FT buitenland: Politie Manchester opent onderzoek naar racistisch incident tegen Sterling, City-speler zou zelfs fysiek bedreigd zijn

Politie Manchester opent onderzoek naar racistisch incident tegen Sterling

De politie van Manchester heeft een onderzoek geopend naar een racistisch incident, waarvan City-speler Raheem Sterling zaterdag voor aanvang van de partij tegen Tottenham slachtoffer zou zijn geweest. De ordediensten hebben vandaag bevestigd dat een onderzoek loopt.

Volgens Britse media zou de 23-jarige Sterling bij zijn aankomst aan het oefencomplex van City zowel verbaal als fysiek aangevallen zijn. Een persoon zou de Engelse international racistisch beledigd hebben toen hij met zijn wagen voorbijreed. Nadien zou de middenvelder zelfs fysiek bedreigd geweest zijn.

De politie van Manchester bevestigde vandaag in een mededeling dat een 23-jarige man slachtoffer werd van racistisch geweld. De ordediensten beschouwen het incident als een haatmisdrijf.

Sterling kwam ongeschonden uit het voorval, en scoorde nadien nog twee doelpunten in de 4-1 zege tegen Tottenham.

Rafinha viert na acht maanden blessureleed comeback bij Barcelona

Barcelona kan weldra opnieuw rekenen op Rafinha. De 24-jarige Braziliaan liep in april een zware knieblessure op, maar heeft nu van de medische staf groen licht gekregen om opnieuw te spelen. Dat heeft Barça vandaag op zijn site gemeld.

Rafinha liep begin april een zware blessure op aan de meniscus van de rechterknie in het duel tegen Granada. De middenvelder moest onder het mes en lag maar liefst acht maanden in de lappenmand. Ook in september 2015 stond de Braziliaan een hele periode aan de kant met een gescheurde kruisband.

Barcelona voert na zestien speeldagen de stand in de Primera Division aan met 42 punten, zes meer dan eerste achtervolger Atletico Madrid. Komende zaterdag staat in de Spaanse hoofdstad de Clasico tegen Real Madrid op de agenda. De Koninklijke is vierde met 31 punten.

[MEDICAL UPDATE] @Rafinha receives medical clearance.

Ready to play!

Ready to play!

👉 https://t.co/rGrjqYZ9ko #Rafinhaisbackpic.twitter.com/bebpHi1E1W FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Ecuadoriaans voetbaltalent krijgt schorsing van vier jaar na cocaïnegebruik

José Angulo heeft na een positieve cocaïnetest een schorsing van vier jaar gekregen. Dat heeft het Internationaal Sporttribunaal TAS vandaag bekendgemaakt. De 22-jarige aanvaller, een groot talent binnen het Ecuadoriaanse voetbal, werd in juli 2016 betrapt tijdens een wedstrijd in de Copa Libertadores met zijn toenmalige team Independiente Valle.

De disciplinaire commissie van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond (Conmebol) legde Angulo hiervoor in april een schorsing van een jaar op, maar Wereldvoetbalbond FIFA ging in beroep. Het TAS legt de Ecuadoriaan nu een sanctie van vier jaar op, die met terugwerkende kracht ingaat van juli 2016.

Angulo versierde in augustus 2016 een transfer naar Granada, net voor het uitlekken van zijn positieve controle. De Spaanse club maakte hierop een einde aan de overeenkomst waarna de spits terugkeerde naar zijn thuisland.

Juventus-voorzitter Andrea Agnelli is niet langer geschorst

De sancties tegen Juventus Turijn en zijn voorzitter Andrea Agnelli in een zaak waarbij tickets werden verkocht aan de Ultras, zijn vandaag aangepast in beroep. Agnelli, die oorspronkelijk een schorsing van een jaar kreeg, is vanaf morgen niet langer geschorst.

Op 25 september werd Agnelli zwaar gestraft door de Italiaanse voetbalbond. Hij kreeg een schorsing van een jaar en een boete van 20.000 euro. In beroep werd de geldstraf opgetrokken tot 100.000 euro, maar werd beslist dat Agnelli's schorsing vandaag/maandag afliep.

Er kwam een procedure na een onderzoek van het parket van Turijn naar de verkoop van tickets door Juventus aan de Ultras, de harde kern van Juve-supporters die banden heeft met de N'drangheta. Die maffiaclan uit Calabrië verkocht de tickets vervolgens voor meer geld door. Het betrof een grote hoeveelheid tickets, terwijl supporters in de Serie A normaal maximaal vier tickets per keer kunnen kopen.

