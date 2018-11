FT buitenland. Praet zwaar onderuit met Sampdoria - Jordan Lukaku maakt rentree - Messi vliegt mee naar Milaan - Van der Vaart hangt schoenen aan de haak Voetbalredactie

04 november 2018

23u40 1

Rafael van der Vaart beëindigt carrière

Rafael van der Vaart heeft zijn voetballoopbaan met onmiddellijke ingang beëindigd. De 109-voudige Nederlandse international liep tijdens een training bij zijn Deense club Esbjerg opnieuw een blessure en die dwingt hem te stoppen. Na dit seizoen zou hij sowieso een punt achter zijn carrière gezet hebben.

“Ik moet nu gewoon stoppen, ik ben hier niet om te revalideren, maar om te voetballen”, verklaarde Van der Vaart. “Het plezier raakt er anders wel af en dat wil ik voor zijn. Ik had voetballend opa willen worden, maar dat zit er helaas niet in. Ik kan op dit moment alleen maar dankbaar zijn voor alle jaren dat ik mocht voetballen. Al die spelers, staf, fans van de Arena, het Volksparkstadion, White Hart Lane tot en met het Bernabeu, ik hou er enkel maar warme gevoelens aan over. Het was een geweldige tijd.”

Van der Vaart debuteerde op 19 april 2000 op zeventienjarige leeftijd bij Ajax. Hij won in Amsterdam twee landstitels (2002, 2004) en de Beker (2002). In 2005 vertrok de linksbenige voetballer naar Hamburg. In 2008 volgde een transfer naar Real Madrid en in 2010 naar Tottenham Hotspur. De aanvaller keerde in 2012 voor drie seizoenen terug in Hamburg. Daarna volgden nog avonturen bij Real Betis, FC Midtjylland en als laatste Esbjerg, de stad waar zijn vriendin Estavana Polman handbalt.

“Ik heb prijzen mogen winnen en om kampioenschappen gespeeld, zowel met mijn clubs, het Nederlands elftal als individueel”, zegt hij over zijn carrière, waarin hij 25 keer scoorde voor Oranje en in de finale van het WK voetbal van 2010 tegen Spanje speelde. “Ik heb in al die jaren met en tegen zoveel geweldige spelers mogen voetballen in de mooiste stadions. Ik had dat vroeger als kleine jongen nooit durven dromen.”

Spelers van Leicester City betuigen eer aan clubeigenaar in Bangkok

Spelers van Leicester City zijn vandaag aan een tempel in Bangkok bijeengekomen om de laatste eer te bewijzen aan de Thaise eigenaar van de club, Vichai Srivaddhanaprabha, die vorig weekend in een helikopterongeval om het leven kwam. Dit heeft King Power, het bedrijf van Vichai, gemeld.

De manager van de club, Claude Puel, en een tiental spelers onder wie aanvaller Jamie Vardy en doelman Kasper Schmeichel, vertrokken zaterdagavond uit Groot-Brittannië, na een 1-0 overwinning op Cardiff City. Ze zouden 36 uur in Thailand blijven en dan terugvliegen om zich voor te bereiden op de wedstrijd van komende zaterdag tegen Burnley.

Vichai kwam samen met vijf andere mensen om het leven toen hun helikopter bij het terrein van Leicester City neerstortte na de wedstrijd tegen West Ham. De uitvaart van Vichai (60), de op vier na rijkste man van Thailand, zou een week duren en wordt gesponsord door de Thaise koning Maha Vajiralongkorn.

Lichtpanne gooit roet in het eten bij Feyenoord-VVV

De KNVB gaat morgen in samenspraak met Feyenoord, VVV-Venlo en de gemeente Rotterdam op zoek naar een nieuwe datum voor de competitiewedstrijd tussen beide clubs. Het duel werd zondag in De Kuip al na amper 1 minuut spelen stilgelegd, omdat de lichtmasten in De Kuip uitvielen. Omdat het probleem niet snel te verhelpen bleek, besloot scheidsrechter Bas Nijhuis na ruim een half uur wachten de wedstrijd te staken.

