FT buitenland - Poetin woont morgen loting bij - Silva verlengt bij City

Buitenlands Voetbal

Manchester City verlengt contract David Silva

David Silva heeft zijn contract bij Manchester City met één jaar verlengd, waardoor hij tot 2020 bij de Citizens zal blijven. Dat heeft de club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany vandaag bekendgemaakt.

De 31-jarige Spaanse international ruilde in 2010 Valencia voor Manchester City, momenteel koploper in de Premier League. De middenvelder won sindsdien twee keer het kampioenschap, één keer de FA Cup en twee keer de League Cup.

"Ik ben ongelooflijk trots op wat ik bij City bereikt heb in mijn periode hier. En met Pep (Guardiola) aan het roer denk ik dat we in een uitstekende positie zitten om dit seizoen en in de seizoenen die volgen trofeeën te winnen", aldus Silva op de clubwebsite. "Onze speelstijl spreekt me erg aan en ik kijk uit naar meer titels in de komende jaren."

Poetin woont de loting in Rusland bij

De Russische president Vladimir Poetin zal morgen (16u Belgische tijd, 18u plaatselijke tijd) in de concertzaal van het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou de loting voor het WK voetbal van komend jaar bijwonen. Dat heeft het Kremlin vandaag bekendgemaakt.

Ongeveer 1.300 gasten zullen aanwezig zijn bij de WK-loting. Vóór de show zal Poetin verschillende voetbaliconen ontmoeten, zoals de Rus Nikita Simonyan, de Argentijn Diego Maradona, de Braziliaan Cafu en de Italiaan Fabio Cannavaro, aldus het Kremlin.

De Rode Duivels en eenendertig andere nationale ploegen weten vrijdagnamiddag tegen welke landen ze het zullen opnemen in de groepsfase. Het Engelse voetbalicoon Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya moeten voor de ogen van de wereld de loting in goede banen leiden. Uiteindelijk worden er zo acht groepen van vier landen gevormd, die tussen 14 juni en 15 juli in twaalf stadions verspreid over elf speelsteden voor de wereldtitel zullen strijden.

Sjanghai SIPG beëindigt samenwerking met Villas-Boas

De Portugees André Villas-Boas is niet langer coach van Sjanghai SIPG. De Chinese club beëindigde donderdag de samenwerking, een jaar nadat hij werd aangesteld. De 40-jarige Villas-Boas wordt het ontgoochelende seizoen aangewreven. Sjanghai SIPG pakte geen enkele trofee ondanks heel wat inspanningen op de transfermarkt. Bij Sjanghai had hij Hulk, Oscar en Ricardo Carvalho onder zijn hoede.

Villas-Boas leidde het team naar een tweede plaats in de competitie en de halve finales in de Aziatische Champions League. Afgelopen zondag slaagde Sjanghai SIPG er in de terugwedstrijd van de finale van de Chinese beker tegen stadsrivaal Sjanghai Shenhua niet in de 1-0 nederlaag uit de heenmatch op te halen. Het werd 3-2 en Shenhua won dus op basis van de gemaakte doelpunten op verplaatsing.

Eerder was Villas-Boas ook al coach van FC Porto (2010-2011), Chelsea (2011-2012), Tottenham (2012-2013) en Zenit Sint-Petersburg (2014-2016). Met Porto won hij in 2011 de treble (titel, beker en Europa League). Met Zenit veroverde hij eveneens een titel (2015) en beker (2016).

Woensdag raakte bekend dat Villas-Boas in januari in een Toyota Hilux zal deelnemen aan de Dakar-rally.

"Ronaldo wil Real drie versterkingen zien halen in januari"

Vierde in de Primera Division en al een achterstand van acht punten op leider en aartsrivaal FC Barcelona: Real Madrid heeft in eigen land al betere tijden gekend. En dus is het tijd om actie te ondernemen, vindt Cristiano Ronaldo. Volgens de Spaanse voetbalwebsite Diario Gol heeft de 32-jarige Portugees een lijstje opgesteld met drie versterkingen die Real in januari moet proberen halen. En opvallend: Neymar, naar verluidt toch het toptarget van Real, ontbreekt.

De drie spelers op Ronaldo's lijstje zouden PSG-verdediger Marquinhos (23), Valencia-sensatie en PSG-huurling Goncalo Guedes (21) en Bilbao-doelman Kepa Arrizabalaga (23) zijn. Guedes zit net als Ronaldo in de portefeuille van de vermaarde makelaar Jorge Mendes en Kepa's contract in het Baskenland loopt op het einde van het seizoen af. Hen naar Madrid halen moet dus in principe wel lukken, maar Marquinhos losweken bij PSG wordt toch een lastige klus. De Braziliaanse verdediger ligt immers nog tot 2022 onder contract in Parijs, waar hij een steunpilaar is geworden.

