FT Buitenland: Preud'homme in beeld bij WK-ganger Saoedi-Arabië Redactie

06u25 0 Thierry Breton / Panoramic Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Saoedi-Arabië denkt aan Preud'homme

Michel Preud'homme is in beeld bij Saoedi-Arabië om er bondscoach te worden. Onder Bert van Marwijk plaatste het land zich voor het WK in Rusland, maar na de kwalificatie werd de Nederlander vervangen door Edgardo Bauza. Na zes oefeninterlands werd ook de Argentijn dinsdag aan de deur gezet. Saoedische bronnen melden nu dat de voetbalbond denkt aan Preud'homme, na zijn periode bij Club Brugge sinds deze zomer bezig aan een sabbatical. (SK)

Photo News