“Morgenochtend volgt zo snel mogelijk overleg tussen KNVB en de directies van beide clubs”, meldt een woordvoerder van de KNVB. “We willen de wedstrijd natuurlijk zo snel mogelijk inhalen.” Met een Europese week voor de boeg, met wedstrijden in de Champions League en Europa League, wordt dat nog lastig. “We zijn gebonden aan restricties vanuit de internationale bonden. Op de tijdstippen van Europese wedstrijden mag niet gevoetbald worden. We moeten ook rekening houden met supporters die weer massaal naar het stadion moeten kunnen komen.”

Nee, de hulp van de supporters mocht niet baten...

Sevilla laat punten liggen op bezoek bij Januzaj en co.

Op de 11e speeldag van de Spaanse eerste voetbalklasse hebben Real Sociedad en Sevilla de punten gedeeld na een doelpuntenloos gelijkspel. Adnan Januzaj speelde de wedstrijd uit voor de Basken. In de 52e minuut was de Rode Duivel dicht bij de opener. Zijn poging verdween echter in het zijnet. In het door Barcelona (24 punten) aangevoerde klassement is Real Sociedad 13e met 13 punten.

Praet zwaar onderuit met Sampdoria

Dennis Praet kreeg met Sampdoria een zware nederlaag te verduren op de 11de speeldag van de Italiaanse Serie A. Torino ging namelijk met 1-4 winnen in Genua. Andrea Belotti (12. en 43.) maakte twee doelpunten voor de bezoekers, waarvan één op strafschop. Iago Falque (56.) en Armando Izzo (78.) breidden de score verder uit. Aan de overkant redde Fabio Quagliarella (65.) de eer op de rebound van zijn eigen gemiste penalty.

De Marokkaanse Belg Sofian Kiyine leed met Chievo een 0-2 nederlaag tegen Sassuolo. Kiyine werd in de 54e minuut gewisseld. Chievo (-1 punt) is de rode lantaarn in de Serie A. De club staat nog steeds in de min nadat de Italiaanse voetbalbond Chievo een sanctie en puntenaftrek had opgelegd voor fraude.

In Frankrijk wonnen Anthony Limbombe en FC Nantes met forfaitcijfers van Guingamp. Emiliano Sala (43. en 84.), Valentin Rongier (63.), Abdoulaye Toure (70.) en Andrei Girotto (78.) waren de doelpuntenmakers van dienst. Nantes kampeert momenteel op de 10e plek in het klassement en heeft 15 punten.

Scorende Dessers helpt Utrecht voorbij Den Haag

FC Utrecht heeft deze middag op de 11e speeldag van de Nederlandse Eredivisie met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. De Utrechters kwamen op voorsprong dankzij een vroeg doelpunt van Cyriel Dessers (8.). De spits wist te profiteren van een flater van Den Haag-doelman Indy Groothuizen.

Dessers werd in de 60e minuut gewisseld voor Mark van der Maarel. Nadien scoorden ook Willem Janssen (68.) en Joris Overeem (77.) nog voor de thuisploeg. Utrecht klimt zo naar de vijfde plek in het klassement en heeft 18 punten.

De Belgische verdediger Alessandro Ciranni won vanmiddag met Fortuna Sittard van PEC Zwolle (3-0) en had met zijn beslissende pass op Finn Stokkers (3.) ook een voet in die zege. In de tweede helft scoorde Mark Diemers (67. en 86.) nog tot tweemaal toe vanop de stip. Ciranni speelde de wedstrijd uit voor Sittard, Marco Ospitalieri keek vanop de bank toe. In de door PSV (33 punten) aangevoerde stand is Sittard 10e met 13 punten.

Messi vliegt met Barça naar Milaan maar blijft vraagteken

Lionel Messi is opgenomen in de selectie van FC Barcelona voor de Champions Leaguewedstrijd in en tegen Inter Milaan. De Argentijnse superster brak op 20 oktober in de competitiematch tegen Sevilla zijn rechteronderarm.

