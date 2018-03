FT buitenland: "PSG bereikt akkoord met Duitse trainer" - Messi neemt jeugdidool mee naar WK - Courtois nu ook onzeker bij Chelsea De voetbalredactie

30 maart 2018

14u14

Bron: Eigen berichtgeving, AD en Bild 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Tuchel nieuwe coach PSG?

Unai Emery ligt door de tegenvallende Champions League-campagne al een tijdje onder vuur bij Paris Saint-Germain. De bestuurstop heeft dan ook haar conclusies getrokken en is duchtig op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen. Volgens het Duitse 'Bild' en het Franse 'L'Equipe' valt de naam van Thomas Tuchel. De voormalige coach van Borussia Dortmund is dé droomopvolger. Er wordt zelfs al gewag gemaakt van een akkoord.

De bobo's van PSG zijn enthousiast over de Duitser, omdat hij vloeiend Frans spreekt en het type voetbal brengt dat bij de Franse kampioen past. Eerder kwam naar buiten dat de oefenmeester Bayern München zou hebben afgewezen voor een andere Europese topclub. Dat zou dus PSG zijn.

Sobota verlengt bij Duitse tweedeklasser

De Pool Waldemar Sobota heeft zijn contract bij FC St. Pauli met twee seizoenen verlengd. Hij ligt daardoor vast tot 30 juni 2020. Sobota, 30, speelt sinds januari 2015 voor de Duitse tweedeklasser. Tot de zomer van 2016 was de middenvelder eigendom van Club Brugge, dat hem uitleende. Daarna nam St. Pauli de Pool definitief over.

Sobota tekende in augustus 2013 voor Club Brugge en was in zijn eerste seizoen een vaste waarde. Daarna verloor hij onder Michel Preud'homme zijn plaats en mocht hij uitkijken naar een nieuwe ploeg. De Pool verzamelde tussen 2011 en 2014 achttien caps (vier goals). Bij St Pauli, een middenmotor in de tweede Bundesliga, is Sobota een basispion, dit seizoen goed voor vier treffers in 24 competitieduels.

Pablo Aimar als assistent mee naar WK met Argentinië

Pablo Aimar (38) is definitief toegevoegd aan de technische staf van het nationale team van Argentinië voor het WK 2018 in Rusland. De voormalig spelmaker liep afgelopen week al mee met bondscoach Jorge Sampaoli.

Aimar liep afgelopen week al mee bij La Albiceleste voor de oefeninterlands tegen Italië (2-0-winst) in Madrid en tegen Spanje (6-1-nederlaag) in Madrid. Bondscoach Sampaoli heeft inmiddels besloten ook gebruik te maken van de diensten van Aimar tijdens het aankomende WK in Rusland, zo meldt het Argentijnse TyC Sports.

Aimar zou een verbindingsman moeten zijn tussen de selectie en de technische staf. De sierlijke spelmaker kwam 52 keer uit voor de nationale ploeg van Argentinië, onder meer op het WK 2002 en WK 2006. De voormalig speler van River Plate, Valencia, Real Zaragoza en Benfica is al coach van Argentinië onder 17.

Of ook aanvoerder en sterspeler Lionel Messi inspraak heeft gehad in deze beslissing is niet bekend, maar Messi liet in 2002 en meerdere keren daarna wel weten dat Aimar zijn jeugdidool was.

Courtois erg onzeker voor Spurs, Chadli klaar voor comeback

Thibaut Courtois (25) traint nog altijd niet met de groep en is erg onzeker voor de topper tegen Tottenham. Bondscoach Martínez was ervan overtuigd dat hij fit zou raken voor zijn club, maar Antonio Conte heeft serieuze twijfels. Courtois liep twee weken geleden tegen Barcelona een verrekking op in de hamstrings. Na meer dan drie maanden blessureleed wordt Nacer Chadli (28) dit weekend terug verwacht bij rode lantaarn West Brom. De Rode Duivel is al het hele seizoen op de sukkel. Hij liep twee keer een serieuze spierscheur op in de hamstrings. Op zijn teller staan amper 265 minuten. Chadli kan bij degradatie voor een beperkt bedrag vertrekken bij WBA. Hij aast komende zomer op een transfer. Ook Christian Kabasele is bijna weer fit na een hamstringblessure: hij hervat komende week met de groep. (KTH)