De boete voor Juventus wordt opgetrokken van 300.000 tot 600.000 euro. Verder mogen voor de eerste competitiematch van de Oude Dame in 2018 geen toeschouwers zitten in de Curva Sud van het stadion, waar de Ultras gewoonlijk postvatten.

Twee andere bestuurders van de club, die net als Agnelli een jaar schorsing hadden gekregen, zien eveneens hun sancties wegvallen. Enkel Francesco Calvo, indertijd commercieel directeur bij de club, blijft geschorst.

Recent werd Agnelli verkozen tot voorzitter van de European Club Association, de organisatie die de belangen van de Europese voetbalclubs behartigt.

Galatasaray ontslaat coach Igor Tudor

Galatasaray heeft vandaag haar coach Igor Tudor aan de deur gezet. Dat meldde de club op haar Twitteraccount. De Kroaat stond sinds februari aan het hoofd van het team van Jason Denayer en had nog een contract tot het einde van het seizoen.

De 39-jarige Tudor was als speler jarenlang een rots in de branding achterin bij Juventus (1998-2007). Als coach stond hij eerder aan het roer bij Hajduk Split, PAOK Saloniki en Karabükspor.

Galatasaray stond na zestien speeldagen op de tweede plaats in de Turkse Süper Lig, op één punt van leider Basaksehirspor. Zondag gingen Denayer en co nog met 2-1 onderuit bij Malatyaspor. In de Europa League gingen de Turken er in augustus al in de tweede kwalificatieronde van de Europa League uit tegen het Zweedse Östersunds.

Bosnië lonkt naar voormalige succescoach Turkije

De Turk Fatih Terim, de Zweed Sven-Göran Eriksson, de Kroaat Robert Prosinecki en de Bosniër Amar Osim zijn de vier overgebleven kandidaten om bondscoach van Bosnië te worden. Dat liet de Bosnische bondsvoorzitter vandaag weten aan de lokale pers.

Eén van de vier moet de opvolger worden van Mécha Bazdarevic, wiens contract na de mislukte WK-kwalificatiecampagne op weg naar Rusland niet verlengd werd. Bosnië werd in groep H derde met 17 punten, op geruime afstand van de Rode Duivels (28 punten) die de groep wonnen.

De namen van Robert Prosinecki en Amar Osim zongen al eerder rond in Bosnische kranten, maar daar voegde bondsvoorzitter Elvedin Begic nog Fatih Terim en Sven-Göran Eriksson aan toe. Begic moest wel bekennen: "We zijn niet zeker dat we aan de financiële eisen van de kandidaten kunnen voldoen, maar dat horen we nog wel."

Robert Prosinecki (48), als speler nog actief bij onder meer Real Madrid, FC Barcelona en Standard (2001), was de voorbije drie jaar bondscoach van Azerbeidzjan. Sven-Göran Eriksson (69) kan bogen op een indrukwekkende trainerscarrière bij clubs als Roma, Fiorentina, Benfica, Sampdoria, Lazio en Manchester City en was bondcoach van Engeland tussen 2001 en 2006. Hij is vrij sinds hij in juni van dit jaar ontslagen werd bij de Chinese eersteklasser Shenzhen FC.

Fatih Terim (64) van zijn kant was tot drie keer toe bondscoach van Turkije. Hij stond ook drie keer aan het roer bij de Turkse topclub Galatasaray en leidde voor een korte periode AC Milan. Amar Osim (50) ten slotte is de minst bekende naam. De in Sarajevo geboren Osim was tot vorig jaar actief bij het Qatarese Al Kharaitiyat.

Lanzini kan als tweede speler bestraft worden door schwalbecommissie

West Ham-spelmaker Manuel Lanzini kan de tweede speler in de Premier League worden die een straf krijgt voor een schwalbe. De Argentijnse middenvelder werd maandag door de Engelse voetbalbond (FA) aangeklaagd voor "het misleiden van een wedstrijdofficial". Eerder viel die "eer" te beurt aan Everton-spits Oumar Niasse.

De 24-jarige Lanzini liet zich zaterdag, tijdens de Premier League-wedstrijd bij Stoke City (0-3), na 18 minuten vallen in de zestien na een tackle van de Nederlandse verdediger Erik Pieters. Scheidsrechter Graham Scott kende West Ham een penalty toe voor de tuimelperte, maar achteraf bleek dat Lanzini niet geraakt werd. Uit die strafschop scoorde kapitein Mark Noble de 0-1 voor West Ham.