Via de sociale media laat Barcelona weten dat Messi deel uitmaakt van de selectie maar nog geen volledig groen licht heeft gekregen van de medische staf. Het is dus twijfelachtig of hij dinsdagavond in San Siro kan aantreden tegen Nainggolan en co.

Zonder Messi won Barça het eerste duel tegen Inter in Camp Nou met 2-0. Hij miste eveneens de competitiezeges tegen Real Madrid (5-1) en Rayo Vallecano (2-3) en de bekeroverwinning tegen Leonesa (0-1).

Thomas Vermaelen is nog steeds out met een hamstringblessure.

Jordan Lukaku viert rentree met ruime winst

Jordan Lukaku heeft zijn eerste minuten van het seizoen gespeeld. De 24-jarige verdediger, die sinds mei kampte met een hardnekkige knieblessure, viel bij Lazio Roma in de tweede helft in tijdens het duel tegen SPAL. Lazio won de wedstrijd van de elfde speeldag van de Italiaanse Serie A met 4-1.

Immobile (26. en 35.) trof in de eerste helft tweemaal raak voor Lazio, Antenucci (28.) scoorde tussendoor tegen voor SPAL. Via Cataldi (59.) en Parolo (70.) liep de thuisploeg nadien uit de 4-1. Jordan Lukaku was even over het uur ingevallen.

De jongste Lukaku kwam door de aanslepende kniepijn sinds het einde van vorig seizoen niet meer in actie voor Lazio. Ook bij de Rode Duivels verdween de linkervleugelverdediger om die reden uit beeld. Door de knieperikelen miste hij het WK in Rusland en ook na het toernooi behoorde hij niet meer tot de kern van bondscoach Roberto Martínez.

Lazio telt na elf speeldagen 21 punten en draait mee bovenin de stand. De Romeinen, vierde, moeten de autoritaire leider Juventus (31 ptn), Inter en Napoli (elk 25 ptn) voor zich dulden.

Wayne Rooney nog één keer te bewonderen bij Engeland

Wayne Rooney krijgt een afscheidswedstrijd bij de Engelse nationale voetbalploeg. De 33-jarige aanvaller zal over twee weken meespelen in een oefenduel tegen de Verenigde Staten, zo meldt de BBC.

Rooney nam in november 2016 afscheid van de Three Lions tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland (3-0). Het was zijn 119de cap.

Maar Rooney zal op 15 november nog een laatste keer het truitje van zijn land aantrekken tijdens de oefenpartij in Wembley tegen de Verenigde Staten. Rooney speelt sinds de zomer voor het Amerikaanse DC United.

De opbrengst van de oefenpartij is bestemd voor de Wayne Rooney Foundation. Met 53 doelpunten voor de nationale ploeg is Rooney de Engelse topschutter aller tijden.

Supporters van Marseille niet welkom in stadion van Lazio

De supporters van Olympique Marseille mogen geen kaartjes kopen voor de match tegen Lazio Roma in het Stadio Olimpico op 8 november. Dat bevestigde de Italiaanse club. De beslissing is een gevolg van de schermutselingen die plaatsvonden tijdens de heenmatch in Marseille op 25 oktober, toen aan beide supporterszijden gewonden vielen en de politie moest tussenkomen met traangas.

Een mededeling op de website van de Romeinse club maakte gewag van “een absoluut verkoopverbod van tickets aan personen die in Frankrijk verblijven”. De online en telefonische ticketverkoop werd aan banden gelegd om eventuele omzeiling van die maatregel te voorkomen.

Lazio preciseerde dat de beslissing genomen werd door het nationaal observatorium voor sportmanifestaties, een tak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, dat voor een herhaling vreesde van de schermutselingen tijdens de heenmatch in groep H van de Europa League, in Marseille op 25 oktober jongstleden. Toen vielen in beide supporterskampen gewonden en moest de politie ingrijpen met traangas om de massa uiteen te drijven. Vijf personen werden voor het Stade Vélodrome gearresteerd.

Voor de terugmatch in Rome worden strikte regels gehanteerd wat de ticketaankoop betreft, met een maximum van vier kaartjes per persoon. Elke tickethouder moet ook een identiteitsbewijs voorleggen. Marseille, vorig seizoen finalist, verloor de heenmatch in eigen huis met 1-3.

