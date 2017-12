FT buitenland: Portugal rouwt om 20-jarige speler die strijd tegen kanker verliest Redactie

Portugese voetbalwereld treurt om dood 20-jarige speler

De Portugese voetbalwereld is in rouw. Bij de 20-jarige Portugees Edu Ferreira werd vorig jaar in november kanker vastgesteld en vandaag verloor de jonge voetballer de strijd tegen de vreselijke ziekte. Zijn club Boavista had ondanks de ziekte zijn contract nog verlengd tot 2019. "Edu is vertrokken, maar hij zal ons nooit verlaten. Vandaag is er een nieuwe ster aan de hemel", schreef de club op Twitter.

Edu partiu, mas nunca nos vai deixar!

Hoje, há mais uma estrela no Céu 🌟

Denayer en co. te sterk voor Goztepe

Op de 17e speeldag van de Turkse Super Liga is Galatasaray erin geslaagd de drie punten thuis te houden tegen Goztepe. Galatasaray, met Jason Denayer in de basis, won met 3-1.

De uitploeg kwam op voorsprong nadat Adis Jahovic in de 9e minuut een penalty omzette. Tien minuten later zette de Kaapverdiër Garry Rodrigues (19e) op aangeven van Bafetimbi Gomis de bordjes gelijk. Na rust verdubbelde Yasin Oztekin (53e) de score voor Galatasaray. In de 70e minuut besliste Maicon de wedstrijd. De Braziliaanse verdediger krulde zijn vrije trap op magistrale wijze in doel. Jason Denayer speelde de wedstrijd uit voor Galatasaray. In de stand is Galatasaray tweede met 35 punten. Het laat enkel Basaksehir, dat één punt meer telt, voorgaan. Goztepe is zesde met 30 punten.

Roda-Belgen krijgen voetballes van Feyenoord

Op de achttiende speeldag in de Nederlandse Eredivisie heeft Roda JC vandaag een pandoering gekregen van Feyenoord. De club uit Kerkrade ging in Rotterdam met 5-1 de mist in.

Al na 4 minuten spelen leek de wedstrijd beslist: Sam Larsson bediende eerst Nicolai Jorgensen (1e) en nadien Jens Toornstra (4e). Zo stond het al 2-0 nog voor de wedstrijd goed bezig was. Na de rust kwam Simon Gustafson (50e) met de aansluitingstreffer. Reden genoeg voor Jorgensen (56e) om zijn tweede van de avond te prikken. De vernedering kwam er pas in de laatste minuten, toen Berghuis (89e en 90e+2) nog tot tweemaal toe het doel vond. Jannes Vansteenkiste speelde de wedstrijd uit voor Roda. Livio Milts (67e) en Jorn Vancamp (79e) mochten invallen. Celestine Djim keek geblesseerd toe.

Roda JC staat voorlaatste met 11 punten. Dat zijn er evenveel als rode lantaarn Sparta Rotterdam, dat een wedstrijd minder telt. Kampioen Feyenoord is vijfde met 32 punten.

Trainers Middlesbrough en Sheffield ontslagen

Geen fijne eindejaarsperiode voor Carlos Carvalhal en Garry Monk. Beide trainers, respectievelijk van de Engelse tweedeklassers Sheffield Wednesday en Middlesbrough, hebben hun ontslag gekregen. Opvallend: de twee teams namen het zaterdag nog tegen elkaar op op de 23e speeldag van de Championship.

Middlesbrough, dat de partij zaterdag won met 1-2, staat in de stand op de negende plaats met 35 punten. Sheffield Wednesday doet iets minder goed met een vijftiende plek (op 24 teams) en 27 punten.

Carvalhal stond tweeënhalf jaar aan het hoofd van Sheffield. De Portugees kon zich tweemaal plaatsen voor de promotie-eindronde naar de Premier League, maar strandde telkens in deze fase. Monk kreeg dit jaar als taak om Middelsbrough de rechtstreekse promotie naar de hoogste klasse te bezorgen, maar wordt dus al vroegtijdig de laan uitgestuurd.

Valencia-coach botst op everzwijn

Valencia-coach Marcelino Garcia Toral is in het ziekenhuis beland nadat hij gisteravond op weg naar zijn vakantie een aanrijding had met een everzwijn. Dit meldt Marcelino's werkgever op zijn website.

Marcelino reed met zijn auto op de snelweg in de richting van zijn vakantieadres in Asturië, toen er ineens een everzwijn overstak. Met de Spaanse oefenmeester zelf gaat het naar omstandigheden goed, hij heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten.

Met zijn 81-jarige vader gaat het minder goed. Hij raakte zwaarder gewond. Over diens precieze situatie is niet veel bekend. De andere drie inzittenden, Marcelino zelf, zijn vrouw en zijn moeder, hebben enkel wat verwondingen overgehouden aan het ongeluk.

Marcelino had al niet echt zijn dag gisteren. De Spanjaard verloor namelijk gisteren zelf de derby tegen regiogenoot - en tevens zijn oude club - Villarreal, en zag koploper Barcelona de Clásico winnen.

