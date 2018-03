FT buitenland: Praet op eigen veld zwaar onderuit tegen Inter - Hattrick Acheampong nekt Quanjian van Witsel De voetbalredactie

18 maart 2018

Invaller Thomas Meunier pakt met PSG volle buit in Nice

Paris Saint-Germain heeft op de dertigste speeldag in de Franse Ligue 1 de drie punten veroverd op het veld van Nice. De partij in de Allianz Riviera eindigde op 1-2.

Saint-Maximin (17.) zette Nice op 1-0, maar PSG sloeg snel terug. Di Maria (21.) tekende een handvol minuten later voor de gelijkmaker. De match leek op 1-1 te eindigen, tot het team uit Parijs in het slot andermaal toesloeg. Dani Alves (82.) zette de 1-2 op het scorebord. Thomas Meunier viel bij PSG veertien minuten voor tijd in.

In de stand blijft PSG (83 punten) erg ruim aan kop, voor Monaco (66) en Marseille (59). Nice volgt als achtste met 42 punten.

GOAAAL! Knappe voorzet van Rabiot en Dani Alves kan vrijstaand binnenkoppen. 🇧🇷



Witsel verliest met Quanjian derby tegen Teda na hattrick van Acheampong (ex-Anderlecht)

Tianjin Quanjian is vandaag op de derde speeldag van de Chinese Super League in extremis de boot ingegaan tegen Tianjin Teda. Het team van Axel Witsel verloor de derby met 3-2. Frank Acheampong, in het verleden actief bij Anderlecht, was de grote held bij de thuisploeg met drie doelpunten.

Acheampong (16.) opende op het kwartier de score voor de thuisploeg, maar Quanjian stelde kort na de pauze gelijk via Pato (54.) Modeste (78.) leek de bezoekers de volle buit te bezorgen, al dacht Acheampong daar anders over. De Ghanees tekende in minuut 84 voor de gelijkmaker, en bezorgde zes minuten nadien Teda de drie punten. Witsel speelde bij Quanjian de hele partij.

Quanjian staat op de elfde plaats met drie punten. Shanghai SIPG en Shandong Luneng voeren de stand met een voorlopig foutloos parcours van drie zeges in evenveel wedstrijden aan.

Mauro Icardi dirigeert Inter naar monsterzege tegen Dennis Praet en Sampdoria

Dennis Praet is vandaag met Sampdoria Genua op de 29e speeldag in de Serie A voor eigen publiek zwaar onderuitgegaan tegen Inter Milaan, waar Mauro Icardi uitblonk. Het werd 0-5.

Ivan Perisic (ex-Club Brugge) opende na 26 minuten de score voor de bezoekers met een rake kopbal. Kort daarna dikte aanvoerder Mauro Icardi met een penalty (30.) en een knap hakje (32.) de voorsprong van Inter verder aan. Net voor de pauze maakte de Argentijnse topspits met een trap van dichtbij zijn hattrick compleet.

Na de pauze ging Icardi verder op zijn elan. Met een prachtige overhoekse volley scoorde hij in de 51e minuut zijn vierde van de middag. Een kwartier later mocht hij gaan rusten van coach Spalletti. Dennis Praet speelde de volledige wedstrijd bij de thuisploeg.

In het klassement blijft Sampdoria door de nederlaag hangen op de zevende plaats. Inter wipt over Lazio en wordt vierde.

Ivan Perisic opent de score met het hoofd!

Supporters van Keulen en Leverkusen gaan massaal op de vuist

De politie in Duitsland heeft gisterenavdon de handen vol gehad aan een massale vechtpartij tussen honderden supporters van Bundesligaclubs Bayer Leverkusen en Keulen. Een troepenmacht van tweehonderd agenten was nodig om de hooligans uit elkaar te drijven. Het is onduidelijk hoeveel gewonden er zijn gevallen, want volgens de politie zijn veel vechtersbazen ervandoor gegaan zonder zich te laten behandelen.

Keulen en Leverkusen spelen vandaag tegen elkaar, maar de aanhang zocht elkaar al de avond voor de wedstrijd op. Het begon met baldadigheid van de fans van Leverkusen, die bij de laatste training van hun team zoveel vuurwerk afstaken, dat het verkeer op de snelweg last van de dikke rook had. Uren later doken honderden fans uit Keulen op in Leverkusen en begonnen de fans op elkaar in te slaan met stokken en uit de grond gerukte verkeersborden.

De politie hield zo'n tachtig ordeverstoorders uit Keulen aan en honderd fans van Leverkusen. Keulen staat met 17 punten uit 26 duels achttiende en laatste in de Duitse hoogste klasse. Leverkusen is vijfde met 44 punten en heeft uitzicht op Champions Leaguevoetbal.