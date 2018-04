FT buitenland: Premier League stemt tegen invoering videorefs - Niko Kovac volgt Heynckes op bij Bayern - Alderweireld bij Spurs-beloften? De voetbalredactie

13 april 2018

15u01

Buitenlands Voetbal

Premier League - Teams stemmen tegen invoering VAR voor volgend seizoen

In de Premier League zal volgend seizoen nog geen gebruik gemaakt worden van de Video Assistant Referee (VAR). Dat maakte de Premier League vrijdag zelf bekend in een persbericht. Het systeem, dat dit seizoen getest werd in de Engelse bekercompetities, veroorzaakte regelmatig controverse in Engeland.

"De clubs hebben laten weten akkoord te gaan met het blijven testen van de VAR doorheen het seizoen 2018-2019", liet de eerste Engelse profliga in omfloerste beweringen weten dat de VAR komend seizoen nog niet ingevoerd zal worden. "De beslissing kwam er na uitgebreide discussies over de vooruitgang van de VAR-tests doorheen het huidige seizoen. Verder werd ook gekeken naar de resultaten in competities, die het systeem al wel invoerden. Het testen zal doorgaan tot het einde van het seizoen 2018-2019, in zowel de FA Cup als de League Cup. Verdere verbetering is nodig inzake communicatie in het stadion en voor de kijkers thuis."

De videoref werd vorige zomer geïntroduceerd in de Jupiler Pro League. In Play-Off I is er bij elke wedstrijd een VAR aanwezig. Ook op het WK voetbal komende zomer in Rusland zal de videoref aanwezig zijn.

Witsel en Tianjin Quanjian blijven op puntendeling steken tegen Jiangsu Suning

Tianjin Quanjian heeft op de zesde speeldag van de Chinese Super League niet kunnen winnen tegen Jiangsu Suning. Het team van Rode Duivel Axel Witsel bleef steken op een 1-1 gelijkspel.

De thuisploeg, met Witsel de hele partij tussen de lijnen, kwam vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Wang Yongpo (5.). Dat leek lange tijd te volstaan voor de volle buit, maar Richmond Boakye - de voorbije winter meermaals genoemd als Anderlecht-doelwit - maakte zes minuten voor tijd gelijk voor de bezoekers. In de stand blijft Tianjin Quanjian achtste, met zeven punten. Jiangsu Suning is vijfde, met tien punten.

Zaterdag trekt Yannick Carrasco met rode lantaarn Dalian Yifang naar Shandong Luneng. Carrasco en co wachten na vijf speeldagen (drie nederlagen en twee draws) nog steeds op hun eerste overwinning.

Neymar zal over een "kleine maand" opnieuw fit zijn

PSG-vedette Neymar heeft op het Braziliaanse tv-station Globo TV laten weten nog "een kleine maand out te zijn". Neymar werd zes weken geleden geopereerd aan zijn rechtervoet.

"Ik heb nog een klein maandje nodig, maar de blessure herstelt goed", legde Neymar uit in een kort fragment op Globo TV. Ook PSG-coach Unai Emery verklaarde eerder al dat de terugkeer van de Braziliaanse superster minder lang dan verwacht op zich zal laten wachten.

Neymar liep eind februari tijdens de competitiewedstrijd tegen Marseille (3-0) een verstuiking van de rechterenkel en een barstje in een middenbotsbeentje op. Hij ging hiervoor nadien onder het mes in het Mater Dei-ziekenhuis in Belo Horizonte in zijn thuisland. De onbeschikbaarheid van Neymar werd in eerste instantie geschat op 2,5 à 3 maanden, maar de aanvaller zal waarschijnlijk eerder terug wedstrijdfit zijn.

Bayern in gesprek met Robben over nieuw contract

Bayern München is in gesprek met Arjen Robben over de verlenging van zijn contract. De huidige verbintenis van de 34-jarige Nederlandse winger loopt immers deze zomer af.

Ook met de 35-jarige Franck Ribéry, die in hetzelfde schuitje als Robben zit, wordt gesproken over verlenging van het contract. ,,We hebben met Arjen en Franck enkele gesprekken gevoerd'', zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic.

"We hebben het gisteren gehad over een aanbod tot de zomer van 2019 gesproken", aldus Salihamidzic. "En daarover zullen we in de komende dagen uitsluitsel geven."