Atlético blijft bij Leganés op 1-1 steken

Atlético Madrid is bij Leganés blijven steken op 1-1. De ploeg van coach Diego Simeone blijft door het gelijkspel steken op twintig punten in La Liga. Bij winst had Atlético minstens voor even de koppositie overgenomen van FC Barcelona. De Catalanen komen later vanavond nog in actie bij Rayo Vallecano.

De Madrilenen hadden moeite om het doel te vinden in de voorstad van Madrid. Op de vrije trap van Griezmann halverwege de tweede helft had doelman Iván Cuella echter geen antwoord. Kort daarop redde hij wel fraai op een afstandsschot van de Fransman.

Leganés kwam echter terug met een late aanval. Rodrigo Tarin leek voor de thuisploeg te scoren. Zijn schot stuitte echter op de lat, maar ploeggenoot Guido Carrillo gaf de bal alsnog het laatste zetje.

Japanners zetten stap naar Aziatische CL-zege

Kashima Antlers heeft een grote stap gezet richting de winst van de AFC Champions League, de belangrijkste clubcompetitie voor Aziatische en Australische teams. De Japanse ploeg klopte in de heenwedstrijd van de finale in eigen huis het Iraanse Persepolis met 2-0. Beide doelpunten vielen pas na de pauze. De Braziliaan Léo Silva opende de score, waarna zijn landgenoot Serginho voor de 2-0 zorgde. Persepolis kon niet meer reageren en verloor Nemati in de extra tijd met een tweede gele kaart. De terugwedstrijd staat volgende zaterdag in Teheran op de planning. Beide ploegen werken hun eerste CL-finale ooit af. Vorig jaar ging het Japanse Urawa Red Diamonds met de eindzege aan de haal.

“Vechter” Nainggolan alweer fit

De wetten van de geneeskunde tellen niet voor Radja Nainggolan. De middenvelder viel twee weken geleden uit in de Milanese derby met een enkelblessure en zou een maand aan de kant staan. Maar ‘Il Ninja’ zit nu alweer in de selectie bij Inter voor de partij tegen Genoa. “Radja is een vechter”, prees coach Luciano Spalletti. “Hij kan wellicht een halfuur in actie komen.” Inter hoopt Nainggolan vooral klaar te stomen voor dinsdag, wanneer het Barcelona ontvangt in de Champions League.

FIFA over zaak-Infantino: “Geen wetten of regels geschonden”

In reactie op berichten dat FIFA-president Gianni Infantino in zijn tijd als secretaris-generaal van de UEFA Paris Saint-Germain en Manchester City zou hebben geholpen met het overtreden van de financiële regels, heeft de FIFA vrijdagavond in een verklaring gezegd ‘dat geen van de verhalen iets bevat dat erop wijst dat er een wet, statuut of regel is geschonden’.

De FIFA zegt in oktober “honderden vragen te hebben gekregen van een groep journalisten, die gebaseerd waren op privé- en interne e-mails en op andere informatie waartoe derden (illegaal) toegang hadden”.

“Het lijkt duidelijk dat de berichtgeving in sommige media slechts gericht is op één doel: een poging de nieuwe leiding van de FIFA te ondermijnen en in het bijzonder de president Gianni Infantino en secretaris-generaal Fatma Samoura”, aldus het statement van de wereldvoetbalbond. Om iedere twijfel te voorkomen, moet benadrukt worden dat GEEN van de verhalen ook maar iets bevat van wat maar in de buurt komt van het overtreden van enige wet, statuut of regel.”

Infantino zelf zegt in het statement ‘dat het hem altijd duidelijk geweest is dat hij in zijn pogingen om de FIFA te veranderen en te verbeteren, grote weerstand zou ondervinden’. “In het bijzonder van mensen die niet meer schaamteloos konden profiteren van het systeem waarvan ze deel uitmaakten. Maar dat is waarom ik ben gekozen en ik heb maar één focus: het voetbal wereldwijd te verbeteren en te ontwikkelen.”