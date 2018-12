FT buitenland. Praet (Sampdoria) en Lukaku (Lazio) winnen in Serie A - Modric kroont zich tot Kroatische sportman van het jaar - Januzaj krijgt nieuwe coach bij Real Sociedad Redactie

26 december 2018

17u18

Praet (Sampdoria) en Lukaku (Lazio) winnen in Serie A

Dennis Praet heeft met Sampdoria op de achttiende speeldag in de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van rode lantaarn Chievo. De voormalige Gouden Schoen startte in de basis en werd kort voor affluiten gewisseld voor Jakub Jankto. De thuisdoelpunten kwamen op naam van Fabio Quagliarella (47.) en Gaston Ramirez (59.).

Jordan Lukaku pakte daarnaast met Lazio de volle buit bij staartploeg Bologna. Luiz Felipe (30.) en Senad Lulic (90.) zorgden voor de 0-2. Lukaku viel in de 74e minuut in voor Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk).

Luka Modric kroont zich tot Kroatische sportman van het jaar

Luka Modric is woensdag verkozen tot Kroatische sportman van het jaar. De 33-jarige middenvelder won met zijn team Real Madrid de Champions League en veroverde met de nationale ploeg zilver op het WK in Rusland.

Modric werd na het toernooi, waar Kroatië de finale verloor van Frankrijk, ook al verkozen tot beste speler op het WK. De Kroaat hield hierbij Eden Hazard achter zich, die als tweede eindigde. Hij sleepte dit jaar ook nog de Ballon d’Or in de wacht.

Bij de vrouwen trok discuswerpster Sandra Perkovic aan het langste eind. Sportblad Sportske novosti organiseerde de verkiezing, meer dan driehonderd Kroatische journalisten brachten hun stem uit.

Fulham, met Denis Odoi, deelt punten met Wolverhampton

Staartploeg Fulham heeft woensdag op speeldag 19 in de Premier League, Boxing Day, 1-1 gelijkgespeeld tegen Wolverhampton. Ryan Sessegnon zette de thuisploeg in de 74e minuut op voorsprong. Tien minuten later maakte Romain Saiss gelijk. Bij Fulham stond verdediger Denis Odoi in de basis. De Leuvenaar maakte de negentig minuten vol.

Leander Dendoncker kwam andermaal niet in actie bij de Wolves. De zesvoudige Rode Duivel, die amper speelgelegenheid krijgt van coach Nuno Espirito Santo, zat niet in de kern.

In het klassement geeft Fulham dankzij het punt de rode lantaarn door aan Huddersfield Town. Met 11 punten staat de ploeg van Claudio Ranieri als negentiende wel nog steeds op een degradatieplaats. Wolverhampton is negende met 26 punten.

Januzaj krijgt nieuwe coach bij Real Sociedad

Asier Garitano is ontslagen als trainer van Real Sociedad, het team van Rode Duivel Adnan Januzaj. Met Imanol Alguacil heeft de Spaanse eersteklasser al meteen een vervanger aangesteld.

Real Sociedad leed vorig weekend tegen Alaves (0-1) een vierde competitienederlaag op rij. In het klassement is de Baskische club na zeventien speeldagen weggezakt naar plaats 15. Woensdag besliste het bestuur in te grijpen.

Garitano (49) was sinds mei 2018 in dienst bij Sociedad. Zijn opvolger Alguacil (47) komt over van het tweede elftal. Hij nam vorig seizoen ook al over als T1 na het ontslag van Eusebio Sacristan.

COMUNICADO OFICIAL: Imanol Alguacil será el entrenador del primer equipo #RealSociedad

Manchester City kan in drukke eindejaarsperiode weer rekenen op David Silva

Manchester City kan opnieuw rekenen op David Silva. De 32-jarige Spanjaard was een tweetal weken op de sukkel met een hamstringblessure, maar is opnieuw wedstrijdfit voor de verplaatsing naar Leicester. Dat heeft City vandaag laten weten.

Het team van Vincent Kompany en Kevin De Bruyne is in de Premier League op achtervolgen aangewezen. City staat tweede met 44 punten, maar moet Liverpool voor zich dulden met vier punten meer. ‘The Reds’ ontvangen ook op Boxing Day Newcastle. Pep Guardiola en co hebben iets recht te zetten. Op de vorige speeldag leed City een zeldzame thuisnederlaag. Crystal Palace was in het Etihad Stadium met 2-3 te sterk.

“ Gattuso moét winnen om baan na de feestdagen te behouden”

Gennaro Gattuso gaat als coach van AC Milan spannende feestdagen tegemoet. Volgens Italiaanse media moet de Italiaanse coach de laatste twee wedstrijden van het jaar winnen om zijn baan te behouden.

AC Milan wist al drie wedstrijden op rij niet te winnen in de Serie A, terwijl de formatie van Gattuso in de Europa League werd uitgeschakeld na een nederlaag tegen Olympiakos (3-1). En dus is de eindejaarsboodschap voor Gattuso en consorten duidelijk: zes punten in de laatste twee wedstrijden van 2018. De Rossoneri spelen vanmiddag (12.30 uur) de uitwedstrijd tegen degradatiekandidaat Frosinone (19de), waarna zaterdag de thuiswedstrijd tegen SPAL (16de) wacht.

Paolo Maldini en Leonardo, de sportief directeurs van AC Milan, willen het liefst niet van coach veranderen, maar bij nieuwe tegenvallende prestaties lijkt het tweetal genoodzaakt om in te grijpen. De achterstand op koploper Juventus bedraagt immers al 22 punten en met een huidige vijfde plek dreigt bij nieuwe tegenvallende prestaties ook de top vier (die recht geeft op directe deelname aan de Champions League) buiten bereik te komen. Mocht Gattuso met een ontslag het nieuwe jaar in worden gestuurd, zouden Roberto Donadoni, Arsène Wenger en Francesco Guidolin staan te trappelen om de 40-jarige Italiaan op te volgen in San Siro.

Montreal houdt ervaren Fransman Sagna langer aan boord

De Fransman Bacary Sagna heeft zijn contract bij Montreal Impact met een jaar verlengd. Dat heeft de club uit de Major League Soccer (MLS) laten weten. De 35-jarige verdediger voetbalde sinds afgelopen augustus voor het Canadese ex-team van Laurent Ciman. Sagna kwam toen transfervrij over van de Italiaanse degradant Benevento en tekende een overeenkomst tot het einde van het kalenderjaar, met een optie op nog een extra seizoen. In de MLS maakte hij in negen wedstrijden een doelpunt.

Sagna, een rechtsback, verdedigde gedurende zijn carrière de kleuren van achtereenvolgens Auxerre (2004-2007), Arsenal (2007-2014), Manchester City (2014-2017) en Benevento (2018). Tussen juli 2017 en januari 2018 was Sagna een half jaar clubloos. De 65-voudig Frans international was met Frankrijk aanwezig op de WK's van 2010 en 2014. In 2016 werd hij met Les Bleus in eigen land vice-Europees kampioen.