Oumar Niasse, de Senegalese aanvaller van Everton, was eind november de eerste speler in de Premier League die te maken kreeg met de schwalbecommissie. Niasse liet zich vallen in het duel van de Toffees bij Crystal Palace, hetgeen eveneens een strafschop opleverde. Hij werd voor twee duels geschorst. In oktober was Shaun Miller, aanvaller van vierdeklasser Carlisle United, de eerste speler in Engeland die gestraft werd door het panel. West Ham en Lanzini hebben tijd tot dinsdagavond 19u00 Belgische tijd om te reageren.

Depoitre ziet spitsbroeder Kachunga lang uitvallen

Elias Kachunga, collega-aanvaller van Laurent Depoitre bij Huddersfield Town, is door een knieblessure een hele tijd buiten strijd. De Duitse Congolees kwetste zich zaterdag in het competitieduel op het veld van Watford (1-4).

Nadat hij de score had geopend tegen de ploeg van Christian Kabasele, moest Kachunga in de negentiende minuut van het veld na een botsing met Hornets-keeper Heurelho Gomes. Uit onderzoek blijkt dat de mediale band van zijn knie is geraakt. De 25-jarige spits is acht tot twaalf weken out, zo bevestigen The Terriers vandaag op de clubwebsite.

Aubameyang, Mané of Salah wordt Afrikaans Speler van het Jaar

De Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund), de Senegalees Sadio Mané (Liverpool) en diens Egyptische ploegmaat Mohamed Salah zijn de drie supergenomineerden voor de titel van Afrikaans Speler van het Jaar. Dat bevestigt de Afrikaanse voetbalconfederatie CAF vandaag op zijn website.

De oorspronkelijke lijst met kandidaten bevatte dertig namen met daarbij onder meer de Tanzaniaan Mbwana Samatta (Genk), de Congolees Junior Kabananga (Astana, ex-Anderlecht, -Beerschot, -Roeselare en -Cercle) en de Nigeriaan William Troost-Ekong (Bursaspor, ex-Gent). Eind november werd de shortlist teruggebracht tot elf namen, zonder dit 'Belgisch' trio. De winnaar volgt de Algerijn Riyad Mahrez (Leicester City) op, die de nominatielijst niet haalde.

De trofee wordt op donderdag 4 januari uitgereikt in de Ghanese hoofdstad Accra. Aubameyang won de prijs al in 2015. Vorig jaar werden Aubameyang en Mané respectievelijk tweede en derde.

Action Images via Reuters Mohamed Salah.

Voormalig Gouden Bal Kaka hangt schoenen aan de haak

De Braziliaanse middenvelder Kaka zet op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. "Ik bereid me voor op een nieuwe rol in het voetbal, niet langer als profspeler maar als een schakel tussen het veld en de club, zoals een manager of een sportief directeur", vertelde hij aan tv-zender Globo.

Kaka bevestigde dat hij een voorstel van zijn ex-club AC Milan op zak heeft maar nog geen beslissing heeft genomen.

De aanvallende middenvelder begon zijn loopbaan in 2001 bij Sao Paulo. Hij speelde vervolgens voor AC Milan, Real Madrid en Orlando. De Braziliaan kreeg in 2007 de Gouden Bal, voor Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Dat jaar won hij met Milan de Champions League en het WK voor clubs. Op zijn erelijst prijken ook onder meer een Italiaanse titel en een Spaanse titel en beker.

Met Brazilië werd Kaka in 2002 wereldkampioen. Hij droeg het shirt van de Goddelijke Kanaries in 92 wedstrijden en maakte daarin 29 doelpunten.

Kaka, een toegewijd christen, plaatste voor zijn afscheid een bericht op Twitter. "Vader, het is veel meer geweest dan ik ooit had kunnen denken. Bedankt! Ik ben nu klaar voor de volgende reis. In Jezus' naam, amen."

Father,

It was much more than I could ever imagined. Thank you! I’m now ready for the next journey. In Jesus name. Amem.



Pai,

Foi muito mais do que eu pedi ou imaginei!Obrigado! Eis-me aqui para próxima jornada. Em nome de Jesus. Amém. pic.twitter.com/PofZBAV0BE Kaka(@ KAKA) link

West Brom legt Egyptisch international Ahmed Hegazi definitief vast

West Bromwich Albion heeft de aankoopoptie in het contract van de Egyptische international Ahmed Hegazi geactiveerd. De 26-jarige centrale verdediger, die in juli op huurbasis overkwam van Al Ahly, ondertekende bij de staartploeg uit de Premier League een contract tot 2022.

"De verdediger wordt hiermee beloond voor zijn indrukwekkende prestaties in zijn eerste Premier Leagueseizoen", luidt het maandag op de website van The Baggies.

