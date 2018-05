FT buitenland: Portugese dwerg kaapt beker weg - Santos voor zesde keer Mexicaans voetbalkampioen Redactie

21 mei 2018

Desportivo das Aves verrast Sporting en pakt Portugese beker

Het kleine Desportivo das Aves heeft gisteren verrassend de Portugese voetbalbeker gewonnen. Het klopte favoriet Sporting Lissabon verrassend met 2-1.

Voor Desportivo was het de eerste bekerfinale ooit. De ploeg uit het Noorden van het land opende na 16 minuten de score via Alexandre Guedes. Hij verdubbelde middenin de tweede helft (72.) ook de score. Fredy Montero (85.) kon in het slot nog tegenscoren, maar Sporting kwam te laat. De nummer dertien van de competitie steekt zo de beker op zak.

De nederlaag vormt een pijnlijk einde van een turbulente week voor de club uit Lissabon. Dinsdag werden de spelers aangevallen door een supportersgroep. Als gevolg daarvan stapte, op de voorzitter na, het hele clubbestuur op.

Santos Mexicaans landskampioen

Santos Laguna heeft voor de zesde keer de Mexicaanse voetbaltitel veroverd. Het team uit Torreón had in de return van de finaleronde genoeg aan een 1-1 gelijkspel op bezoek in Toluca, nadat het de heenwedstrijd thuis met 2-1 gewonnen had.

Het is voor Santos de zesde Mexicaanse titel. Het pakte eerder al de prijs in 1996, 2001, 2008, 2012 en 2015.

Geschorste Peruviaan Guerrero wil via FIFA-baas Infantino alsnog naar Rusland

Paolo Guerrero heeft de hoop nog niet opgegeven om zijn land Peru te vertegenwoordigen op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli). De Peruviaan, die door een cocaïneschorsing in principe een kruis moet maken over het toernooi, zal deze week samenzitten met FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

"Er is een sprankeltje hoop opgedoken om het WK te kunnen spelen", vertelde de 34-jarige aanvaller in een Facebookvideo voor zijn vertrek naar de hoofdzetel van de Wereldvoetbalbond in Zwitserland. "Dat is mijn grote droom. Hopelijk kan ik terugkeren met goed nieuws."

De oud-speler van Bayern München staat sinds begin november voor veertien maanden buitenspel nadat bij hem sporen van cocaïne waren aangetroffen. Volgens Guerrero heeft hij door medicijnen mogelijk positief gereageerd op de dopingtest. Door de schorsing kan hij niet deelnemen aan het WK, het eerste voor Peru in 36 jaar.

Spelersvakbond Fifpro sprak zondag nog zijn steun uit voor de Peruviaan. "Wij vinden de sanctie buiten proportie en onterecht", zo klinkt het in een mededeling, "want het is aangetoond dat er geen kwaad opzet in het spel was. We verzoeken de FIFA om Guerrero te laten deelnemen aan het WK. Hopelijk is er de komende 24 à 48 uur een doorbraak."