Ronaldo is al langer niet helemaal tevreden met de transferpolitiek van Real. Het is een publiek geheim dat de Portugees er niet tevreden mee was dat de hoofdstedelingen afgelopen zomer Alvaro Morata en Pepe lieten vertrekken zonder noemenswaardige vervangers aan te trekken.

Las Palmas ontslaat coach Pako Ayestaran

Las Palmas heeft zijn coach Pako Ayestaran de laan uitgestuurd na de 2-3 thuisnederlaag tegen Deportivo La Coruna in de terugmatch van de zestiende finales van de Copa del Rey.

Ondanks de nederlaag stootte Las Palmas toch door naar de achtste finales. Het won de heenwedstrijd immers met 1-4. Niettemin besliste het bestuur dat het tijdperk Ayestaran al na twee maanden voorbij is.

De 54-jarige Bask ondertekende eind september een contract tot het einde van het seizoen. Onder hem boekte Las Palmas slechts één zege in negen wedstrijden. Na dertien speeldagen is Las Palmas met zeven punten pas negentiende en voorlaatste in de Primera Division.

Tussen maart en september 2016 was Ayestaran bij Valencia aan de slag, voordien werkte hij als assistent onder Rafael Benitez. Las Palmas gaat op zoek naar een nieuwe coach. In tussentijd nemen Paquito Ortiz en Rafa Cristobal over.

FIFA buigt zich over bestuurscrisis Australië

De Australische voetbalbond FFA zit in een bestuurlijke crisis. Een resolutie om het congres uit te breiden en representatiever te maken, kreeg net niet de benodigde meerderheid van 75 procent. Zeven van de tien congresleden stemden tegen, één te weinig, wat betekent dat alles blijft zoals het is. De Wereldvoetbalbond (FIFA) had juist aangedrongen op uitbreiding van het congres, dat onder meer de bestuursleden kiest, en gaat nu mogelijk ingrijpen.

Het congres van de Australische voetbalbond wordt gevormd door afgevaardigden van de negen staten en territoria, plus één afgevaardigde namens de tien profclubs in de A-League. De FIFA wil dat de clubs, de voetballers zelf én vrouwen ook een stem krijgen en eist daarom een breder congres.

"We leggen de uitkomst van de stemming voor aan de FIFA", zei de Australische voetbalbaas Steven Lowy.

Toronto, de ploeg van Victor Vazquez, stoot door naar MLS-finale

Toronto heeft zich voor het tweede opeenvolgende jaar geplaatst voor de finale van de Major League Soccer (MLS). Het schakelde Columbus uit.

In de terugwedstrijd van de finale van de Eastern Conference haalde het Canadese team het met 1-0 na een treffer van Jozy Altidore (60.). De Amerikaanse international, die in het eerste duel wegens schorsing ontbrak, trapte het leer tegen de netten op aangeven van Victor Vazquez, de voormalige smaakmaker van Club Brugge.

De heenmatch was op 0-0 geëindigd. In de finale neemt Toronto het op tegen ofwel titelverdediger Seattle ofwel Houston, dat over de beste papieren beschikt. Het haalde het woensdag thuis met 2-0 in de heenmatch van de eindstrijd in de Western Conference.

Vorig seizoen verloor Toronto de finale na een strafschoppenreeks van Seattle. De Canadezen zijn dit jaar favoriet voor de eindzege nadat ze het reguliere seizoen afsloten met een recordaantal punten (69) en zeges (20).

Gremio wint Copa Libertadores

Gremio heeft zijn derde Copa Libertadores gewonnen. In de terugwedstrijd van de finale van de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League haalde de Braziliaanse club het bij het Argentijnse Lanus met 1-2. Eerder won Gremio in Porto Alegre ook de heenmatch met 1-0.

Fernandinho (27.) en Luan (42.), die verkozen werd tot beste speler van de competitie, zorgden voor 47.000 toeschouwers voor de 0-2. De Argentijnse kampioen van 2016 milderde vanaf de strafschopstip via Sand (72.). Net als in de heenmatch ging het er potig aan toe. De ref deelde acht gele kaarten uit, Gremio beëindigde de wedstrijd met tien man na de uitsluiting van Ramiro (83.).

Gremio-coach Renato Gaucho, die al in 1983 met de Braziliaanse club de Copa won, is de eerste Braziliaan die de prestigieuze trofee verovert als speler én als coach.

De Copa Libertadoras staat nu driemaal in de prijzenkast van Gremio, na 1983 pakte het ook de eindzege in 1995. Gremio mag volgende maand (6-16 december) deelnemen aan het WK voor clubs in de Verenigde Arabische Emiraten. Europa wordt er vertegenwoordigd door CL-winnaar Real Madrid.

Lanus stond voor de eerste keer in de finale. Vorig jaar ging de eindzege naar het Colombiaanse Atlético Nacional, dat dit jaar in de groepsfase werd uitgeschakeld.