West Brom kreeg Hegazi in het vizier door zijn sterke prestaties op de Afrika Cup, waar hij met Egypte tweede werd en het tot de ploeg van het toernooi schopte. Enkele maanden later verhuisde de Egyptenaar naar West Brom en werd er meteen basisspeler. Volgend jaar is Hegazi met zijn land actief op het WK. De Farao's spelen er in groep A tegen Uruguay (15 juni), gastland Rusland (19 juni) en Saoedi-Arabië (25 juni).

REUTERS Hegazi in duel tegen Marcus Rashford.

Navas is de beste in Centraal- en Noord-Amerika

Keylor Navas is uitgeroepen tot beste speler van 2017 in de CONCACAF, de federatie van Noord- en Centraal-Amerika en de Caraïben. De doelman van Real Madrid en Costa Rica kreeg in een referendum bij publiek, media en bondscoaches en kapiteins van CONCACAF-leden het hoogste aantal stemmen voor de Mexicaan Hirving Lozano (PSV) en de Jamaicaan Andre Blake (Philadelphia Union).

De 31-jarige Navas stapelde het voorbije jaar met Real Madrid de prijzen op. De Koninklijke won onder meer de landstitel, de Champions League, de Spaanse en Europese Supercup en (afgelopen weekend) het WK voor clubteams. Daarnaast was Navas een sterkhouder van de Costaricaanse nationale ploeg, die zich kon plaatsen voor het WK in Rusland.

De CONCACAF Awards werden zondagavond voor de vijfde keer uitgereikt. Navas won de prijs ook al eens in 2014. Hij volgt op de erelijst ex-Buffalo Bryan Ruiz op. Bij de vrouwen ging de onderscheiding als beste speelster voor het tweede jaar op rij naar de Amerikaanse spits Alex Morgan (Orlando Pride).

Photo News

Ciman lijkt zich te hebben neergelegd bij transfer

Laurent Ciman lijkt zijn (noodgedwongen) transfer naar Los Angeles een plaatsje te hebben gegeven. Aanvankelijk liet hij vooral via Twitter zijn ongenoegen blijken bij de overgang en er volgde ook een emotionele afscheidsbrief aan Montréal, maar nu heeft de kale verdediger een foto op dat zelfde sociale medium gegooid waaruit blijkt dat hij de overgang niet zó erg vindt.

Familie Cruijff wacht nog steeds op naamsverandering Amsterdam ArenA

De familie van de overleden Johan Cruijff vindt het heel jammer dat de Amsterdam ArenA nog steeds niet officieel is omgedoopt in de Johan Cruijff ArenA. Alle betrokken partijen brachten op 25 april, de dag dat Cruijff zeventig jaar zou zijn geworden, een intentieverklaring naar buiten. Daarin stonden de globale afspraken om het stadion van Ajax de naam van de legendarische nummer 14 te geven. Dat proces had binnen een half jaar afgerond moeten zijn.

"Als afwachtende partij weten we niet precies wat er speelt", schrijft Jordi Cruijff in zijn column in De Telegraaf. "De ArenA, Ajax en de gemeente Amsterdam schijnen er zakelijk niet uit te komen, alleen weten we daar het fijne niet van. Dat willen we ook niet weten. We hadden gehoopt dat, na de door burgemeester Eberhard van der Laan doorgedrukte intentieverklaring, de besprekingen snel zouden worden afgerond. Helaas is dat niet het geval. Dat voelt voor ons niet goed."

Direct na de dood van Cruijff, op 24 maart vorig jaar, werd al voorgesteld om de ArenA om te dopen. Het vernoemen van het stadion blijkt echter een ingewikkeld juridisch proces, waarin ook de aandeelhouders en zogeheten 'founders' van de ArenA meebeslissen. Naar verluidt wordt nog steeds getwist over de mogelijkheid om een sponsor toe te voegen aan de naam van het stadion.

Jordi Cruijff weerlegt de geruchten dat de familie Cruijff zou willen verdienen aan de naamgeving. "Het klopt niet en is tamelijk gênant. Wel houden we een slag om de arm voor het geval er een sponsor aan de naam van mijn vader wordt gekoppeld. Alleen dan willen we inspraak hebben."

Photonews

Ontslag Broos bij Kameroen sleept aan

Hugo Broos is toch nog niet helemaal ontslagen bij Kameroen. "De minister van Sport moet zijn handtekening nog zetten, maar wil dat ik blijf", aldus de Belgische coach. De kans is klein dat Broos toch aanblijft. Hij is al een half jaar niet meer betaald en zijn contract loopt binnen enkele maanden toch af.

afp Hugo Broos