Niko Kovac nieuwe coach Bayern München

Bayern München heeft officieel bevestigd dat Niko Kovac volgend seizoen de nieuwe coach van de 'Rekordmeister' wordt. Kovac komt over van Eintracht Frankfurt en tekende in de Allianz Arena een contract voor drie seizoenen. De Kroaat, die als speler tussen 2001 en 2003 het shirt van Bayern droeg, volgt Jupp Heynckes op, die de Beierse club vorig weekend een zesde landstitel op rij bezorgde. Heynckes was in oktober vorig jaar uit pensioen teruggekeerd om de Italiaan Carlo Ancelotti te vervangen.

De 46-jarige Kovac is sinds maart 2016 trainer van Frankfurt. Na het team naar een veilige elfde plaats te hebben geleid, ontpopt Frankfurt zich deze jaargang tot de revelatie van de Bundesliga. Momenteel staat het vijfde met 46 punten, zes punten minder dan nummer twee Schalke 04. Tussen 2013 en 2015 was Kovac ook al bondscoach van zijn land.

Paolo Guerrero is nog niet zeker van WK na beroep van WADA

Het wereldantidopingagentschap WADA legt zich niet neer bij de halvering van de schorsing van de Peruviaanse aanvaller Paolo Guerrero. De beroepscommissie van wereldvoetbalbond FIFA bracht de straf voor de 33-jarige aanvoerder van Peru in december terug tot zes maanden. Hij stond sinds begin november buitenspel nadat bij hem sporen van cocaïne waren aangetroffen.

Door de vermindering van de schorsing zou Guerrero toch kunnen meedoen aan het WK komende zomer in Rusland. Het WADA heeft bij het internationaal sporttribunaal TAS echter gevraagd om een heropening van de zaak. Het antidopingbureau eist een schorsing voor Guerrero van een tot twee jaar.

Op zijn beurt heeft de oud-speler van onder meer Bayern München ook een zaak bij het TAS aangespannen. Hij wil dat het sporttribunaal de schorsing van de FIFA volledig intrekt. Volgens Guerrero heeft hij door medicijnen mogelijk positief gereageerd op een dopingtest op 5 oktober. Op 3 mei houdt het TAS een hoorzitting over deze zaak. Peru heeft zich voor het eerst in 36 jaar gekwalificeerd voor het WK.

Blessures van Lucas Hernandez en Diego Costa zijn domper op kwalificatie Atlético Madrid

Atlético Madrid plaatste zich gisterenavond, ondanks een 1-0-nederlaag in de terugwedstrijd bij Sporting Lissabon, voor de halve finales van de Europa League. De Madrilenen, die het heenduel in het eigen Wanda Metropolitano Stadion met 2-0 wonnen, zagen wel verdediger Lucas Hernandez en aanvaller Diego Costa geblesseerd uitvallen.

Lucas Hernandez moest tijdens de rust binnenblijven na een rake elleboogstoot van de Macedonische rechtsachter van Sporting, Stefan Ristovski, vol in zijn gelaat. De Fransman werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar bleek hij geen breuken te hebben.

Wat Diego Costa betreft, gaat het om een spierblessure. De Spaans-Braziliaanse aanvaller hinkte even voorbij het uur van het terrein. Atlético Madrid communiceerde dat hij een blessure aan de achterkant van de linkerdij opliep. Hij zal in Madrid verder onderzocht worden.

Barcelona krijgt stedelijke goedkeuring voor nieuw Camp Nou

Schitterende foto's op de Instagram-pagina van FC Barcelona. De Catalaanse club maakte er bekend volop te werken aan een vernieuwd stadion. De plannen kunnen intussen ook rekenen op een gemeentelijke goedkeuring. Naar verluidt zou het vernieuwde stadion tegen 2022 ruim 105.000 zitplaatsen moeten tellen.



Bolt: "Heel serieus over mijn plan om te voetballen"

Op de Commonwealth Games heeft Usain Bolt (31) bevestigd dat hij niet met de ambitie schermt om uit zijn atletiekpensioen te komen. "Ik ben heel serieus over mijn plan om te voetballen", vertelde Bolt. "Er zit momenteel niets in de pijplijn. Op dit moment train ik om naar een niveau toe te groeien waarover ik tevreden kan zijn. Ik heb nog geen deal met United, wie weet in de toekomst." Vorige maand trainde hij in opdracht van sponsor Puma mee bij Borussia Dortmund. Op 10 juni treedt hij op Old Trafford aan in een benefietwedstrijd. (SJH)