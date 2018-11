FT buitenland. Praet wordt bestbetaalde speler van Sampdoria - “Wenger moet Kovac aflossen bij Bayern” - Bizar ‘interview’ Maradona



26 november 2018

Maradona laat weer van zich spreken

Diego Maradona, dezer dagen coach van het Mexicaanse Dorados de Sinaloa, heeft nog een keertje van zich laten spreken. Na de wedstrijd van zijn team afgelopen weekend (1-0-verlies bij Juárez) werd hij door twee reporters live op tv gevraagd naar het niveau van de competitie. Meer dan een langerekte ‘eeeuuuhhh’ kwam er echter niet uit bij Pluisje...

Diego Maradona with one of the greatest post-match interviews ever. pic.twitter.com/jIJuF2Ppyv ESPN UK(@ ESPNUK) link

“Wenger moet Kovac aflossen bij Bayern”

Arsène Wenger zou topkandidaat zijn om Niko Kovac op te volgen als trainer van Bayern München. Dat melden de Duitse krant Bild en voetbaltijdschrift Kicker. De Duitse kampioen verkeert dit seizoen in een sportieve crisis.

Topman Uli Hoeness van Bayern liet na de tegenvallende 3-3 van zaterdag tegen Fortuna Düsseldorf weten dat de toekomst van trainer Niko Kovac open ligt. “Zeker is dat hij morgen tegen Benfica in de Champions League op de bank zit. Daarna gaan we de zaken goed op een rijtje zetten. Het belangrijkste is nu de rust te bewaren”, zei Hoeness.

Wenger nam vorig seizoen afscheid van Arsenal, waar de Fransman 22 jaar hoofdtrainer was. Hij kondigde kortgeleden aan dat hij weer zou terugkeren in het voetbal, maar noemde geen club.

Praet gaat verlengen in Genua

Dennis Praet krijgt loon naar werken. De Rode Duivel gaat zijn overeenkomst bij Sampdoria, die afliep in 2020, met één jaar verlengen. Eerst had de Italiaanse club weinig hoop dat Praet zijn contract zou verlengen - er was namelijk interesse van enkele topploegen. Maar door het grote wederzijdse respect ging de middenvelder toch op de aanbieding in. Bovendien zijn er over een vertrek duidelijke afspraken gemaakt. Praet zal zich financieel alvast flink verbeteren. Volgens Italiaanse media gaat de voormalige Gouden Schoen twee miljoen euro verdienen en zo de bestbetaalde speler bij Sampdoria worden. Alleen Antonio Cassano verdiende er ooit beter (3,5 miljoen) na zijn transfer van Real Madrid. Praet kon zijn club overigens niet naar de zege loodsen in een emotionele derby van Genua - de eerste sinds de brugramp van augustus. Hij speelde negentig minuten in het 1-1 gelijkspel tegen Genoa. (VDVJ/NVK)

Derby della Lanterna ❤️



📽️ IG/Davide_palombopic.twitter.com/BZy5lfghx4 Soy Calcio(@ SoyCalcio_) link

Mönchengladbach-verdediger Ginter out met gebroken oogkas en kaakbeen

Borussia Mönchengladbach zal even niet kunnen rekenen op Matthias Ginter. De 24-jarige verdediger liep gisteren in de wedstrijd tegen Hannover (4-1 winst) op de twaalfde speeldag van de Duitse Bundesliga een breuk op in de oogkas en het kaakbeen. Dat heeft Mönchengladbach maandag laten weten.

Ginter en Hannover-speler Noah-Joel Sarenren-Bazee botsten even voor halfweg met hun hoofden tegen mekaar. Beide voetballers bleven liggen en moesten het veld verlaten. Het verdict voor Ginter is zwaar: de verdediger heeft een breuk in de oogkas en het kaakbeen opgelopen. Mönchengladbach preciseerde nog niet hoelang het Ginter moet missen.

Mönchengladbach klopte Hannover met 4-1, na onder meer een goal en assist van Thorgan Hazard. Gladbach staat in de stand tweede, op vier punten van leider Borussia Dortmund. Ginter speelde dit seizoen in de Bundesliga, voor zijn wissel tegen Hannover, elke minuut. Hij telt 23 caps met de Duitse nationale ploeg en veroverde in 2014 mee de wereldtitel. De verdediger kwam in Brazilië wel niet van de bank.