van zijn hersenschudding. Volgens Thomas Tuchel, zijn coach bij PSG, kan de Rode Duivel zijn comeback maken in het competitieduel tegen Nîmes. "Thomas zal er zeker weer bij zijn tegen Nîmes", bevestigde Tuchel daags voor de match van zaterdag (17u) in het Parc des Princes. Competitieleider PSG ontvangt dan op speeldag 26 middenmotor Nîmes.

De 27-jarige Meunier liep een hersenschudding op tijdens de competitiematch tegen Bordeaux op 9 februari. Daardoor miste de rechterflankverdediger onder meer de fraaie zege (0-2) van de Parijzenaars tegen Manchester United in de achtste finales van de Champions League.

Ajax gaat vrijuit na rellen in Athene, AEK krijgt wel sanctie

Ajax krijgt geen straf voor de rellen in Athene voor en tijdens de groepswedstrijd in de Champions League tegen AEK, op 27 november 2018. De Europese voetbalbond UEFA heeft de aanklachten tegen de Nederlandse topclub laten vallen. AEK werd wel zwaar bestraft voor het wangedrag van de supporters.

Griekse fans bestookten de aanhangers van Ajax in het uitvak met vuurwerk. Ze gooiden zelfs een molotovcocktail richting de 1.200 supporters uit Amsterdam. De mobiele eenheid in het stadion greep nauwelijks in.

AEK moet de komende twee Europese thuiswedstrijden zonder publiek spelen en een boete van 80.000 euro betalen. Als het in de komende twee seizoenen nog eens misgaat, dan wordt de Griekse kampioen van 2018 zelfs voor een jaar uitgesloten van Europees voetbal.

Ajax won in het Olympisch Stadion van Athene met 0-2 en verzekerde zich daarmee van een plek in de achtste finales van de Champions League.